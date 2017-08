Overstromingen in verkiezingstijd

Op het tweede gezicht

Henk van der Laan

In het zuiden van Europa, zoals in Frankrijk en Portugal, branden de bossen door de droogte, in het noorden blijft het maar regenen. Vooral in de Duitse deelstaten Nedersaksen, Saksen-Anhalt en Thüringen staan vele straten blank door de dagenlange, hevige regenval. Niet iedereen weet het ook in huis droog te houden, zoals in Rhüden.

Het komt vaker voor in Duitsland dat het zoveel regent dat straten blank komen te staan. Meestal is dat het gevolg van rivieren die zo vol stromen dat ze buiten hun oevers treden.

Een van de grootste watersnoden in de recente Duitse geschiedenis was in 2002, toen met name het gebied rond de stad Dresden werd getroffen. Duitsers herinneren zich deze watersnood nog goed, omdat er ook een politieke kant aan zat. Later in dat jaar zouden er namelijk Bondsdagverkiezingen gehouden worden. Lang leek het er op dat zittend bondskanselier Gerhard Schröder (SPD) deze zou verliezen van oppositieleider Edmund Stoiber (CDU/CSU). De Duitse economie draaide slecht, er was veel werkloosheid, de kiezer keerde zich af van Schröders roodgroene coalitie. Maar de watersnood deed het tij keren voor Schröder. De charismatische sociaaldemocraat toonde zich een krachtig en doortastende crisismanager. De wat grijze Stoiber kon als oppositieman niet handelend optreden en viel weg achter Schröder.

Het gevolg was dat de SPD opkrabbelde in de peilingen en even later de verkiezingen ook won. Waarom wordt er in Duitsland nu weer naar de overstroming van 2002 verwezen? Niet vanwege de omvang, destijds was de nood vele malen hoger. Maar er zijn dit jaar weer Bondsdagverkiezingen. In peilingen staat bondskanselier Angel Merkel (CDU) al tijden ongenaakbaar aan kop. En de rest van de partijen beweegt ook nauwelijks. De verwachting is dat dit ook niet gaat veranderen. Alleen iets groots en onverwachts kan de politieke verhoudingen in Berlijn op zijn kop zetten. Zoals een overstroming dat in 2002 deed.