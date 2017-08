Trump dendert af op constitutionele crisis

Paul van Velthoven

De eerste honderd dagen zijn al lang voorbij, de gelegenheid bij uitstek voor een nieuwe Amerikaanse president om in beleid te laten zien wat hij heeft beloofd. Maar zo goed als alles wat Trump in zijn verkiezingscampagne heeft beloofd, blijkt hij niet waar te kunnen maken.

In plaats daarvan is alle aandacht gericht op het politieke overleven van Trump. Hij leek zich – na het door hem geëiste ontslag van FBI-directeur James Comey – niet langer druk te hoeven maken over het onderzoek naar zijn Russische connecties. Trump meende voldoende vertrouwen te kunnen hebben in zijn kompaan van het eerste uur, minister van Justitie annex procureur-generaal Jeff Sessions.

Streven

Die weigert zich echter te bemoeien met het onderzoek naar Trumps banden met Rusland tijdens diens verkiezingscampagne en zakelijke loopbaan. Sessions was een van de weinige senatoren die Trump vanaf het eerste uur voluit steunde, en achter diens America First-streven ging staan.

Volgens Amerikaanse commentatoren is het nog maar een kwestie van dagen voor Sessions zal worden ontslagen. Dat leiden ze af uit de manier waarop Trump bezig is zijn minister in zijn twitterberichten zwart te maken.

De manier waarop Trump opereert roept ook onvermijdelijk herinneringen op aan het Watergate-schandaal in 1972-1973. Toen probeerde president Nixon met alle kracht lekken uit het Witte Huis over ongrondwettelijk handelen te voorkomen en justitieel onderzoek daarna te dwarsbomen. Tot tweemaal toe liet hij de speciaal aangestelde aanklager ontslaan.

Afzettingsprocedure

De verhoudingen tussen Democraten en Republikeinen waren toen niet zo gespannen als nu. Een afzettingsprocedure kon toen door een meerderheid van Republikeinen en Democraten in gang worden gezet waarna Nixon de eer aan zichzelf hield. Trumps bejegening van zijn eigen minister van Justitie laat zien dat het hem uitsluitend gaat om het behoud van zijn eigen positie. In theorie kan niets hem ervan weerhouden Sessions te ontslaan. De constitutionele crisis is dan een onherroepelijk feit. In het Amerikaanse recht is het onmogelijk rechtstreeks een zittende president aan te klagen, ook al schendt hij de grondwet. Als aanklager Mueller, die nu het onderzoek leidt, daarvan wordt afgehaald en Sessions wordt ontslagen, is er geen hof dat zich tegen de president kan keren.

Het zullen de Congresleden moeten zijn die hem laten vallen om een afzettingsprocedure (impeachment) tegen hem te beginnen. Zover is het nog niet, maar met de manier waarop Trump bezig is zijn uiterst loyale minister van Justitie te behandelen, komt dit moment wel naderbij.