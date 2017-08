Ik kom hier niet vandaan, maar Friesland heeft voor mij toch iets van thuiskomen

Dick Vos

Van oudsher is Friesland een provincie waar veel predikanten met hun ambtswerk begonnen. Hoe is het om hier predikant te zijn? Voorgangers vertellen over hoe hun leven verbonden raakte met Friesland en de Friezen. Deze keer dominee Evert Jan Hefting uit Sneek.

Evert Jan Hefting (62) is voltijds predikant in de Protestantse Gemeente Sneek. Twee derde van z’n tijd werkt hij voor de Oosterkerk, daarnaast is hij ‘gedetacheerd’ in Ysbrechtum zoals dat heet. De aantrekkingskracht van Friesland blijkt als een rode draad door het leven te lopen van de domineeszoon die geboren werd in Leens en opgroeide in de stad Groningen. Friesland trok en bleef trekken, daar voelt hij zich thuis. Tijdens zijn studie theologie leerde hij Friesland kennen via zijn toenmalige vriendin en huidige vrouw Martha. Zij kwam van een boerderij in Terband, ten noorden van Heerenveen. De jonge Evert Jan ging mee op bezoek en snel leerde hij er het Fries verstaan. ,,Haast noodzaak”, vertelt Hefting. ,,Martha had drie broers, en om me staande te houden binnen de familie was het wel handig in ieder geval mee te krijgen wat er speelde.”

Smûk

Na vijf jaar predikantschap in Ten Boer, onder de rook van de stad Groningen, oriënteerde Hefting zich op een andere plek. Hij had contacten met plaatsen in het Gooi en in Noord-Holland, maar het werd in 1987 Surhuisterveen-Boelenslaan. Een beetje toevallig, maar in de contacten met die gemeente had hij direct het gevoel: hier voelt het goed, hier pas ik wel. Dat bleek te kloppen; het klikte vlot met de mensen. Hefting herinnert zich z’n tweede dienst daar. Naderhand zei iemand: ,,’t Is net of u hier al heel lang bent.”

Het was altijd ‘smûk’ in de Fryske Wâlden, zegt hij. Z’n aanstelling daar was direct de aanleiding om een cursus Fries te gaan volgen. Want hoe vaak hij ook aangaf dat hij het Fries prima verstond, in verschillende talen met elkaar communiceren werkt slecht. ,,Wanneer je dezelfde taal spreekt, kom je op gelijke hoogte. Door ook Fries te spreken win je het vertrouwen van mensen – je bent dan een van hen. Zeker in situaties waarin het erom spant.”

Rechtlijnig

Hoe prettig ook in de Wâlden, Hefting en z’n vrouw verlangden naar ‘de ruimte van een weidser landschap en in 1993 trokken ze noordwaarts, naar de Kollumer klei. ,,Rechtlijnig volk daar, waar je echt op kunt bouwen.” Maar dezelfde rechtlijnigheid kan zich soms uiten in een bepaalde verharding, weet hij ook. Mensen zijn dan moeilijk meer af te brengen van de standpunten die ze ingenomen hebben. Hefting heeft er het een en ander van meegekregen. Hij was predikant in Kollum toen Marianne Vaatstra vermoord werd in 1999. Hij maakte er mee hoe het dorp totaal verscheurd raakte waar het ging om het asielzoekerscentrum (azc) dat volgens sommigen de oorzaak van de onveiligheid in de omgeving zou zijn. Dat hij zelf de nodige affiniteit had met vluchtelingenwerk en bleef verkondigen dat je als kerk een taak hebt waar het gaat om de vreemdeling en de vluchteling, werd hem niet door iedereen in dank afgenomen. ,,Er liep een scheidslijn door het dorp en ook door de kerk”, vertelt Hefting. ,,Sommige mensen waren hartgrondig anti-azc, anderen zetten zich er met veel energie voor in.”

Het was een bijzondere situatie in een bijzondere tijd. Daarom weet Hefting niet precies wat hij daar als typisch Fries zou kunnen karakteriseren. Het was de tijd waarin Pim Fortuin voet aan de grond kreeg in de politiek, legt hij uit, waarin het populisme opkwam en de gedachte van ‘eigen volk eerst’ postvatte. Overal was veel in beweging eind jaren negentig. ,,Vóór die tijd had iedereen een betrekkelijk liberale houding ten aanzien van buitenlanders en vluchtelingen, toen kwam er ineens ruimte voor vragen als: zijn we nog wel baas in eigen huis? Er kwam meer draagvlak voor de vraag naar eigen identiteit en er kon ineens openlijk gesproken worden over vragen als de verhouding tussen aantallen Nederlanders en niet-Nederlanders.”

Hefting was en bleef in Kollum de dominee die duidelijk kleur bekend had toen de meningen over het azc hoog opliepen, ook toen het wat rustiger geworden was. Het bleef ‘op eieren lopen’ wanneer het over dit onderwerp ging. Tijd voor een andere standplaats, concludeerde Hefting. In 2002 vertrok het gezin – inmiddels zes personen – naar Hoogeveen.

De vanzelfsprekende kerk

Een aantal jaren geleden was het gezin op fietsvakantie. ,,Op zeker ogenblik kwamen we in Lemmer aan, en daar hoorden we Fries”, vertelt Hefting. ,,Je wordt ineens een heel ander mens”, constateerde zijn echtgenote die eerder wel eens grapte dat hij in een vorig leven een echte Fries geweest moest zijn. En inderdaad. ,,Heerlijk was het om ineens Fries te kunnen praten. Hoewel ik er niet eens vandaag kon, heeft Friesland voor mij iets van thuiskomen.” Toen het na twaalf jaar tijd werd om weer eens te verkassen, wilde Hefting dus heel graag naar Friesland, en in 2014 kon hij naar Sneek.

Waar dat gevoel van thuiskomen aan ligt? ,,De kerk, het geloof, zit in de genen van de Friezen”, probeert hij het te verklaren. ,,Natuurlijk heb je ook hier ontkerkelijking, ook in Friesland loopt het achteruit, maar de kerk heeft hier desondanks nog iets vanzelfsprekends. Het hoort er gewoon bij hier, ook voor mensen die zelf niet bij de kerk horen.” Misschien heeft het te maken met de geschiedenis, vraagt Hefting zich hardop af. ,,Overal kijk je in Friesland van kerktoren naar kerktoren, en overal zijn nog kleine gemeenten die volhouden kerk te zijn.”

Goud

Wat nu specifiek Fries zou kunnen zijn in de wijze van geloven hier, vindt Hefting moeilijk aan te geven. Dat het moeilijk is om de vinger op te leggen, merkte hij eerder ook al eens bij collega’s met wie hij samen een cursus Frysk leauwe – Fries geloven – volgde in Nijkleaster. ,,De kerk is er gewoon en heeft een vanzelfsprekende plaats en functie, waarmee ook je functie als predikant iets vanzelfsprekends heeft. Je hoeft hier als dominee niet uit te leggen wat je doet en je hoeft je niet eerst te bewijzen.” Dat betekent niet dat het in Friesland allemaal vanzelf gaat, voegt Hefting eraan toe. Maar wat er aan de basis ligt, waardeert hij.

Kenmerkend voor Friesland is misschien de diaconale inzet van de mensen. ,,De bereidheid uitdrukking te geven aan het geloof in praktische activiteiten, is groot. Diaconieën zijn zelf vaak helemaal niet zo groot, maar waar ze zich wel niet voor inzetten en wat ze dan presteren…” Er is veel maatschappelijk engagement en mensen die het moeilijk hebben zullen niet snel tevergeefs aankloppen. ,,Dat geldt trouwens niet alleen voor mensen uit de kerk”, voegt hij er direct aan toe met een verwijzing naar het asielzoekerscentrum in Sneek. ,,Er zijn daar geweldig veel vrijwilligers.” Hefting ziet het bijvoorbeeld in het platform voor vreemdelingenwerk waar hij in zit. Daarin zitten allerlei organisaties bij elkaar. Van Amnesty International en Vluchtelingenwerk tot het Filmhuis en de Openbare Bibliotheek. ,,Daar vertegenwoordig je dan de kerk en je merkt dat dat gewaardeerd wordt.”

Toekomst

We moeten dat zien als een kans, denkt Hefting. ,,Vanuit de kerk vragen we ons misschien af wie er nu nog op ons zit te wachten, maar van de andere kant hoor je dat mensen onze achterban en ons netwerk enorm waarderen en ze blij zijn als wij present zijn. De kerk is en blijft toch een van de grootste vrijwilligersorganisaties.”

Die waardering enerzijds en het kleiner worden van de kerk anderzijds, levert een vreemde spanning op. ,,Misschien moeten we dan een stap terug doen als het gaat om het aantal kerkgebouwen, laten we alsjeblieft proberen wel kerk voor de hele stad te blijven. Natuurlijk voor de gemeenteleden, maar dat niet alleen. Juist omdat de kerk bij verreweg de meeste mensen hier toch nog ergens in de genen zit, kan dat goed.”

Of daar nu de toekomst van de kerk ligt, weet Hefting niet. Maar de kerk zou zich op dit vlak best iets meer kunnen profileren, vindt hij. En niet omdat het zondagochtend weer vol moet worden, hoe mooi dat misschien ook is. ,,Laten we maar proberen het zuurdesem van de samenleving te zijn, de smaakmaker.”

Kerkleden tillen vaak zwaar aan secularisatie en kerkverlating, en krijgen dan de neiging zich terug te trekken. Dat is jammer, vindt hij. ,,We mogen ons realiseren dat we goud in handen hebben en dat we iets kunnen betekenen voor de ander, voor de samenleving. Daarmee kunnen we gerust naar buiten treden. Wees niet te bescheiden, kom uit je cocon, want er zijn meer kansen dan je denkt.”