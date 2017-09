De spiritualiteit van Marilynne Robinson

Wessel ten Boom

Marilynne Robinson, bekend van romans als Gilead, Thuis en Lila, behoort tot Amerika’s toonaangevende schrijvers. De gegevenheid der dingen is een bundeling van essays waarin ze onderzoekt wat het betekent ‘om mens te zijn in deze tijd’.

Ergens aan het einde van haar boek zegt Robinson dat ze binnenkort zeventig wordt en tot haar verrassing in een soort van tweede adolescentie is geraakt. Ze ervaart het leven minstens zo verrassend en intens, en eigenlijk mooier dan toen ze twintig was. Deze dankbaarheid overheerst in haar beschouwingen. Niet in de laatste plaats om haar land met zijn prachtige onderwijssysteem, zoals ze zegt. Al is het duidelijk dat ze ook bezorgd is over het gevaar dat de westerse cultuur bedreigt. Daarbij gaat het niet om een dreiging van buitenaf maar van binnenuit, omdat onze cultuur steeds meer versmald wordt tot wat tegenwoordig onder wetenschappelijke kennis wordt verstaan.

De titel De gegevenheid der dingen is wat dat betreft dan ook misleidend, en had beter Het gegeven zijn der dingen kunnen luiden. Het is immers de dankbaarheid om de rijkdom van onze ziel en ons verstand, als toe-gift, als gaven die ons zijn geschonken, die bij Robinson overheerst.

Robinson valt het best te begrijpen vanuit het woord ‘gratie’, dat we in deze essays veelvuldig tegenkomen. Dit woord betekent ‘elegantie’ maar ook ‘genade’, en haar hele denken beweegt zich op een spannende manier precies tussen deze twee polen. Verrassend toch, zelfs voor wie haar romans kent met een predikant als hoofdpersoon, noemt zij kerkhervormer Johannes Calvijn (1509-1564) ‘mijn persoonlijke heilige’, en zij maakt deze overtuiging in meerdere essays waar. Het gaat haar daarbij niet om ‘Calvijns begrip van menselijke verdorvenheid, hoe oprecht ook verworven’, maar om zijn lofzang op de mens als schepsel, om de mens als een ‘belichaamde ziel’ die God en wereld hier en nu leert kennen. Een ziel die weet dat hij God mag ontmoeten in wat eigenlijk een eindeloos proces van bijschaven en rijpen is – zoveel meer dan ons moderne mensbeeld wil doen geloven. Dat God ons is genegen, en dat wij zo ook elkaar genegen mogen zijn, vormt voor Robinson dan ook de eigenlijke bron van alle beschaving: genade schept gratie.

Cultureel erfgoed

De kracht van dit boek is ongetwijfeld dat zij dit op een doorleefde wijze weet waar te maken, als een cultureel erfgoed (mooi en overtuigend over Shakespeare!). In de essays waarin zij dichter bij het christelijk geloof blijft (zoals ‘Reformatie’ of ‘Theologie’) komt dit alleen beter uit de verf dan waar ze een breder publiek zoekt (zoals ‘Humanisme’ of ‘Gratie’, die wat omslachtig zijn).

Het boek bevat een interview dat oud-president Barack Obama had met haar in 2015. Dat we Robinson als liefhebster van cultuur en beschaving eerder aan de ‘democratische’ dan aan de ‘republikeinse’ kant hebben te zoeken is duidelijk. Des te opvallender is de veeg uit de pan ten opzichte van progressieve christenen die geen enkele stevigheid meer in hun geloof hebben (waar Obama het mee eens lijkt). Op zo’n moment blijkt hoe voor Robinson ‘onze’ christelijke cultuur absoluut geen vernis of bijkomstigheid is, maar een diepe intuïtie over de mens als een antwoordend wezen, als een geheim van God met geestelijke gaven waar we zuinig op moeten zijn.

Zo kan zij ook zeggen, dat die typisch calvinistische begrippen als ‘oerzonde’ of ‘predestinatie’, die de menselijke bestemming op het oog hebben, veel raker en minder beperkend zijn dan het determinisme van ons wetenschappelijk positivisme. Om over na te denken.

Dr. W.H. ten Boom is theoloog en secretaris van ‘In de Waagschaal’.

Marilynne Robinson, De gegevenheid der dingen. Over wat het betekent om mens te zijn in onze tijd, De Arbeiderspers/Boekencentrum, 22,99 euro