Koning Clovis, wegbereider van het huidige christelijke Europa

Tjerk de Reus

De geboorte van Europa gaat terug op een doopplechtigheid, lang geleden in een kerk in Noord-Frankrijk. Dat valt af te leiden uit het boek dat Raoul Bauer wijdde aan koning Clovis.

Hoewel er nogal wat argwaan leeft over de Europese Unie, blijken de meeste Nederlanders toch ook positief te zijn over een gemeenschappelijk Europa. Niet zo vreemd, want vredelievende samenwerking is beter dan vijandelijkheid en oorlog. Maar het Europese besef van gemeenschappelijkheid heeft ook iets te maken met de lange geschiedenis van het christendom. Dat is altijd een verbindende factor geweest in Europa.

Karel de Grote (742-814) regeerde als christelijke keizer over een groot deel van ons continent, rond het jaar 800. Hij wordt wel de vader van Europa genoemd. Toch is het niet met hem begonnen. Zo’n driehonderd jaar eerder was koning Clovis (466-511) de grote man in ons deel van Europa. Hij regeerde in Frankrijk, in delen van de Benelux en van Duitsland: een gebied dat zo’n beetje samenviel met het voormalige West-Romeinse Rijk. Deze Clovis, van huis uit heiden, liet zich in 499 dopen. Dit markeert het begin van Europa, stelt historicus Raoul Bauer in een recent verschenen boek over koning Clovis. Het leuke is, dat Bauer laat zien hoe de theologische koers die Clovis koos uiteindelijk bepalend werd voor ons huidige Europa, met democratie en rechtsstaat.

Ariaans

De Frankische koning Clovis moeten we plaatsen op een breukvlak in de Europese geschiedenis. Rond de tijd dat hij volwassen wordt, zakt het Romeinse rijk in elkaar. De zogenoemde barbaren spelen dan de eerste viool in Europa. Er zijn West-Goten en Oost-Goten, Vandalen en Hunnen, Bourgondiërs en Franken. In dit gewemel van barbaarse volkeren lukt het Clovis om een rol van betekenis te gaan spelen. Hij verovert in korte tijd Frankrijk en omgeving.

Hij trouwt met een christelijke vrouw, Clotilde, die hem meteen probeert over te halen om christen te worden. Maar aan de keuze voor het christendom hangt nogal wat politiek gewicht. De barbarenvolkeren, die over Europa zijn uitgezwermd vanuit Oost-Europa, zijn namelijk ook christen, maar dan niet van het katholieke soort. Zij zijn ‘ariaanse’ christenen, wat betekent dat zij Christus beschouwen als bijzonder mens, niet als God. Clovis kiest echter voor aansluiting bij de kerk van Rome, en daarmee kiest hij ook voor aansluiting bij de Romeins-christelijke cultuur van de bevolking van Frankrijk.

Clovis wilde de maatschappelijke orde die er destijds was serieus nemen, ook met de bestaande bestuurlijke structuren. Daar hoorden ook de kerken bij, met hun bisschoppen en priesters. De overige barbaarse volkeren wilden dat juist niet: die bleven liever op zichzelf en hielden hun positie in stand door militaire macht.

Drie-eenheid

Dat die barbaarse volkeren aanhangers waren van een ‘ariaans’ christendom is een opmerkelijk feit. Ze waren christen, maar geloofden niet dat Jezus ook God was. Deze overtuiging was in feite een ketterij: het concilie van Nicea-Constantinopel (vierde eeuw) had het ariaanse geloof de deur gewezen. Volgens Bauer hielden de verschillende barbarenvolkeren zo strikt vast aan hun ariaanse geloof, omdat ze zich daarmee konden onderscheiden van de Romeinen. Die hadden per slot van rekening het katholieke christendom als officiële godsdienst. Maar er speelde meer mee in de ariaanse voorkeur van de barbaren. Volgens Bauer zit het zo: omdat Jezus geen God was, volgens de barbaren, kon de mens zich tot God verheffen. Dat gold met name voor de figuur van de koning. De barbarenkoning had een vrijwel goddelijke status en was veelal ook hoofd van de kerk, als een soort priester-koning. Dit sloot goed aan bij het heidendom, legt Bauer uit.

Clovis koos een andere weg, toen hij zich aansloot bij het katholieke christendom. Hij kon geen absolute goddelijke status aannemen, omdat hij het gezag van de kerk erkende. Hij riep bijvoorbeeld een concilie bijeen en gaf de kerk eigen ruimte. Tevens stelde hij een juridisch document op, de zogenoemde Lex Salica, waarin tal van maatschappelijke verhoudingen geregeld werden. De vorst stond niet boven de wet. Bauer betoogt dat dit democratische denken van Clovis een gevolg is van het katholieke-christelijke geloof in de goddelijke drie-eenheid.

De ondertitel van Bauers boek maakt melding van twee vrouwen. Het gaat om zijn al genoemde echtgenote, Clotilde, en om Genoveva van Parijs: een invloedrijke dame die al snel na haar dood heilig werd verklaard. Beide vrouwen hadden grote invloed op Clovis, laat Bauer zien. Verder schenkt hij aandacht aan de politiek-maatschappelijke werkelijkheid van Europa in die dagen, met de grote ‘volksverhuizingen’ en opkomst van barbaarse vorsten. Een mooi boek, kortom, dat een interessant beeld schetst van een heel vroege fase van het christelijke Europa.

Clovis. In de schaduw van twee vrouwen (ca. 466-511). Raoul Bauer. Uitgeverij Davidsfonds. 27,50 euro