Nijkleaster wil boerderij bij Hilaard kopen

Lodewijk Born

Stichting Nijkleaster heeft een principeovereenkomst gesloten over de aankoop van een boerderij bij Hilaard. Dat bevestigt voorzitter Henk Kroes van de stichting. Sinds oktober 2012 is Nijkleaster in Jorwert gevestigd. ,,Dat bliuwt de basis”, aldus Kroes. Hilaard wordt een uitbreiding van de activiteiten in Jorwert. Via een oud ‘tsjerkepaad’ wil de stichting een verbinding realiseren tussen Jorwert en Hilaard.

Donderdag licht de stichting haar plan toe op een persconferentie in de monumentale kop-hals-rompboerderij aan It Westerhûs 1. ,,Ik kin seker noch wol twa jier doarje’’ voordat die locatie verbouwd is tot ‘klooster nieuwe stijl’ en betrokken kan worden. Op donderdag 7 september geeft het bestuur van Nijkleaster in dorpshuis Twatine nader uitleg over de plannen. Dorpsbewoners en belangstellenden zijn daartoe uitgenodigd via een advertentie in de huis aan huis verspreide streekkrant Op ’e Skille.

Droom

In de middeleeuwen waren er meer dan vijftig kloosters binnen de grenzen van het huidige Friesland. Het is een oude droom van Hinne Wagenaar en Sietske Visser – de grondleggers van de stichting Nijkleaster – om een plek van rust en bezinning te bieden waar ook overnacht kan worden. Op 31 oktober 2010 (Hervormingsdag) was er al een presentatie van die toekomstplannen van Nijkleaster. ‘Op de langere termijn is het doel om een inspirerend huis te bieden voor korter of langer verblijf’, aldus het Plan Nijkleaster 2012-2019. Daar is sindsdien steeds aan gewerkt. Een poging om een boerderij in Jorwert zelf te kopen liepen op niets uit, wegens verzet daartegen vanuit het dorp.

De boerderij in Hilaard is een rijksmonument, versierd met een opvallende gevelsteen met alliantiewapens en de initialen M. en G. , met de naam Westerhuis en het jaartal 1625.

Zo’n tweeduizend mensen deden vorig jaar mee aan allerlei activiteiten die Nijkleaster in en rond Jorwert organiseerde.