Drenkelingen die om meer water roepen

Afgelopen woensdag was het tien jaar geleden dat de kredietcrisis, de ergste crisis sinds 1929, losbarstte. Voor de NRC aanleiding uit te pakken met een drie pagina’s groot interview met Trichet, toen president van de Europese Centrale Bank. Hij stond in het oog van de orkaan, die ons langs de rand van de afgrond deed scheren. Met soms meer geluk dan wijsheid ging het voor veel overheden en banken op het nippertje goed. Of er van geleerd is?

Trichet vermoedt dat er binnen vijf jaar een crisis aankomt die nog verwoestender zal zijn dan die van 2007. De gereedschapskist is inmiddels leeg. Nieuwe recepten zijn niet voorhanden. De schuldenberg werd daarentegen nog veel hoger. De geldpersen draaiden dat het een aard had. Overheden namen veel dubieuze schulden over van de financiële sector. Kortom, het is er niet gezonder op geworden. Trichet is bang dat er voor de Verenigde Staten al geen redden meer aan is. Loze praatjes verkopen over een enorme belastingverlaging en gigantische investeringen. Hervormingen? Ho maar. Europa heeft iets meer vet op de botten en dus wat meer tijd. Door grote economische verschillen en onderlinge verdeeldheid is het echter ook in de EU pas op de plaats. In het Westen is het kortetermijndenken wat de klok slaat.

Smetvrees

Trichet laat zich niet uit over de oorzaak van de smetvrees van politici om verantwoordelijkheid te nemen voor de (middel)langere termijn. Die laat zich overigens gemakkelijk raden: het permanent in de weer zijn met de volgende verkiezingen. Er is altijd wel eentje in aantocht. Bij de huidige kabinetsformatie spelen de raadsverkiezingen in maart 2018 bijvoorbeeld al terdege mee. Dat worden dan de achttiende verkiezingen in achttien jaar. Waterschapsverkiezingen en de twee landelijke referenda (2005 en 2016) niet meegeteld.

Er werd zes keer gestemd voor de Tweede Kamer. Maar ook de verkiezingen voor gemeenteraden (4), Provinciale Staten (4) en Europees Parlement (3) zijn een graadmeter geworden voor de landelijke politiek. Zijn door ‘Den Haag’ (en de peilingboeren) gekaapt. Met gemiddeld elk jaar een verkiezing komt er van (middel)lang termijndenken natuurlijk geen spat terecht. Wordt de waan van de dag steeds belangrijker. Verkiezingen, we komen er nog in om.

In eigen land zouden we betrekkelijk gemakkelijk kunnen zorgen voor wat minder politieke windgevoeligheid. De verkiezingen voor gemeenteraden en Provinciale Staten kunnen op dezelfde dag worden gehouden. Waarom niet? Had sinds 2000 vier campagnes gescheeld. Spreek daarnaast af dat er, net als in gemeenten en provincies, voor de Tweede Kamer maar één keer in de vier jaar gestemd kan worden. Dus weg met die tussentijdse, vervroegde verkiezingen bij een kabinetscrisis. Zal de stabiliteit ongetwijfeld zeer ten goede komen. Had in deze eeuw geresulteerd in twee campagnes minder.

Paal en perk

Ook moet er paal en perk gesteld worden aan de politieke elitevorming. De omstandigheden veranderen bij het jaar, maar de leidende politici zijn nauwelijks weg te branden. Kunnen levenslang op het Binnenhof blijven bivakkeren om hun persoonlijke ambities na te jagen. De doorstroming moet worden bevorderd. Rutte en Buma verkeren al sinds 2002 op het Binnenhof en Pechtold sinds 2005. Alle drie willen ze er nog zeker vier jaar aan vastknopen. Hoog tijd voor een wet voor voltooid politiek leven.

Over dit soort onderwerpen gaat het echter niet in Den Haag. Integendeel. Daar kent men maar één remedie: meer van hetzelfde. Nog vaker verkiezingen. Liefst elk jaar ook nog een landelijk referendum. Drenkelingen die om meer water roepen. Die door Trichet gevreesde verwoestende wereldwijde financiële crisis komt er wel.

