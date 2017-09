Wegkruipende overheid

Contrapunt

Sytze Faber

Regeren is toch vooruitzien? Vergeet het maar. Regeren is nu vaak niet verder kijken dan de waan van de dag. Kortetermijndenken dat in de hand wordt gewerkt doordat er altijd wel een verkiezing voor de deur staat. Daardoor wordt de kop nogal eens in het zand gestoken voor naderend onheil, onder het motto: het zal onze tijd hopelijk wel duren. Een handvol recente, willekeurige voorbeelden.

Schrijven slaat informatie veel beter op dan tikken op een tablet. Schrijfonderwijs werd echter nogal eens een ondergeschoven kind. Liet men op zijn beloop. Inmiddels kunnen op middelbare scholen steeds meer kinderen zelfs hun eigen handschrift niet lezen.

Het overhevelen naar de gemeenten van psychiatrische hulp aan jongeren dreigt een fiasco te worden. Zelfs voor door de rechter opgelegde behandelingen is vaak een maandenlange wachtlijst. Het probleem wordt met het jaar erger. Is in Den Haag echter nauwelijks een item.

Bij zwemmen verdrinken vooral kinderen uit arme en allochtone gezinnen. In het verkeer verongelukken relatief veel kinderen met een migrantenachtergrond. Er is echter wel aandacht voor het leren van het volkslied op school, nauwelijks voor een herinvoering van het schoolzwemmen en het verkeersexamen.

Toezicht

Het geloof in de zegeningen van een terugtredende overheid en in het heil van markt en zelfregulering resulteren uiteraard in minder toezicht. Met onder andere het eierschandaal als gevolg. Voor de zoveelste keer komt er een commissie, deze keer onder leiding van oud-minister Sorgdrager, om uit te zoeken wat er indertijd mis ging. Minder vooruitzien gaat gepaard met meer achterom kijken. Bij de integratie van nieuwkomers gaat het van kwaad tot erger.

In naam van de blijde boodschap van de individuele zelfbeschikking besloot de politiek dat asielzoekers – meestal hebben ze een ernstig taalprobleem en kennen ze heg noch steg – hun eigen inburgering dienen te regelen. Daarnaast werd het cursusaanbod – zonder dat er kwaliteitseisen werden gesteld – overgeheveld naar marktpartijen. Het pakte, zo rapporteerde de Algemene Rekenkamer onlangs, rampzalig uit. Op het Binnenhof is het geen item. Ondertussen is de haperende integratie wel koren op de molen van vluchtelingenhaters.

Laagopgeleiden leven gemiddeld tien jaar korter dan hoogopgeleiden en ze werken doorgaans tien jaar langer. De politiek weet echter niets beters te verzinnen dan de pensioenleeftijd geleidelijk te verhogen tot (voorlopig) 67 jaar voor iedereen. Begrijpelijkerwijs ervaren laagopgeleiden dat als ernstig sociaal onrecht.

Stiefmoederlijk bedeelden

De overheid anno 2017 is er vooral voor burgers die het gemaakt hebben in het leven of die denken het te zullen gaan maken. Een kwart van de kiezers is negatief over de politiek en de democratie. Dat zijn vooral laagopgeleiden. Logisch. Zij en (andere) kansarmen betalen namelijk vooral het gelag van de wegkruipende overheid.

Zal een kabinet van VVD, CDA, D66 en CU dat tij kunnen keren? Lijkt me sterk. De ChristenUnie zal als regeringspartij, als ze dat al zou willen, op sociaal-economisch gebied met geen mogelijkheid het verschil kunnen maken.

Een minderheidskabinet dat permanent aangewezen is op steun van de oppositie zou per saldo wel eens iets gunstiger kunnen zijn voor de stiefmoederlijk bedeelden in onze samenleving. Zou voor het vertrouwen in de democratie ook niet slecht zijn. Tja, is het wel het beste voor volk en vaderland als informateur Zalm het zou weten te fiksen?

Reageren? fabersyma@gmail.com