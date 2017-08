Genderdebat groeit uit tot ideologie

De gemeente Amsterdam heeft een taalgids voor haar ambtenaren gemaakt met tips over de manier waarop burgers kunnen worden aangesproken. Gebruik liever niet ‘Geachte dames en heren’ maar: ‘Geachte aanwezigen’. En schrijf liever niet: ‘homoseksuele Amsterdammers,’ maar bijvoorbeeld ‘roze Amsterdammers’.

In het gemeentehuis van Utrecht zijn de aanduidingen voor toiletten geslachtsneutraal, bij de gemeente Amsterdam gaat dat ook gebeuren. En de Nederlandse Spoorwegen beginnen dienstmededelingen aan reizigers niet meer met ‘dames en heren’, maar met ‘beste reizigers’ of een variant daarvan.

In deze voorbeelden gaat het om de erkenning van gevoelens van mensen bij wie de beleving van hun geaardheid niet samenvalt met hun biologische identiteit. Het gaat over mannen die zich vrouw voelen en andersom, over mensen die zich noch man noch vrouw voelen én over mensen die zich zowel man als vrouw kunnen voelen.

Aandacht

Discussies over deze zogeheten genderproblematiek begonnen wat lacherig, maar die fase is voorbij. De kwestie is uiterst serieus en staat inmiddels hoog op de maatschappelijke agenda. Onderwijzend personeel krijgt er ook mee te maken: de moeder van de 6-jarige Joanne vertelt de juf na de zomervakantie dat Joanne een jongen wil zijn en voortaan Johan heet. Of de juf daar maar rekening mee wil houden.

Nederland is niet het enige land waar de genderkwestie leeft. In allerlei landen zijn bewegingen ontstaan die aandacht vragen en verandering willen. In Argentinië is een wet die mensen het recht geeft om te beslissen of ze (voor de overheid) als man of als vrouw door het leven willen gaan, ook zonder operaties en/of behandeling met hormonen.

Een van de eersten die een krachtig tegengeluid lieten horen, is paus Franciscus. Hij waarschuwt voor een wereldwijde genderoorlog, die de goddelijke ordening van mensen (man of vrouw) ontkent en als doel heeft het huwelijk te vernietigen.

Buiten de kaders

De genderbeweging is bezig aan een opmars, vergelijkbaar met de emancipatiebeweging van vrouwen, homo’s en lesbiennes. Nu is kennelijk de beurt aan de groep mensen die voelen dat hun biologische identiteit niet past bij hun persoonlijke identiteit. Zij vragen erkenning.

Het is duidelijk dat er mensen zijn die zich ongelukkig voelen met hun biologische geslacht. Dat leed wordt vergroot door de manier waarop de samenleving hen bejegent. Voor kinderen en mensen die buiten de ‘normale’ kaders vallen, is de omgeving vaak genadeloos.

De vraag is of het helpt om zulke persoonlijke problematiek tot een nieuwe politieke kwestie te maken. Genderneutrale bordjes op toiletten lossen het probleem niet op, het vermijden van de aanspreekvorm ‘dames en heren’ evenmin. We zitten zomaar in een hype van politieke en maatschappelijke correctheid die kan uitgroeien tot een heuse ideologie die gaat heersen over belangen van mensen.