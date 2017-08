Harmen van Wijnen, van wiskundige tot predikant buiten de vaste patronen

Hanneke Goudappel

Harmen van Wijnen werkte in de financiële sector toen hij als hobby theologie ging studeren. Vijftien jaar later is hij predikant buiten vaste bediening en voorzitter van het College van Bestuur van de Christelijke Hogeschool Ede. Jeugdwerk heeft zijn hart.

Hij was op z’n 22e lid van de kerkenraad. Het typeert Harmen van Wijnen (49): al jong kerkelijk betrokken en actief. Maar toen hij op zijn 32e aan een theologiestudie begon, vertelde hij dat niet tegen zijn collega’s.

,,Daar ben ik achteraf niet trots op”, zegt hij in zijn werkkamer in de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). ,,Ik leefde in twee werelden. Op zondag ging ik naar de kerk, op maandag naar het werk en op woensdagavond naar de kerkenraadsvergadering. Ik had het op het werk niet over mijn theologiestudie, zoals ik op maandag ook niet sprak over de preek, maar over de voetbaluitslagen. Kerk en werk waren twee compartimenten.”

Nog geen roeping

Puur als hobby begon Van Wijnen in 2000 aan de deeltijd theologiestudie van de toenmalige Nederlandse Hervormde Kerk aan de Universiteit van Utrecht. ,,Als medestudenten mij vroegen: ‘wat voor roeping heb jij gehad?’, grapte ik: ‘ik ben vast begonnen, ik heb nog geen roeping’. Voor mij was de studie een doorgeschoten gesprekskring. Ik zocht verdieping, was altijd geïnteresseerd in de vraag achter de vraag, in wijsbegeerte en filosofie.”

Harmen van Wijnen maakte snel carrière. Na zijn studie Actuariële wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam was hij in 1990 aan de slag gegaan als actuaris (verzekeringswiskundige) bij AJB Pensioenadviseurs. Een jaar later werkte hij voor Coopers & Lybrand en in 1992 stapte hij over naar Moret Ernst & Young. ,,Wat ik deed, deed ik goed, maar ik vroeg mij niet af of ik de goede dingen deed”, zegt hij. ,,Ik was niet zo bezig met de ethische kant. Het was nog in de tijd voor de financiële crisis. Ik ontwikkelde financiële producten, die later woekerpolissen zijn gaan heten.”

Midlifecrisis

In 2004 verruilde de actuaris zijn carrière bij Ernst & Young – waar hij de laatste acht jaar partner was – voor het directeurschap van de Hervormd Gereformeerde Jeugdbond (HGJB). Voor veel van zijn collega’s was dat een volslagen verrassing. ,,Een groot deel wist niet eens dat ik christen was.” Hij stuitte op onbegrip: je hebt een goede baan, wat zoek je daar? Had hij misschien last van een vroege midlifecrisis? Anderen uitten hun waardering: je volgt je hart, je gaat voor andere waarden dan alleen het carrièreperspectief.

Naast zijn werk bij de HGJB werd hij in 2006 gevraagd de Jeugdorganisatie JOP van de Protestantse Kerk op te zetten. Hij rondde zijn theologiestudie af en in 2008 bevestigde de PKN hem als predikant in landelijke dienst met als bijzondere opdracht het jeugdwerk. ,,Sinds 2005 had ik al mijn preekbevoegdheid, maar vanaf dit moment mocht ik ook de sacramenten bedienen en huwelijksdiensten leiden.”

Mooi en confronterend

Het predikantschap was voor Van Wijnen lange tijd helemaal niet in beeld. Hij ging na het eerste deel van zijn studie puur en alleen verder met de kerkelijke opleiding omdat hij de vakken die daar werden gegeven interessant vond. Dat er ook een stage, een leervicariaat bij hoorde, vond hij maar niks. ,,Ik probeerde me er uit te praten, maar dat lukte niet. Ik kwam terecht in Heusden, bij predikant-dichter André Troost. Het werd een mooie en confronterende tijd. Ik heb er de diepe praktijk van het pastoraat ontdekt. Theologie studeren werd voor mij meer dan een aardigheidje, een verrijking van mijn gedachtewereld. Aan het eind wist ik: ik wil predikant worden. Al was dat niet zozeer om gemeentepredikant te worden. Mijn hart lag bij het jeugdwerk.”

De eerste jaren beklom Van Wijnen jaarlijks zo’n vijftig keer de preekstoel, geregeld twee keer per zondag. Inmiddels is dat 35 à veertig keer, waarvan een kwart jeugddiensten. Het is eigenlijk te veel, naast zijn huidige baan als bestuursvoorzitter van de Christelijke Hogeschool Ede. ,,Preekregelaars bellen al twee jaar van tevoren. Voor het jaar 2018 heb ik gezegd: maximaal één dienst per zondag. Mijn beleid is nu: twintig tot 25 per jaar.”

Wat is het geheim van een goede dienst? ,,Ik preek graag over een actueel thema, dat door de jongeren zelf is aangedragen”, zegt Van Wijnen. ,,Meestal bereid ik de dienst samen met hen voor. Verder: doorwrocht Bijbelonderzoek om met nieuwe, verrassende antwoorden en invalshoeken te komen. En de preek moet concreet zijn.”

Kloof

In 2011 nam Harmen van Wijnen afscheid van de HGJB om zich op zijn proefschrift te richten. Hij deed onderzoek naar de relatie tussen jongeren en de kerk. Bij de HGJB en bij JOP was hij jarenlang bezig geweest om met eigentijdse programma’s en materialen de kloof tussen jongeren en de kerk te overbruggen. Maar tijdens zijn onderzoek kwam hij er tot zijn verrassing achter dat er helemaal geen kloof is. Het echte probleem is dat de kerk geen oog heeft voor hoe jongeren samen kerkzijn, stelt Van Wijnen.

De onderwijsman verduidelijkt dat door op een whiteboard drie cirkels, vormen van kerkzijn te tekenen: instituut, organisaties en netwerken. ,,De kerk als instituut, daar waar de kaars brandend en de lofzang gaande wordt gehouden, is er altijd. Op zondagochtend staat de kerkdeur in het dorp open. De organisatie daar omheen – denk aan de Dienstenorganisatie van de PKN en organisaties als Youth for Christ en de HGJB – heeft de afgelopen decennia een grote vlucht genomen. Waar lidmaatschap en kerkbezoek afnamen, zag je als compensatie allerlei organisaties ontstaan. Met onder meer als doel: nieuwe doelgroepen te bereiken. Zelf heb ik er ook jarenlang aan gewerkt om mensen weer het instituut in te krijgen.”

Netwerken

Tijdens zijn onderzoek zoomde Van Wijnen in op de derde vorm van kerkzijn: netwerken. Voor jongeren is het samenzijn belangrijker dan de georganiseerde vorm van kerkzijn, merkte hij. ,,Ik zag dat studentenverenigingen en vriendengroepen voor hen fungeren als een kerk.”

Wat Van Wijnen betreft moet de kerk niet proberen jongeren het instituut in te halen met activiteiten en evenementen, maar kan ze beter aansluiten bij de sociale verbanden waarin jongeren zich bewegen. ,,De kunst is om verbinding te leggen. Ik snap ook wel dat deze fluïde vormen van kerkzijn vanuit de institutionele kerk vaak als een bedreiging worden gezien. Toch is dat niet nodig. Ik geloof dat het instituut wel doorgaat. De Geest werkt en is niet van ons afhankelijk. Het is én én. Het oude kan niet zonder het nieuwe en het nieuwe kan niet zonder het oude.”

Van Wijnen voegt zich op zondag ,,met vreugde in het instituut”, en beweegt zich tegelijkertijd in allerlei netwerken van gelovige jongeren. Zo ging hij voor in een huwelijksdienst op de hei, zonder dat er een kerkenraad aan te pas kwam. ,,Als predikant voel ik mij daar heengezonden. Zo raken instituut en netwerk elkaar. Mijn onderzoek heeft mij geholpen mijn predikantschap vrijmoediger in te vullen.”

Vertaling

Sinds 2013 werkt Harmen van Wijnen als voorzitter van het College van Bestuur van de CHE dagelijks met jonge mensen. Hij wil studenten vooral meegeven dat ze hun professie en hun persoon als gelovige met elkaar verbinden. Precies dat waar het bij hem aan schortte, de eerste vijftien jaar van zijn werkzame leven.

Mensen vragen Van Wijnen wel eens: wil je niet dat studenten bekeerd worden? ,,Dan zeg ik: volgens mij is dat niet het doel van een hogeschool. We hebben warme banden met kerken en met studentenverenigingen. Maar we zijn hier voor goed onderwijs. We leren studenten de vertaling te maken van hun eigen waarden en overtuigingen naar hun professie. Begrippen als waarheidsvinding, deugd, hoop, vrede en gerechtigheid zijn voor ons belangrijk, en worden gekleurd door onze christelijke levensovertuiging. Dat is het bestaansrecht van de CHE.”

Vanuit de CHE is Van Wijnen lid van het bestuur van de Vereniging Hogescholen, de landelijke koepel van hogescholen. Hij heeft de portefeuille arbeidsvoorwaarden en pensioenen en onderhandelt met vakbonden over de cao voor de 40.000 hbo-medewerkers. ,,Zo ben ik toch weer bezig met mijn eerste vak”, lacht hij. ,,Ik vind het mooi dat ik mijn kennis en ervaring hier kan inbrengen. Late roepingen hebben ook een eerste roeping gehad. Dat is niet voor niets geweest. Voor mij krijgt dat op deze manier een nieuwe betekenis.”