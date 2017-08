Doodzieke patiënten

Contrapunt

Sytze Faber

Voor zover ik weet zijn het er drie in minder dan drie jaar. Drie mannen van ongeveer zestig die de dood in de ogen zien en daar niet voor terugdeinzen. Integendeel, ze praten er vrijmoedig over, ook via de media.

René Gude (58) was in 2015 de eerste. Vermaard filosoof, Denker des Vaderlands. Bekende tv-gast. Botkanker. Amputatie van een been maakte geen eind aan de uitzaaiingen. Had een morbide kantje. ‘Sterven is doodeenvoudig. Iedereen kan het.’ Liet zich uitdragen in een eenbenige kist.

Daarna Thé Lau (62), wereldbekende muzikant en tekstschrijver. Een van zijn eerste hits veertig jaar geleden heette Blauw. Tv-geniek. Keelkanker. Uitzaaiingen waren niet te stoppen. Ontving op de valreep een Edison voor zijn hele oeuvre. Gelardeerd met veel publiciteit nam hij met een serie optredens afscheid van zijn publiek. Daarna euthanasie. Liet zich uitdragen in een blauwe kist.

Emocratie

Afgelopen zondag was Eberhard van der Laan (62) de hoofdpersoon in Zomergasten van de VPRO. Uitgezaaide longkanker. Ongeneeslijk. Ongeveer een miljoen kijkers. Ook in andere programma’s scoren leed en verdriet goed. Tegenwoordig zitten feiten in de verdachtenhoek. Emoties en sentimenten zijn in opmars, creëren (vluchtige) verbondenheid. Emocratie.

Op diverse plaatsen in Amsterdam volgden burgers via een scherm de uitzending met hun populaire burgemeester. Na afloop werd meteen – het momentum moet worden gepakt – het initiatief genomen voor een petitie. In afwijking van de traditie dat personen pas na hun overlijden kunnen worden vernoemd wordt daarin de gemeenteraad opgeroepen de in het volgende decennium te bouwen verbinding over ’t IJ alvast de Eberhard van der Laan-brug te dopen. Een stuk of twintigduizend hebben inmiddels al getekend.

Voor het journalistieke gehalte van programma’s met terminale patiënten moet men niet het meeste rekenen. Welke presentator haalt het in zijn hoofd dan met kritische meetlatten te zwaaien? Er is sprake van een prelude op de uitvaart, waar onvertogen woorden onkies zijn. Over de doden niets dan goeds. Teken van beschaving.

Verzet

Toch kraakte Evelien Gans, emeritus hoogleraar moderne Joodse geschiedenis in Amsterdam, een stevige kritische noot in de NRC van eergisteren. Integer en ingetogen. Van der Laan neemt ze serieus, zoals hij wil dat dit ook gebeurt met het burgemeesterschap dat hij voorlopig blijft uitoefenen.

Het ging om uitspraken van hem waar ik tijdens de uitzending ook van opkeek. Hij leek het verzet tijdens 1940-’45 te flatteren en het antisemitisme te relativeren.

Gans: ‘Het verzet kwam pas goed op gang toen de Joden al grotendeels waren gedeporteerd’. Veel Joden werden door Nederlanders verraden. Konden ze aanspraak maken op een beloning van zeven en een halve gulden ‘kopgeld’.

Voedingsbodem

Wat mij het meest intrigeerde was de stelligheid waarmee Van der Laan poneerde dat men tijdens de bezettingsjaren geen idee kon hebben van wat de Joden bij deportatie te wachten stond.

Oh nee? Een alleszeggend citaat van Hitler ver voor de Holocaust: ‘De Joden hebben Jezus gekruisigd, daarom zijn ze niet waard te leven.’

In zijn al in 1980 verschenen standaardwerk Christelijke theologie na Auschwitz toont Hans Jansen overtuigend aan dat het Europese christendom met zijn eeuwenlange anti-judaïsme de vruchtbare voedingsbodem schiep voor virulent antisemitisme en Holocaust.

Dat verleden dient te worden blootgelegd en aanvaard, niet te worden weggeduwd. Anders is er volgens Jansen geen toekomst voor dat christendom, dat hij een doodzieke patiënt noemde.