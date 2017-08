Kippen, kinderen, ethiek

Contrapunt

Sytze Faber

Woorden als barmhartigheid, goedertierenheid, lankmoedigheid en solidariteit worden schaars. Heel soms is er echter plotseling ook wel eens een nieuw Hollands woord. Afgelopen week kwam ik er eentje tegen. Dodingscapaciteit.

De directeur van een hypermoderne ruimingsonderneming nam het in de mond. Zijn bedrijf helpt momenteel boeren die van hun kippen afwillen. Anderhalf miljoen, om te beginnen. Scheelt hen een handvol centen. De vergassingen lopen als een tierelier. ‘We hebben een grote dodingscapaciteit’, sprak hij met ingehouden beroepstrots.

De burgemeester van kippenhoofdstad Barneveld riep de kerken op te bidden voor de gedupeerde boeren. Scheiding tussen kerk en staat? Afgezien daarvan, sinds het bestaan van de mensheid leggen gelovigen zwarigheden al voor aan de Eeuwige. Evenals hun vreugden. Is daar óók geen reden toe? Dankbaarheid over de boeren die geen fipronil in hun stallen toelieten? De verleiding moet groot zijn geweest. In de strijd tegen de fatale bloedluis dienen kippenstallen normaliter om de zeven weken gereinigd te worden. Met het opeens opgedoken middel van een uit de grond gestampt bedrijfje pas om de zeven maanden. Tel uit je winst!

In de politiek was er een onwankelbaar geloof in de zegeningen van de terugtredende overheid. En in ondernemers die bij het keuren van hun eigen waar het eigenbelang wegcijferen. Daarom werd de Voedsel- en Warenautoriteit, die toezicht moet houden op de voedselveiligheid, onttakeld. Nu zitten we met de gebakken peren. De vrucht van onrealistisch wensdenken, dat altijd toegedicht werd aan linksige, hippieachtige types.

Toezicht

Toen het wonderbaarlijk effectieve reinigingsmiddel van onbekende herkomst uit de lucht kwam vallen bij een bedrijf zonder vergunning rinkelden de alarmbellen niet bij de nu getroffen pluimveehouders. Algemeen wordt uitgegaan van hun goede trouw. Dat gebeurt lang niet altijd. Bijvoorbeeld niet bij bijstandsgerechtigden. Het toezicht op hun doen en laten is niet gestript, integendeel! Als bij een alleenstaande met bijstand een tweede tandenborstel wordt gevonden, is er standaard de verdenking van fraude. De ene Nederlander is dus de andere niet.

De wet verbiedt het gebruik van fipronil bij het reinigen van stallen. Was nooit een punt voor landbouwvoormannen en politici. Nu wordt de giftigheid ervan opeens gerelativeerd. Hoeveel eieren moet je wel niet naar binnen werken voordat je wat oploopt? Dat soort verhalen. Of het met de venijnigheid van fipronil trouwens wel meevalt? De stallen die ermee zijn besmet zijn bijna niet schoon te krijgen.

Koos van Houdt, alerte Brusselse correspondent van het Friesch Dagblad, wees erop dat de EU-landen sinds 2002 verplicht zijn vermoedens inzake voedselveiligheid onmiddellijk (!) door te geven aan de betreffende EU-database. Dat verzuimde het kabinet bij de fipronilaffaire. Het zaakje lijkt te stinken. Prima dat de Kamercommissie voor Landbouw volgende week het reces onderbreekt om het kabinet aan de tand te voelen. Had de commissie voor Justitie ook moeten doen. Om staatssecretaris Dijkhoff het vuur aan de schenen te leggen.

Lege huls

Het kinderpardon is een vrijwel lege huls geworden. Om de regeling te versoepelen, nam de Tweede Kamer onlangs de motie-Voordewind (CU) aan. Dijkhof wilde zich er niet aan branden. Schoof de hete aardappel door naar het nieuwe kabinet. Voordewind vroeg hem, heel begrijpelijk, in de tussentijd geen kinderen uit te zetten. Tevergeefs. Maandag werd een Armeense moeder uitgezet. Zonder haar in ons land gewortelde kinderen van twaalf en elf. Zij ‘logeren’ nog ergens. Zullen zo gauw mogelijk nagestuurd worden, belooft Dijkhoff.

De PKN-kerk in Amersfoort, waar de moeder lid van was, is perplex. Buitenlandse Zaken waarschuwt voor veiligheidsproblemen in Armenië. Onderzoek wijst uit dat uitgezette vernederlandste kinderen het in het voor hen vreemde land meestal niet redden en verpauperen. Maar wat doet dat ertoe? Regels zijn regels.

Dodingscapaciteit, kinderen als politieke handelswaar. Ethisch gezien lijken we in een vrijwel lege politieke ruimte te zijn beland.

