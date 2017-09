Woordklutsen en formeren

Tamarah Benima

Punt. Komma. Dubbel punt. Puntkomma. Uitroepteken. Vraagteken. Vraagteken plus uitroepteken. Liggend streepje. Haakjes. Dat is het wel zo’n beetje. Meer heb je als schrijver niet tot je beschikking om een tekst leesbaar te maken. De joodse mystieke traditie besteedt nauwelijks aandacht aan leestekens. In de Hebreeuwse manuscripten van de Vijf Boeken van Mozes ontbreken ze namelijk gewoonweg, net als de spaties tussen de woorden. Het was een doorlopende letterreeks, waarvan je moest weten hoe je hem moest lezen om hem te kunnen begrijpen. Maar je kon er ook mee spelen, dus woorden ergens anders laten beginnen en eindigen: dan ontstaan ‘verborgen’ betekenissen. Bovendien ontbreken de vocalen. Tot op de dag van vandaag.

Zo’n 1200 jaar geleden besloten joodse geleerden wat de leeswijze van de Tora is. De mystieke traditie heeft zich trouwens met volle kracht op de betekenis van de letters gestort. Letters die onnodig verdubbeld zijn, letters die ontbreken – er wordt kosmische waarde aan toegekend. Wat mij intrigeert is wat voor tekst Rutte, Buma, Pechtold en Gert-Jan Segers voor hun neus hebben. Hebben ze een tekst? Of niet? En zo ja, zijn ze dan bezig met de punten, komma’s, dubbele punten, uitroeptekens, vraagtekens, liggende streepjes en haakjes, of zijn ze nog aan het woordklutsen?

Ik geef niks om het regeerakkoord en de regeringsverklaring. Want ofwel ze zijn zo rekbaar dat je er alle kanten mee op kunt, of ze zijn zo star dat de coalitie uit elkaar valt bij de eerste de beste ‘stomme’ opmerking die een van de partners in het verkeerde keelgat schiet. Bijna een half jaar zijn de heren en dames politici nu al aan het regeringstimmeren en kennelijk hebben ze nog geen simpel kastje (of nog eenvoudiger, tafeltje) in elkaar. Wat mij betreft onderstreept de tijd die ze nemen en de totale stilte over wat ze doen hun totale minachtig voor de kiezer. Wij hadden net zo goed niet kunnen stemmen. Of zijn politici ongevaarlijker wanneer ze in de bossen zitten te woordklutsen dan wanneer ze echt aan het werk zijn? Want dat kan ook nog.