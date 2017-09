De Drie-eenheid als actuele liefdesdans

Recensie

Tjerk de Reus

Iedereen wordt uitgenodigd voor een ‘dans’ met de goddelijke Drie-eenheid, betoogt Richard Rohr in zijn boek De goddelijke dans. Dat klinkt tamelijk uitbundig, en zo bedoelt Rohr het ook.

De Amerikaan Richard Rohr (1943), franciscaans priester en schrijver van vele boeken, is niet per se een onbescheiden mens. Maar je kunt er moeilijk omheen dat hij een sterke drive heeft om ‘het ware inzicht’ uit te dragen. Kerk en christendom zullen nieuwe wegen moeten kiezen, betoogt hij in zijn vele publicaties, en ook in het onlangs vertaalde De goddelijke dans.

Het gaat Rohr echter niet alleen om kerk en christendom, eerder om de alles omvattende, kosmische werkelijkheid. Die is doordrenkt van goddelijke liefde, maar uitgerekend mensen houden de stroom van deze liefde nogal eens tegen. Niettemin is de goddelijke liefde sterker dan wat ook, en dus zijn we op weg naar een ‘groot ecosysteem van wederkerige liefde’. De kern hiervan ligt in de goddelijke Drie-eenheid, valt in Rohrs boek te lezen. De wederkerige liefde tussen de drie goddelijke personen – Vader, Zoon, Geest – vormt als het ware een stroom die alles in onze werkelijkheid voortstuwt, bezielt en inspireert. ‘Stap in deze rijdende trein’, spoort Rohr zijn lezers aan.

Patroon

De verschijning van het boek van Rohr in het Nederlands past in een patroon. Eerder dit jaar verschenen boeken van Peter Enns (Omdat de Bijbel het zegt), Brian McLaren (Een nieuw christendom) en W. Paul Young (God is goed en ik niet). Deze drie publicaties ademen dezelfde sfeer van radicale vernieuwing als De goddelijke dans. Niet toevallig verwijst Rohr in zijn boek met sympathie naar dit drietal auteurs. Het was de verdienste van Paul Young, schrijft Rohr, om de Drie-eenheid weer op de agenda te zetten met zijn bestseller-romans, nadat eeuwenlang de Drie-eenheid het stiefkind was van de christelijke theologie. Een vriendelijk gebaar van Rohr, maar dit is toch echt te veel eer voor lekentheoloog Young, die wel creatief wist te schrijven over dit thema in zijn roman De uitnodiging (2008), maar zeker niet aan de basis staat van de hernieuwde aandacht van vaktheologen voor de Drie-eenheid.

Hoe dit ook zij, de genoemde auteurs, inclusief Rohr, hebben gemeenschappelijk dat ze een nieuw tijdperk voor het christendom aankondigen. Ze hebben een voorliefde voor leerstellingen van de Oosters-orthodoxe Kerk. In dit kader grijpt Rohr terug op de zogenoemde Cappadocische kerkvaders, die in een beslissend inzicht in de goddelijke Drie-eenheid hebben geformuleerd. Volgens Rohr komt hun inzicht hierop neer: de drie goddelijke personen vormen een ‘rondedans van de liefde’. Deze ‘rondedans’ is ook het DNA van mens en wereld, van natuur en kosmos. Alles is met alles verbonden. Op het omslag van De goddelijke dans prijkt als illustratie hiervan de beroemde icoon ‘De gastvrijheid van Abraham’, van de hand van Andrej Roebljov (1365-1430): een verbeelding van de goddelijke Drie-eenheid.

Alles is heilig

Zoals altijd geldt ook hier: waar nieuwe wegen worden aangeprezen, moet ook veel oude ballast overboord. Het klassieke christendom is statisch en gaat ‘verbinding’ uit de weg, meent Rohr. Hij schrijft: ‘Er bestaat al heel lang een imperialistisch en statisch beeld van God. In dat beeld is God een Almachtige Monarch die zijn tijd grotendeels doorbrengt in glorieuze afzondering van zijn schepping’. Deze God ‘is vooral een Kritische Toeschouwer’. Maar als God een ‘rondedans’ van liefde is en de mens voor deze dans uitnodigt, kan het beeld van de ‘kritische toeschouwer’ niet kloppen, aldus Rohr, die een notie als ‘goddelijke toorn’ als een misverstand terzijde schuift. Jezus’ kruisdood had in zijn ogen niets te maken met het wegdragen van de zonde, maar vormt eerder een uitdrukking van Gods deelname aan ons lijden.

Opmerkelijk is in dit boek de gedachte dat de liefde van God zo machtig is dat die alles doordringt en overal in aanwezig is. Zeker ook in de natuurlijke werkelijkheid, benadrukt Rohr. Hij gaat heel ver in het voor heilig verklaren van alles wat er is: ‘In de Goddelijke Economie is alles nuttig en bruikbaar, zelfs onze fouten en zonden. Dat is de boodschap van het kruis, helder en klaar, maar we hebben die nog altijd niet echt gehoord,’ schrijft hij. ‘Alles is nu heilig. De enige hinderpaal voor die goddelijke stroom van heiligheid en heelheid is de weigering van mensen om hem te zien, om ervan te genieten en eraan deel te nemen.’

Veranderingsproces

De grote aandacht voor de Drie-eenheid, bij Rohr en anderen, staat niet op zichzelf. Het geeft stem aan een veranderingsproces onder Amerikaanse evangelicals die niet langer willen denken in termen van één onaantastbare waarheid. Er is hun veel aan gelegen, hun geloof af te stemmen op diversiteit en pluriformiteit. Een maatschappelijke kwestie dus, die ‘onder’ dit boek ligt: het omgaan met bijvoorbeeld rassentegenstellingen en homoseksualiteit. Als de Drie-eenheid staat voor respectvolle diversiteit, zou een theologie die zich daarop baseert maatschappelijke tegenstellingen achter zich kunnen laten, zo is de overtuiging.

Per saldo laat het betoog van Rohr zich beter begrijpen tegen deze eigentijdse, sociale achtergrond, dan als een zuivere heroriëntatie op de kerkvaders uit Cappadocië uit de vierde eeuw. Daarvoor is Rohrs omgang met de kerkvaders toch wat te lukraak, te populair en te weinig precies. Maar ook als je bezwaren hebt bij de dogmatische wissels die Rohr omzet, kun je er niet omheen dat hier een hartelijk, betrokken en hoopvol mens aan het woord is, die graag zijn lezers op het spoor zet van genereuze liefde.

De goddelijke dans. Richard Rohr, met Mike Morrell. Uitgeverij Kok, 22,99 euro