Toen we nog op vrije voeten waren…

Zin en zorg

Jacomette de Blois

Wij leven in Bussum nog steeds in 2016. De code voor de deuren is sinds vorig jaar niet veranderd. Om wie wel bij de tijd is, om de tuin te leiden?

Wie een gesloten afdeling in een zorginstelling wil verlaten moet de juiste code kunnen intoetsen. Dagelijks zie ik hoe huisgenoten die naar huis of hoe dan ook weg willen, ingespannen alle toetsen proberen en vervolgens merken dat de deur gesloten blijft. ‘Je moet het kengetal maar weten’, zucht iemand. Ook hoor ik de misverstanden bij de deuren: ‘nee, u moet die kant op voor de koffie’ , of ‘uw kinderen kunnen zich heus wel redden, blijft u gezellig hier…’ Mijn tamelijk grijzende en met stok lopende collega vertelde grijnzend hoe hij laatst ook tegengehouden werd door een onverbiddelijke nieuwe medewerkster: ‘blijft u maar hier’.

‘Ach, dan weet je tenminste hoe dat voelt’, voegde hij er aan toe.

Eén ding is zeker, het voelt alles behalve goed als je niet kunt gaan en staan waar je wilt. Wanhopig zegt iemand, ‘wat heb ik gedaan dat ik hier gevangen moet zitten, hoe lang nog?’

Haar tafelgenote antwoordt meteen met het verhaal van Petrus die uit de gevangenis bevrijd werd door een engel, ‘ik pleit voor meer engelen in gevangenissen, ook hier’.

Voor mensen met een traumatisch (oorlogs)verleden zijn gesloten deuren en een vaste dagstructuur niet te verdragen. ‘Die groep, die vaste tijd aantreden voor het eten, ik wil het niet. Ik heb in een Jappenkamp gezeten en dat is altijd bij me’.

Een vertrouwd iemand

Mensen met dementie moeten vaak op pad, op weg naar een vertrouwd iemand om voor te zorgen, iets zoeken wat heel belangrijk is. Vaak naar hun ouders die allang niet meer leven, hun kinderen die inmiddels hun pensioen naderen. Maar in hun beleving zijn ze er en hebben ze hen nodig en wel nu. Hoe ga je daar mee om? Hun geliefden en het aanwezige gevoel van verantwoordelijkheid voor hen serieus nemen, is een eerste stap. Meegaan in hun verhaal, zodat zij meegaan naar een veilige plek elders. Samen.

De buitendeur open houden kan helaas niet. Want naar buiten gaan wordt angstig dwalen. Het is gevaarlijk en mensen raken nog verder van huis – letterlijk en figuurlijk. En vinden ook niet dat thuis dat ze zoeken. ‘Twee dagen lang was mijn man verward vermist en toen iemand hem vond over de grens, kon hij niet zeggen hoe hij daar was gekomen.’ Ontzet vertelt ze het me, meermalen.

GPS-techniek gaat ons wellicht verder helpen en meer en veiliger bewegingsvrijheid bieden. Maar ik hoop vooral op hulphonden voor mensen met dementie. Dat lijkt me ideaal. Je eigen hond met wie je samen uitgaat en die er voor zorgt dat je samen thuis komt.

Fixatievrije huizen

Vrijheidsbeperking is een noodzakelijk kwaad. Alle maatregelen die binnenshuis mensen beperken, bijvoorbeeld fixatie in de stoel of in bed, moeten in overleg met familie worden afgesproken voor een bepaalde tijd, geregistreerd en geëvalueerd. Terecht streven we naar fixatievrije huizen, maar hoe voorkomen we dat mensen ‘in vrijheid, van de weeromstuit’ vallen en breken?

Sommige mensen weten maar al te goed dat ze vroeger ‘op vrije voeten’ waren en nu niet meer. Een bewoonster vertelt terloops dat ze nog met drie zusjes van de tien kinderen over zijn. ‘Twee zijn hier opgeborgen. Eén loopt nog los!’ Maar één van de twee opgeborgen zussen ervaart ‘het opgeborgen zijn’ toch niet als onvrijheid.‘Ik vind het hier fijn, omdat ze me op een lieve manier vrijlaten’. Ze mocht lang haar ommetje buiten alleen lopen, nu niet meer. Maar nu loopt ze haar ommetje binnen en vindt haar weg!

Pasen

Het verhaal van Jezus die op Pasen door gesloten deuren binnenkomt en vrede brengt, opnieuw vrede geeft, blijft me intrigeren en inspireren. Gods Nabijheid werkt ook achter gesloten deuren bevrijdend. Dat is geen open deur!

Jacomette de Blois is geestelijk verzorger in de Antonius Hof in Bussum. Ze schrijft voor het Goede Leven een korte serie waarin zingevingsvragen aan de orde komen vanuit het alledaagse leven in de ouderenzorg. Reacties: jacomette.deblois@hccnet.nl