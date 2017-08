Een stimulans om over het vreemde karakter van de Bijbel in gesprek te gaan

Tjerk de Reus

Kennen ‘Bijbelgetrouwe’ christenen hun Bijbel eigenlijk wel? Volgens Peter Enns zouden juist zij moeten ontdekken dat de Bijbel een veelkleurig en ongepolijst geschrift is, stelt hij in zijn boek Omdat de Bijbel het zegt.

De term ‘Bijbelgetrouw’ gebruiken sommige christenen graag. Maar er kleven bezwaren aan deze uitdrukking. De vorige hoofdredacteur van deze krant, Lútsen Kooistra, verbood mij vijftien jaar geleden al om deze uitdrukking te gebruiken, in recensies of artikelen. Op z’n hoogst mocht het tussen aanhalingstekens. Want wie deze uitdrukking gebruikt, stelt zich doorgaans op een onaantastbaar standpunt: hijzelf is ‘getrouw’ aan de Bijbel – de ander niet. En wat is eigenlijk ‘trouw aan de Bijbel’? Voor sommigen betekent dit: in lijn met de geloofsbelijdenissen. Anderen zullen zeggen: het gaat om de Bijbel ‘van kaft tot kaft’, dus letterlijk. Maar wat houdt dat in?

Wie de Bijbel nauwkeurig gaat lezen, wordt geconfronteerd met tal van problemen en vragen. Dit althans is de stelling van Peter Enns (1961), Amerikaans theoloog en schrijver van het boek Omdat de Bijbel het zegt. Waarom wilde God bijvoorbeeld dat de Kanaänieten uitgeroeid zouden worden? En waarom al die mythische verhalen, die we nooit serieus zouden nemen als we die in ándere religieuze bronnen zouden aantreffen? Bijvoorbeeld een zee die zich in tweeën splitst of een God die vanaf een berg een eindeloze reeks voorschriften geeft over offerpraktijken en over de dagelijkse gang van zaken. Peter Enns vindt de Bijbel een vreemd en ook wel schokkend boek, met verhalen die vragen oproepen en ‘dingen die niet kloppen’. Het heeft hem veel tijd en moeite gekost dit te durven erkennen, vertelt hij, want zelf groeide hij op in een evangelisch milieu waar de Bijbel ‘van kaft tot kaft’ als Gods Woord gold.

Het betoog van Enns in Omdat de Bijbel het zegt komt hierop neer: de Bijbel is een vreemd en onrustig makend boek, en dat moeten we ronduit erkennen, niet gladstrijken. Daarbij zet Enns zich af tegen het idee dat de Bijbel een ‘hemelse gebruikshandleiding’ is of een ‘bronnenboek met tijdloze informatie’. Hij spoort zijn lezers aan om de veelkleurige geschriften van Oude en Nieuwe Testament serieus te nemen als producten van mensen in een bepaalde tijd, als uitdrukking van hun specifieke ervaringen en denkbeelden. Enns hoopt dat zijn lezers gaan inzien dat God ons uitnodigt voor een ‘worstelwedstrijd’ met déze Bijbel, die als het ware ‘een podium’ is ‘waarop je jezelf kunt ontwikkelen en groeien. Dat is het soort discipelen waar God naar verlangt.’ In dit perspectief is de Bijbel ‘een voorbeeld voor onze eigen spirituele reis.’

IJkpunt

Met deze insteek – onze eigen spirituele reis – legt Enns een zwaar accent op wat wij zelf met de Bijbel zouden kunnen en willen. Dat lijkt op willekeur uit te lopen, en inderdaad: er valt hier een typisch eigentijds, postmodern geluid te horen. Maar dat zou Enns waarschijnlijk als een onterecht bezwaar beschouwen. Want hij schrijft ook: ‘Voor christenen is het evangelie altijd de lens geweest waardoor we naar de verhalen van Israël kijken, wat betekent dat voor christenen Jezus het laatste woord heeft, niet de Bijbel.’ Dit is natuurlijk een valse tegenstelling, maar duidelijk is wel dat Enns een ijkpunt heeft: Jezus.

Het boek van Enns vormt een soort Bijbeluitleg op basis van de genoemde uitgangspunten, waarbij hij een aantal aspecten uit het Oude en Nieuwe Testament uitkiest. Bij de uitroeiing van de Kanaänieten betoogt Enns dat dit nooit een opdracht van God kan zijn geweest. Wat hierover in het Oude Testament staat, is in feite de geloofsvoorstelling van de mensen toentertijd. Het ging om rondzwervende stammen die zich God voorstelden als een soort almachtig stamhoofd. Daarvan nemen wij vandaag met bevreemding kennis, maar ook met een zeker respect. Natuurlijk nemen we dergelijke beelden niet over, adviseert Enns.

Ook bij de evangelisten is sprake van een eigen interpretatie, vandaar de duidelijke verschillen tussen de vier evangeliën. Maar die verschillen laten de grote thema’s van incarnatie, kruis en opstanding ongemoeid in Enns’ visie.

Spanningsveld

Wie van de discussies rond het gezag van de Bijbel op de hoogte is, herkent hier meteen allerlei hete hangijzers. Is de Bijbel de uitdrukking van geloofservaringen, dus eigenlijk een boek van mensen? Of komt in de Bijbel God zelf tot ons, zij het door mensen heen? En wat betekent Jezus’ grote waardering voor Oude Testament als daar toch een ‘stammengod’ de dienst uitmaakt? Alle reden om Enns’ boek te lezen met een kritisch bewustzijn. Hij gaat geregeld erg kort door de bocht en verliest betekenisvolle nuances uit het oog.

Inhaalboek

Tegelijk is het zinvol om dit boek ook in een breder kader te begrijpen. Enns geeft stem aan een groeiende groep gelovigen – juist ook in de sector van de kerken waar men zich ‘Bijbelgetrouw’ noemt – die het besef hebben dat er een spanning bestaat tussen die ‘merkwaardige’ Bijbel en hun eigentijdse leven. Veel predikanten en voorgangers zullen precies kunnen aanwijzen waar Enns ontspoort, maar het is zaak dat zij de vragen die Enns stelt, herkennen als wezenlijk voor gelovigen vandaag.

Verder lijkt het erop dat Enns’ boek een soort ‘inhaalboek’ is, waarin de evangelische christenheid zich begint te realiseren dat de Bijbel een tamelijk complex, historisch document is, geschreven door uiteenlopende auteurs, in een cultuur die diepgaand verschilt van de onze. Dat vraagt om serieus nadenken over de manier van tekstuitleg. Bij zo’n denkproces kan Enns zijn diensten bewijzen, hoewel de betekenis van zijn boek wat dit betreft niet overschat moet worden. Wat hij aan Bijbelwetenschappelijke inzichten ten beste geeft, ook in tekstkritische zin, is bekende stof voor elke fatsoenlijk opgeleide theoloog en voorganger. Misschien werkt dit boek, in het ideale geval, als een breekijzer: om het bevreemdende karakter van de Bijbel te durven onderkennen. Om dan over de vragen die dit alles oproept eens een goed gesprek te voeren, in de kerk, in de groeigroep of bij de catechisatie.

Omdat de Bijbel het zegt. Waarom de Schrift verdedigen ons kan verlammen hem te lezen. Peter Enns. Uitgeverij Plateau, 18,95 euro