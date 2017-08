Van Nijland naar het Westen rijden voelt als zitten in een tijdmachine

Lodewijk Born

Van oudsher is Friesland een provincie geweest waar veel predikanten hun ambtswerk begonnen. Hoe is het om hier predikant te zijn? Voorgangers vertellen over hoe hun levensverhaal verbonden raakte met Friesland en de Friezen. Deze keer: ds. Hans de Waal uit Nijland.

Wie een cursus ‘Inburgeren voor predikanten in Friesland’ zou willen opzetten, zou er niet verkeerd aan doen de pastorie aan de Tsjerkegrêft eens te bezoeken. Op dit idyllische plekje woont Hans de Waal (35). Hij kijkt uit op het plaatselijke dorpscafé annex cafetaria. Achter de pastorie bepaalt de prachtige Nicolaaskerk het dorpsgezicht. Er zijn slechtere plekken denkbaar voor een proponent als eerste gemeente. ,,Ik moest Nijland wel even opzoeken op de kaart…„, zegt De Waal. In enkele Friese steden zoals Leeuwarden en Sneek was hij wel eens geweest, maar het dorp met duizend inwoners, vlakbij Bolsward, bleef onder de radar. ,,Ik ben er ook even heen gereden voor ik in gesprek ging met de beroepingscommissie.”

De Waal werd zelf benaderd door de Protestantse Gemeente Nijland, een kerkelijke gemeente met zo’n vierhonderd zielen. Hij stond op een lijst van predikanten die beroepbaar waren. ,,Eigenlijk ben ik hier op de heel klassieke wijze terecht gekomen.” Hij werkte op dat moment als pastoraal medewerker in een kerkelijke gemeente in de Hoeksche Waard, ter vervanging van een collega. ,,Ik had een klein appartement in Den Haag, in een multiculturele wijk. Als ik ’s avonds om half twaalf nog trek had in een Turkse pizza kon ik overal terecht.” Dat is er niet bij in Nijland, zo heeft hij gemerkt, maar daar is veel op ander terrein voor teruggekomen.

Ruimte

Eerst terug naar zijn jeugd. Hans de Waal is afkomstig uit een hervormd gezin, met een Gereformeerde Bonds-achtergrond. ,,Het christelijk geloof en theologie waren bij ons thuis op een natuurlijke, bijna vanzelfsprekende manier aanwezig.” Dat heeft ook te maken met het beroep van zijn vader Nico de Waal. Die is directeur van Boekencentrum Uitgevers, een van de belangrijkste spelers op de boeken- en tijdschriftenmarkt als het gaat om theologie.

Lezen, lezen, lezen. Het is hem met de paplepel ingegeven. Daar komt ook de liefde voor literatuur vandaan. ,,Ik kan me herinneren dat ik al op jonge leeftijd romans van de filosoof Sartre las. Ik vond het fascinerend hoe hij de wereld beschreef. Dat was voor mij een adolescente, vormende ervaring.” Theologische discussies volgde hij aan de keukentafel in het gezin. Bijvoorbeeld over het boek Verzoening. Bijbelse notities bij een omstreden thema (1997) van prof. Cees den Heyer. Die publicatie zorgde destijds in de kerken voor nogal wat opschudding. ,,Wat ik me herinner is dat er bij ons rúimte was. Ik was het niet per se met Den Heyer eens, maar hoe dan ook kon je er openlijk over praten. Vrágen stellen, zodat je ook andere standpunten hoorde.”

Dat nam hij mee in zijn catechisatietijd. Bij de geboren Friese predikant Jelke de Jong deed hij belijdenis in Waddinxveen. ,,Onlangs zat hij hier onverwachts op een zondag met zijn vrouw in de kerk in Nijland. Na de dienst hebben we samen koffiegedronken en hij vertelde me dat hij ontroerd was.” Van catechisant, student in Leiden tot dominee in een Friese dorpsgemeente: niet elke predikant maakt dat mee.

Taal

In januari 2015 werd De Waal bevestigd in Nijland. Als hij zijn leeftijd noemt doet hij dat in het Fries ,,fiifentritich”. Het kenmerkt hem, want hij heeft inmiddels twee Friese cursussen bij de Afûk afgerond. In dorpskrant it Nijslân schrijft hij maandelijks een column in het Fries. ,,Het aantal fouten wordt met elke volgende column minder”, grapt hij. Maar ga er maar aan staan. ,,Ik moet wel zeggen: ik heb wel iets met taal, vind het ook een uitdaging.” En Hans de Waal laat er ook iets van zichzelf mee zien. ,,Als niet-Fries kun je je eigenlijk geen voorstelling maken wat de Friese taal en het Fries zijn voor mensen hier betekent.” Het Fries is onderdeel van die diepgewortelde identiteit. ,,En toch is er ook een omslagpunt bij sommigen. De trots moet ook niet overdreven worden. Dan haken ze af.”

In Nijland heeft hij een parttime benoeming, voor 80 procent. ,,Het is wel een kerkelijke gemeente waar de dominee een centrale plaats heeft. Naar mij wordt gekeken als het gaat om het begeleiden van het jeugdwerk of andere activiteiten.” En natuurlijk het voorgaan in erediensten. ,,Je hebt twee jaar nodig om echt je plek te vinden.” Het duurt even voor er een soort vertrouwensband is tussen gemeente en predikant, zodat wat je brengt vanaf de kansel een natuurlijke zeggingskracht heeft. Dat moet groeien, heeft De Waal gemerkt.

Onder de indruk is hij geraakt van de betrokkenheid op elkaar in de Friese dorpsgemeente. ,,Het sterkst is dat bij uitvaarten. Dat komt het hele dorp naar de kerk. Ik heb nog nooit zulke lange rijen gezien bij condoleances als toen ik hier kwam.”

Lage drempel

De Waal is single en woont alleen in de monumentale pastorie. ,,Ik maak elke dag wel een praatje met Bokke, die mijn tuin onderhoudt.” De drempel van de pastorie probeert hij zo laag mogelijk te houden. Er is goed contact met de buren. ,,Ik was een keer op de racefiets weg en toen kreeg ik een lekke band en daar sta je dan in de middle of nowhere. Toen heb ik mijn buurman gebeld: ‘kun je me ophalen?’ En natuurlijk, want zo gaat dat hier.” Met een groepje dorpsgenoten ging hij al in zijn eerste jaar af en toe wielrennen in de omgeving. ,,Zo kom je op een andere manier met elkaar in contact.” Ook het tweejaarlijkse dorpsfeest en Aaipop bezoekt De Waal met plezier.

Hij is inmiddels zo gesetteld dat Nijland voelt als thuis. ,,Dat komt ook omdat de contacten met mijn vrienden uit de tijd van Den Haag en Leiden zijn gebleven. Bij mijn bevestigingsdienst waren ze er bijna allemaal. En in het voorjaar en de zomer heb ik bijna elk weekend wel vrienden op bezoek die hier dan een weekend zijn. Ze zeggen: hier kom je tot rust.” Het huis is zo groot dat er voldoende slaapplek is voor zijn ouders, drie zussen en hun kinderen. ,,Twaalf personen. Twee keer per jaar hebben we hier familieweekend. Een feest vinden ze dat.”

Zelf gaat hij ook nog regelmatig naar het Westen om daar familie en vrienden te bezoeken. ,,Ik heb het gevoel dat ik dan in een soort van tijdmachine zit als ik daarheen rij. Van de rust hier naar de drukte daar. En allebei waardeer ik, maar als ik dan weer terug rij in de auto naar Nijland voelt dat als thuiskomen.”

Cirkels

De Waal is naast zijn werk nog bezig met het afronden van een proefschrift over diaconaat, en dan met name hoe dat kan functioneren in een vergrijzende kerk. In de praktijk van de gemeente put hij inspiratie uit de methode die beschreven staat in het boek En de wind steekt op van praktisch theoloog Henk de Roest. ,,Je hebt verschillende cirkels van nabijheid als het gaat om de kerk. Een vaste kern die zich concentreert rond het bezoeken van de erediensten en daaromheen een groep die meer op afstand betrokken is.”

De Waal werd onder meer beroepen zodat hij de beleidsvisie in Nijland van ‘Kerk zijn voor de hele dorpsgemeenschap’ verder gestalte kon geven. Vanuit de diaconie worden er gedurende het kerkelijk seizoen bijvoorbeeld open maaltijden gehouden waar iedereen kan komen. Recent waren er ook een paar dorpsgenoten die vertelden over hun ervaringen met het thema pelgrimage. ,,Daar komen dan zo’n vijftien mensen op af en je hebt een hele boeiende avond.’’ In de pastorie nodigde hij in juni dorpsbewoners uit om hun eigen muziek mee te nemen, die samen te beluisteren en er elkaars verhalen over te horen.

De Waal probeert ook nog tijd te vinden voor het lezen en zelf schrijven van poëzie. ,,Of ik het ooit ga uitbrengen? Ja, vroeger deden dominees dat onder pseudoniem. Het zou wel passen bij het beeld van de dorpsdominee.” Werk van Willem Elschot is het meest recente dat hij heeft gelezen. Literatuur en boeken in het algemeen, ze vormen voor hem een verrijkend venster op de wereld.

Hoe lang zijn uitzicht op de Tramstrjiite zal zijn, als jonge voorganger heeft hij die route niet uitgestippeld, benadrukt hij ,,Als iemand mij vijf jaar geleden gezegd zou hebben dat ik predikant in Friesland zou worden, in Nijland, dan had ik het ook niet geloofd.” De Waal beweegt mee, en laat het op zich afkomen. De volgende levenshoofdstukken worden in ieder geval nog hier geschreven.