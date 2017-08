M.J. Brusse: journalist onder de mensen, meester in de literair-sociale reportage

Joan Hemels

Het boegbeeld van de literaire journalistiek in Nederland overleed lang geleden: M.J. Brusse. Nieuwe aandacht krijgt hij door het boek dat zoon Peter Brusse schreef en dat de naam draagt van diens beroemde rubriek: Onder de mensen.

Al vele jaren bewaar ik een stapeltje knipsels uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant (NRC). Een deel ervan verscheen tussen 24 november 1926 en 23 februari 1927. Sommige afleveringen vindt men terug in het ochtendblad en andere in het avondblad. Het gaat om slechts snippertjes van het totale in kranten opgeslagen papieren geheugen. Het is papieren erfgoed dat een heel eigen verhaal uit een heel andere tijd vertelt: dagbladen hadden toen nog een monopolie op de nieuwsvoorziening, ze domineerden de opinievorming in de verzuilde Nederlandse samenleving en werden van het begin tot het einde door lezers gespeld.

Na negentig jaar is het papier weliswaar vergeeld, maar de tekst is nog steeds goed leesbaar. Sporen uit ‘het loden tijdperk’ van de in lood gezette drukvorm zijn zowel aan de voor- als aan de achterkant herkenbaar.

Het gaat hier om een serie van 23 afleveringen over ‘De uitgeverij’, gevolgd door twee ‘Nabetrachtingen over Uitgeverij’, op 17 maart van hetzelfde jaar in het ochtendblad gevolgd door een lange ingezonden brief van W. van Ravesteyn die zich beklaagt over de ‘onbeschaamdheid’ van uitgevers die in vertalingen gedeelten uit de oorspronkelijke tekst weg lieten.

Vaste kop

Hoewel alle artikelen anoniem verschenen, wisten de lezers van de NRC door de vaste kop ‘Onder de Menschen’ precies wie de auteur was, namelijk M.J. (Marie Joseph) Brusse (1873-1941) die luisterde naar de ongebruikelijke voornaam Rie. Hij kreeg zeven zonen bij drie echtgenotes. Van hen zijn cineast Ytzen, journalist Jan en acteur Kees in de wereld van de kunst en journalistiek bekend geworden. De genoemden zijn overleden, maar de jongste broer, beeldend kunstenaar Mark, geboren in 1937, is nog steeds actief.

Dat geldt ook voor Peter Brusse, een jaar ouder dan Mark, de oud-correspondent van de Volkskrant in Londen, die door zijn berichtgeving voor het NOS Journaal een bekend gezicht werd. Vanuit de behoefte om vader beter te leren kennen heeft hij zich de laatste jaren grondig verdiept in zijn nogal ingewikkelde familiegeschiedenis. Peter was nog geen vijf jaar oud toen de in de journalistiek zo befaamde M.J. Brusse begin 1941 overleed.

Pershistorische context

Bij alle detailkritiek die men kan hebben, blijft de bijzondere verdienste van het boek met de voor de hand liggende titel Onder de mensen (nu zonder ch) dat het geschreven is tegen de achtergrond van de ontwikkeling van de journalistiek in de als gouden eeuw van de dagbladpers te beschouwen periode van 1890 tot 1940. Deze pershistorische context is gereconstrueerd op basis van literatuurstudie en soms aangevuld met aan bronnenonderzoek te danken vondsten. Peter Brusses hartenkreet dat het redactiearchief van de krant van zijn vader ‘bij het oud vuil’ is gezet doet geen recht aan degenen die op eigen initiatief gered hebben wat er nog te redden viel.

Door het venster op de persgeschiedenis open te houden, stijgt het levensverhaal van M.J. Brusse ver uit boven een familiekroniek met een toch wel buitenissige echtgenoot en vader in de hoofdrol. Het gaat hier dan ook om de auteur van het legendarisch geworden Boefje, een voor het eerst in 1902 als serie in de NRC verschenen succesverhaal dat binnen vier jaar in boekvorm een tiende druk haalde. Bij gebrek aan stof en geïnspireerd door een affiche van een Franse jongen in een verbeteringsgesticht was Brusse op het idee gekomen te gaan schrijven over een ‘Pro Juventute-klantje’ om wie hij zich bekommerde om te voorkomen dat de lood en andere zaken stelende puber een echte boef zou worden.

Grensverleggende journalistiek

In 1894 maakte de toen 21-jarige M.J. Brusse de overstap van de Amsterdamse journalistiek naar die in Rotterdam. Ofwel: van het op het moderne, eind-negentiende-eeuwse levensgevoel inspelende dagblad De Telegraaf naar de burgerlijk-liberale NRC. Aanleiding tot de verandering was ruzie over de declaratie van twee saucijzenbroodjes. De hoofdredacteur van de sinds begin 1893 verschijnende nieuwe krant was van mening dat de stadsverslaggever die tevens het koninklijk huis moest volgen, ook op een lange werkdag in de buitenlucht aan één zo’n hartversterking als vervanging van de maaltijden genoeg had.

Hoe M.J. Brusse zich langzaam maar zeker ontwikkelde tot een meester in de literair-sociale reportage en zich daarvoor al of niet vermomd aan de rafelranden van de samenleving waagde, is een uitermate boeiend verhaal. Zijn zoon typeert hem vanwege zijn beeldende, kleurrijke schrijfstijl als een ‘colorist met woorden’.

Dat het lezerspubliek van de NRC als het ware met de grensverleggende journalistiek van de nieuwkomer uit de hoofdstad meegroeide is meer dan opmerkelijk. Na schrijnende reportages over sociale misstanden in de Rotterdamse haven en achterbuurten ontstonden van tijd tot tijd vanuit de geschokte lezerskring spontaan humanitaire acties om door tegenslag en ander leed getroffen inwoners de helpende hand te bieden. De publicatiedruk en sores in de relationele sfeer werden de succesvolle journalist soms te veel. Zoon Peter is er heel openhartig over en probeert zich hardop denkend in te leven in het zielen- en liefdesleven van zijn al royaal door tijdgenoten geprezen en geëerde vader.

Boefje

Met uitzondering van enkele perioden bleef deze niet in al zijn zielenroerselen te doorgronden man uitermate productief. Dat was ten dele het gevolg van zijn plichtsbesef en voor een ander deel een kwestie van bittere noodzaak om het patchworkachtig samengestelde gezin te kunnen voeden.

Extra inkomsten kwamen van de uitgave van gebundelde afleveringen van de rubriek ‘Onder de menschen’ die twee broers van M.J. Brusse gingen uitgeven. Voor een goede start van hun uitgeverij zorgde ook de uitgave van Boefje in 1903. Van ‘schnabbels’ – destijds een algemeen voorkomend verschijnsel (of euvel?) in de journalistiek – was M.J. Brusse niet vies. Hij gaf her en der lezingen en liet zich wel eens verleiden tot lucratieve schrijfopdrachten van derden. Zo verscheen in 1929 In Philips’ wonderland.

Ten gevolge van de crisistijd kwamen de advertentie-inkomsten van de dagbladen stevig onder druk te staan. Volgens Peter Brusse kende de NRC daarom een ‘bezuinigings-redacteur’. Het was Maarten Rooij (1906-1986), de latere hoofdredacteur van de NRC en in de jaren 1958 tot 1971 hoogleraar in de leer der communicatiemiddelen, in het bijzonder van de pers. Zoals in veel andere gevallen zou men in verband met de aan Rooij toegeschreven rol graag over de bron ervan willen worden ingelicht, maar een notenapparaat ontbreekt.

Hoe dan ook: bij het bereiken van zijn vijfenzestigste levensjaar, in 1938, werd M.J. Brusse zeer tegen zijn zin gedwongen met pensioen te gaan. De rubriek ‘Onder de Menschen’, zijn levenswerk, mocht hij niet voortzetten. Het door zijn biograaf en zoon als ‘armetierig’ bestempelde pensioen werd door Anton Philips en enkele andere ondernemers aangevuld.

Onthullingsjournalistiek

In opleidingen en op redacties is de laatste jaren ‘constructieve journalistiek’ meer dan een gespreksonderwerp. Het gaat hierbij om een vorm van journalistiek die zelf zaken aan de kaak stelt of problemen probeert op te lossen. Het laatste liet M.J. Brusse bij voorkeur aan politiek en anderszins verantwoordelijke personen over. Blijft zijn verdienste voor de bevordering van onthullingsjournalistiek. De sinds 2006 op initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten ingestelde Brusseprijs is spijtig genoeg algemener bedoeld, namelijk als onderscheiding voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek dat niet onthullend hoeft te zijn. Het is een gemiste kans om uitzonderlijke onderzoeksjournalistiek – compleet met undercoveracties – te belonen.

Om los van de door Peter Brusse geciteerde en door hem zelf geformuleerde uitspraken over de aard en de betekenis van de door zijn vader bedreven sociale reportage een oordeel te kunnen vormen, hadden verwijzingen naar bepaalde series en losse afleveringen van ‘Onder de Menschen’ mét een vermelding van de data van publicatie goede diensten kunnen bewijzen. Men zou dan ook op het spoor gezet worden van kritische schrijvers van ingezonden brieven – met het soms wel erg ontwijkende weerwoord van de gelauwerde auteur.

Uitgeverijbedrijf

Eind 1926, begin 1927 schreef M.J. Brusse op verzoek (sic) van het bestuur van de Nederlandsche Uitgeversbond over de uitgeverij in al haar aspecten. Voor de bekendheid met en het aanzien van het vak was een serie artikelen van de bekende rubriekschrijver ‘Onder de Menschen’ een aardige opsteker. Vooraanstaande vertegenwoordigers van het uitgeverijbedrijf leverden M.J. Brusse de informatie die soms een opsommerig karakter krijgt. Van het signaleren van misstanden is geen sprake. Toen zijn aandacht voor de uitgeverij tot een scherpe polemiek over de door uitgevers aan boekhandelaren gegunde boekhandelskorting leidde, liet de achter de ondertekening ‘Red. O. d. M.’ schuilgaande auteur uiteindelijk in het avondblad van 6 april 1927 getergd weten: ‘Willen de vakgenooten hierover kibbelen en verwijten maken, laten zij het dan doen aan het adres van mijn zegslieden en mij daar buiten laten. Ik heb mij dan ook voorgenomen om op al die kritiek en de persoonlijke aanvallen met geen woord te antwoorden. Zij raken mij niet.’

Dit laatste was bepaald niet waar. De grootmeester was er niet aan gewend en evenmin op gesteld om onder vuur te liggen. Zoon Peter heeft in zijn boek voor deze kant van zijn vader minder oog. Het zij hem vergeven.

Prof. dr. Joan Hemels is emeritus hoogleraar communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam.

Onder de mensen. M.J. Brusse (1873-1941), journalist. Peter Brusse. Uitgeverij Balans, 22,50 euro