Nuchterheid en levensvreugde gaan bij Wil van den Bercken samen

Recensie

Tjerk de Reus

Een paar jaar geleden won Wil van den Bercken de Theologie Publicatieprijs met een boek over geloof en wetenschap. Zijn nieuwe boek is heel persoonlijk, over de betrekkelijkheid der dingen.

Dat je dingen vergeet, ervaar je doorgaans als heel gewoon. Maar als je er even over nadenkt, kan het zich als een groot verlies aan je opdringen. Als Wil van den Bercken (1946) aan zijn kleinkinderen denkt, beseft hij: ‘Wat weten zij van de diepste gevoelens die ik jegens hen gekoesterd heb achter de façade van nuchterheid? En van de levensbeschouwelijke gedachten die mijn leven hebben geleid?’ En er is nog zoveel meer dat je, als grootouder, zou willen terughalen om het te delen met je nageslacht: herinneringen aan de tijd dat de kinderen nog jong waren, markante momenten uit je eigen jeugd, ontmoetingen die je leven hebben gevormd en wat al niet meer.

Van den Bercken schrijft dat hij al vaak de drang heeft gehad om een dagboek te beginnen, maar het is er pas van gekomen nu hij zeventigplusser is. Hoewel, een echt dagboek is het niet geworden, wel een boek over zijn leven, zijn werk en over zijn ervaring als ouder en grootouder. Hij gaf het de titel Dag leven, dag boeken!

Missionaire karakter

Van den Bercken schrijft waarschijnlijk vooral met het oog op zijn eigen kleinkinderen, maar tevens voor een bredere lezersgroep. Waarom die lezers allemaal moeten weten wat Van den Bercken meemaakte, beargumenteert hij niet, maar de clou daarvan zit waarschijnlijk in het enigszins missionaire karakter van Van den Berckens persoonlijkheid. Hij is geen theoloog of dominee, maar mag wel graag plaatsnemen op een denkbeeldige kansel. Met dit boek heeft hij iets te zeggen, ook tegen anderen dan alleen zijn familieleden. En het moet gezegd: hij heeft zijn thema, de ‘betrekkelijkheid der dingen’, mooi vormgegeven, met een onderhoudende schets van zijn leven, waarbij hij zich ook heel persoonlijk laat kennen.

De denkbeeldige kansel beklom Van den Bercken al eerder, bijvoorbeeld in 2003. Hij publiceerde toen het pamflet-achtige boek Tegen de religieuze behaaglijkheid. Daarop kreeg hij behoorlijk wat respons, en dat geldt ook voor zijn veel recentere boek Geloven tegen beter weten in, waarmee hij in 2015 de Theologie Publicatieprijs in de wacht sleepte. In dit laatste boek schrijft hij over de verhouding tussen de moderne natuurwetenschappen en geloof, waarbij hij blijk geeft van grote fascinatie voor de kosmologie. Maar de natuurwetenschap levert geen steekhoudende argumenten op tegen het geloof in een Schepper, beargumenteert hij daar. In de meeste van zijn andere publicaties richtte Van den Bercken zich niet zozeer op een breed lezerspubliek, eerder op vakspecialisten. Van den Bercken werkte als historicus en Ruslandkenner aan de universiteiten van Utrecht en Nijmegen.

Hoewel de sfeer in Dag leven, dag boeken! veel overeenkomsten vertoont met het Bijbelboek Prediker (‘Lucht en leegte, alles is leegte’) is Van den Bercken geen mistroostig mens die teleurgesteld is in het leven. Juist het omgekeerde: hij mag dan in financieel opzicht ‘modaal’ zijn, zoals hij schrijft, mentaal voelt hij zich een miljonair. Hij is een hartstochtelijke lezer van boeken, kranten, nieuwssites, hij reist graag, is ‘verslaafd’ aan klassieke muziek en houdt zielsveel van zijn vrouw, zijn dochters en kleinkinderen. Veel levensvreugde valt op de pagina’s van dit boek te vinden. Van den Bercken werd geboren in een katholiek gezin in Venray, verbleef enige jaren in een internaat, trad zelfs in in een klooster, maar hield het daar niet uit. Begin jaren zeventig belandde hij in Leningrad, het huidige Sint-Petersburg, om daar te studeren. Door toevallige omstandigheden – waar hij een interessante meditatie aan wijdt – ontmoette hij zijn latere vrouw, met wie hij vrijwel meteen in het huwelijk trad omdat zij anders geen uitreisvisum zou kunnen krijgen. Terug in Nederland moest Van den Bercken nog een halfjaar wachten voordat zij voet zette op Nederlandse bodem. Door zijn huwelijk kreeg Van den Berckens interesse voor de Sovjet- Unie een extra accent, waarover hij prachtig vertelt. Pas dertig jaar na zijn vertrek uit het klooster begon hij zich weer te verdiepen in de Bijbel.

Wijze lessen

Het boek telt vier hoofdstukken: ‘Leven’, ‘Boeken’, ‘Dingen’ en ‘Doden’. Van den Bercken serveert herinneringen en destilleert daar wijze lessen uit en tal van relativerende, nuchtere inzichten. Ook nu hij een verhuizing achter de rug heeft. Hij is met zijn vrouw kleiner gaan wonen. Veel dierbaars moest weg: pijnlijk, maar ook bevrijdend. Veel van wat we doen en verzamelen aan bezit blijkt achteraf gezien vergeefs: lucht en leegte, allemaal van voorbijgaande aard. Kenmerkend voor Van den Bercken is dat hij aanhaakt bij het levensbesef van Prediker, bij wie hij een ‘realistische mix’ aantreft van ‘wanhoop en doorgaan’. Dat laatste dus zeker ook, zoals Van den Bercken noteert: ‘Levensgenieting wordt positief aanbevolen, maar in besef van Gods goedheid’.

Dag leven, dag boeken! Over de betrekkelijkheid der dingen. Wil van den Bercken. Uitgeverij Balans. 17,95 euro