Monarchale trekjes Macron vallen slecht

Achtergrond

Niek van der Molen

De Amerikanen hebben een First Lady, maar de Fransen krijgen geen Première Dame. De wens van president Emmanuel Macron om zijn vrouw Brigitte een officiële functie te geven à la de Amerikaanse presidentsvrouw, is stukgelopen op verzet van de Franse bevolking.

Maandag gaf Macron document vrij waarin hij opheldering geeft over de rol die zijn vrouw tijdens zijn presidentschap gaat vervullen. Haar taken en status zijn een stuk bescheidener dan Macron had gewenst. Brigitte zal samen met haar man Frankrijk vertegenwoordigen tijdens internationale topontmoetingen en bij sociale en culturele activiteiten. Maar zij wordt voor haar werk niet betaald. Ook krijgt ze geen betaalde medewerkers. Het komt er op neer dat voor Brigitte Macron zo ongeveer dezelfde regeling geldt als voor de vorige Franse presidentsvrouwen. Het enige verschil is dat het tot nu toe ging het om een officieuze afspraak.

In de verkiezingscampagne gaf Macron te kennen dat hij zijn vrouw een vergoeding en een eigen kantoor wil geven om een einde te maken aan de ,,typische Franse hypocrisie waarbij iemand een rol vervult zonder dat die persoon daarvoor officieel erkend wordt”. Opmerkelijk genoeg heeft Macron onlangs een ‘moraliteitswet’ door het parlement geloodst waarin staat dat parlementsleden hun vrouw of kinderen niet in dienst mogen nemen als werknemer.

In de VS is het volstrekt normaal dat de vrouw van het staatshoofd een grote rol in het openbare leven vervult als ‘moeder van de natie’. Voor veel Fransen is die ‘Amerikanisering’ van de politiek een ongewenste ontwikkeling. Honderdduizenden Fransen ondertekenden op internet een petitie tegen het verstrekken van een officiële functie en een budget aan Brigitte Macron.

Democratisch autoritarisme

Macron heeft de weerzin van het Franse volk tegen een opwaardering van de rol van de presidentsvrouw op het Elysée onderschat. In de campagne maakte hij er geen geheim van een monarchaal presidentschap na te streven en een voorstander te zijn van ,,democratisch autoritarisme”. De Fransen verwachten een koning, zei hij in een interview. ,,De normalisering van de figuur van de president heeft een lege zetel achtergelaten in het hart van ons politieke leven”, aldus Macron met een sneer naar zijn impopulaire en ietwat saaie voorganger François Hollande.

De Fransen zijn misschien gevoelig voor pracht en praal, maar zo schrijft The New York Times, ze blijken toch gereserveerder tegenover de monarchale ambities van het staatshoofd te staan dan Macron denkt. De monarchie heeft een slechte naam in Frankrijk. Het roept herinneringen op aan de bloedige Franse Revolutie toen koning Lodewijk XVI en zijn Marie Antoinette uiteindelijk hun einde vonden onder de guillotine. De Fransen moeten er weinig van om opnieuw macht en publiek geld te geven aan onverkozen familieleden. Daarvoor is de Bastille niet bestormd.