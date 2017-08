Opruimen van het ego

Tamarah Benima

Over het sterrenbeeld Maagd wordt vaak ontzettend gezeurd. Maagden zouden geobsedeerd zijn door details, super-netjes zijn (te netjes eigenlijk), of juist, af en toe, een enorme bende maken.

Pietlutten. Te kritisch. Enzovoort. Een Maagd wil je dus liever niet zijn. Mogen Joden trouwens wel bezig zijn met astrologie? Wordt dat niet in de Bijbel verboden?

Het antwoord is niet eenduidig ‘nee’. Er waren grote rabbijnen in de loop der eeuwen die astrologen waren. Maar wat inderdaad niet mag is iemand de toekomst voorspellen.

Joodse mystici gaan ervan uit dat die toekomst al vastligt én dat je die als mens kunt veranderen. (Hoe het een en het ander waar kan zijn, voert hier te ver om uit te leggen.)

Er naar leven

Maar zo veel is zeker: vertel iemand wat zijn toekomst zal zijn, en de persoon gaat er naar leven. Dat perkt de vrijheid van een mens in. Terwijl het Jodendom juist de vrijheid van de mens wil vergroten. (Hoe de keuze om Gods wil te doen gepaard kan gaan met de vrijheid van de mens, voert dan ook weer te ver om hier uit te leggen).

Omdat ik de vrijheid zeer lief heb, was ik dan ook blij met wat een zeer goede astroloog mij ooit vertelde. Maagden, zo zei hij, zijn de schoonmakers van het Universum.

Bingo!

Methode

Dat ben ik graag. Vandaar dat ik gelukkig word van de opruimmethode van Marie Kondo, en nu gelukkig word van de methode die ik in Castricum krijg aangereikt om mijn ego op te ruimen, zodat mijn zelf/ziel goed kan gaan functioneren.

Het is een simpele en eenvoudige methode, maar vergt wel discipline.

De hele wereld zou hoofd en hart moeten opruimen, lijkt me. Immers het geweld dat de wereld in vele vormen teistert, is de vrucht van de troep in hoofd en hart waaraan mensen vasthouden alsof hun leven ervan afhangt.

Iedereen zou Maagd moeten zijn, vindt u ook niet?!