Een volwaardige plek voor het Oude Testament in de christelijke eredienst

Matthijs Schuurman

In de kerk moet het Oude Testament volop klinken. Daardoor wordt elke kerkdienst weer duidelijk dat God de God van Israël is. En daarvan mag de christelijke gemeente zich wel wat meer bewust zijn, schrijft Jürgen Ebach.

Heeft het Oude Testament een minderwaardige plaats in het christelijk geloof? Nee, is het antwoord van Jürgen Ebach die een kloek boek schreef over de plaats van het Oude Testament in de christelijke eredienst. Ebach was tot 2010 hoogleraar Oude Testament aan de universiteit van Bochum.

In zijn boek loopt hij de zondagse liturgie stap voor stap door vanuit de vraag: waar en hoe klinkt het Oude Testament in de eredienst? Haast elke stap en elke formulering in de eredienst blijkt te herleiden tot of te verdiepen vanuit het Oude Testament. Maar de vraag die steeds gesteld moet worden is hoe we in de christelijke eredienst woorden en zinsneden uit het Oude Testament kunnen opnemen, zonder daarbij het Oude Testament van Israël af te pakken.

Ebach start zijn uiteenzetting met het kerkgebouw. Hij doet dat vanuit de vraag waar God woont. Kun je zeggen dat er ruimten zijn waarin God dichter bij ons is en ook ruimten waar Hij verder weg is? Hij wijst erop dat daarover in het Oude Testament verschillende stemmen klinken, die niet geharmoniseerd moeten worden. De tempel is de plek waar het volk God kan eren. Die tempel is echter te klein om God te kunnen bevatten, want als de hemelen al te klein zijn om God te kunnen bevatten is een aards gebouw dat zeker.

Maar het volk heeft een plek nodig, een tempel of een kerk, om God te kunnen dienen, om te weten dat God in hun midden is en om bij God te komen. Als de gemeente bij elkaar is in de naam van de Heer dan betreedt ze de ruimte van Gods zegen en bescherming. Het is kenmerkend voor de God van Israël dat Hij zowel in de hemel woont als op de laagste plaatsen, bij de minsten op aarde. God is benaderbaar, maar Hij wordt geen bezit.

Genderneutraal

Ebach spreekt niet zomaar over Hij als het gaat om God, maar wisselt tussen Hij en Zij. Hij streeft naar een genderneutraal spreken over God. God is niet mannelijk of vrouwelijk en in het Oude Testament zijn er ook vrouwelijke beelden van God – zoals God die als een hen is, die de kuikens verzamelt. Daarom is God meer dan een vader.

Aan het begin van een kerkdienst kan volgens Ebach daarom beter klinken: wij vieren deze eredienst in de naam van God, die voor ons Vader en Moeder is. Dat is voor Ebach geen meewaaien met genderneutrale winden, maar een gevolg van nauwkeurig luisteren naar de Schrift. Over de weergave van de naam van God met Heer is Ebach dan ook kritisch. Liever spreekt Ebach van Adonaj. Dit uit respect voor de Joodse traditie waarin de naam van God als onuitspreekbaar geldt.

Berouw

Als het gaat om de Schriftlezing voert Ebach een pleidooi voor zowel een oudtestamentische als een nieuwtestamentische lezing. Hij is blij met voorstellen om meer aandacht te geven aan het Oude Testament. Ook de apostolische geloofsbelijdenis brengt Ebach in gesprek met het Oude Testament. Bijzonder voorstel in dat kader is om de almacht van God te doordenken vanuit het berouw van God. Hij snapt de moderne kritiek op Gods almacht en wil die serieus nemen, maar hij wil niet zover gaan om te spreken over de onmacht van God. Gods almacht bestaat volgens Ebach hierin, dat God in staat is om zijn eerder aangekondigde oordeel uit te stellen of op te heffen. God hoeft niet krampachtig aan zijn macht vast te houden of zich laten leiden door de regels van de macht. God heeft de macht over de macht, en dat is juist wat almacht is.

Gelijkwaardige testamenten

Veel aandacht besteedt Ebach aan de collecte, omdat de collecte zichtbaar maakt dat het in het dienen van God gaat om gerechtigheid. De Bijbelse gerechtigheid is geen iustitia waarbij iedereen het zijne krijgt. Gerechtigheid is het Hebreeuwse tsedaka waarbij iemand zich solidair toont met een lager geplaatste; het gaat om opkomen voor de ander en zorgen dat hem of haar recht wordt gedaan. In de Bijbel kan gerechtigheid niet los gezien worden van recht krijgen of recht gedaan worden.

Kort gaat Ebach in op de manier waarop het Oude Testament een plek krijgt in de verkondiging. Een manier van preken waarin het Oude Testament als iets voorlopigs of van minder waarde dan het Nieuwe Testament, wijst hij af. Het Oude Testament is niet alleen een belofte die het Nieuwe Testament compleet gemaakt wordt of vervuld wordt. Het gaat steeds om een nauwkeurig lezen van de Schrift. Om een ontdekken wat de Schrift in en over onze tijd te zeggen heeft. Het gaat niet om goedkope actualisering, maar om de eigen tijd te begrijpen in het licht van de tekst.

Matthijs Schuurman is predikant in Oldebroek. Hij schrijft met regelmaat over internationale theologische publicaties.

Das Alte Testament als Klangraum des evangelischen Gottesdienstes. Jürgen Ebach. Gütersloher Verlagshaus, 29,99 euro