Hybride oorlog woedt mondiaal

Tamarah Benima

Teun Voeten. Ik had nog nooit van hem gehoord. Hij werd geïnterviewd in Nooit meer slapen door Wilfried de Jong, en op BNR door Roelof Hemmen. Voeten is fotograaf, en wat voor een. Hij heeft alle oorlogen verslagen van de laatste kwart eeuw. Maar ook reportages gemaakt over armoede, vervuiling, stadswoestijnen, drugsgeweld, vluchtelingen, architectuur, en wat al niet. Bekijk zijn website en zijn boeken. Wat al even fascinerend is: Voeten is antropoloog en filosoof. Hij is aan het promoveren op een onderzoek naar het drugs-geweld in Mexico.

Voeten fotografeerde ook in Noord-Korea. Maar tegenover De Jong en Hemmen sprak hij vooral over de ‘hybride oorlog’. De aard van de oorlog is veranderd. Het is niet meer, zoals vroeger, de ene natiestaat tegen de andere. De oorlog die nu woedt is mondiaal, wordt met allerlei middelen uitgevochten (aanvallen met vrachtauto’s op burgers horen er ook bij), heeft geen hiërarchische structuren (zoals een leger met een commandostructuur), en heeft niet voor iedere strijder hetzelfde einddoel. Voeten gaf als voorbeeld IS. De een wil alle ongelovigen ter wereld uitroeien, de ander een stuk land om daar een kalifaat te stichten. En zo verder.

Het extreme geweld dat Mexico teistert, is een voorafschaduwing van wat de hele wereld te wachten staat. Gelukkig vertelde Voeten ook over de prachtige mensen die hij in al die verschrikkelijke oorlogsgebieden ontmoette. Voeten noemde Venezuela niet. Maar het begrip ‘hybride oorlog’ past daar naadloos op. Hezbollah, de door Iran gesteunde terroristische organisatie, probeert achter de schermen president Nicolas Madura te vervangen door diens tweede man, vicepresident Tareck al-Assaimi. De Amerikanen zien al-Assaimi als een drugshandelaar en hebben drie miljard aan bezittingen van hem in de Verenigde Staten geblokkeerd. Hij mag het land ook niet in. Iran dat zich mengt in de politiek op een totaal ander continent? Met slinkse middelen? Ja, dat is de nieuwe realiteit. Alleen met goed journalistiek speurwerk en onderzoekers zoals Voeten kan dat worden blootgelegd.