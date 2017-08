Door overheid is ieder z’n aardse leven zeker

Markus Matthias

Wat stond Luther precies voor ogen? Uit zijn eigen teksten valt dat het beste op te maken. In een serie over de theologische inzichten van Maarten Luther, deze keer aandacht voor de overheid.

Bij velen is Luther bekend vanwege zijn zogenaamde tweerijkenleer. Kort gezegd zou deze leer behelzen dat er een duidelijk verschil is tussen een christelijke privéethiek en wereldse (niet specifiek christelijke) politieke ethiek. Deze leer zou ook (mede) aan de basis liggen van gehoorzaamheid die kenmerkend geacht wordt voor Duitse onderdanen. Niets is minder waar. Luther schreef het volgende:

‘Die vorst doet wel en wordt geprezen, die zijn volk zó regeert dat hij niet toelaat dat iemand onrecht doet en die misdaders bestraft. Want ten aanzien van de overheid geldt: betaal wat je schuldig bent. Als je dat niet doet, word je in de kerker geworpen.

Verdediging

Zo’n overheid hebben wij nodig, maar je kom er niet door in de hemel. De wereld wordt er ook niet zalig door. Ze is echter nodig opdat de wereld niet slechter wordt. Ze vormt slechts een bescherming en een verdediging tegen het slechte. Want als er geen overheid was, zou de een de ander opvreten en zou niemand zijn leven, bezit, vrouw en kinderen behouden. God heeft het zwaard ingesteld, opdat niet alles ten onder gaat. Door het zwaard wordt het slechte gedeeltelijk in bedwang gehouden, zodat het wereldse regiment vrede tot stand kan brengen en niemand de ander onrecht doet. Daarom ook moet men het wereldse regiment haar taak laten vervullen.

Maar, zoals gezegd, het is niet ingesteld voor degenen die het hemelse rijk toebehoren. Nee, alleen om te voorkomen dat mensen nog dieper in de hel raken of het spel [de manier waarop mensen met elkaar omgaan] verergeren. Wie onder het wereldse regiment valt moet zich er echter niet op beroemen dat hij daardoor rechtvaardig is voor God. Ten opzichte van God immers blijft het allemaal onrecht. Want uiteindelijk zou het kunnen gebeuren dat je dát rechtvaardig vindt wat de wereld als rechtvaardig beschouwt.’

(Preek 1-11-1523; Duits; WA 12, 675:16-676:8).

Monopolie

Luther beklemtoont duidelijk het verschil tussen de taak van de overheid en die van de kerk. De kerk, en daarmee de opdracht om te verkondigen en de sacramenten uit te reiken, is ingesteld om mensen ‘die het hemelse rijk toebehoren’ geestelijk te voeden, te troosten, te bemoedigen en zo meer. Maar volgens Luther hebben die mensen, de ware christenen, helemaal geen overheid nodig. Enerzijds zouden zij geen beroep doen op de overheid omwille van hun eigen voordeel, anderzijds zouden deze echte christenen eerder de linkerwang toekeren aan degenen die hen op de rechterwang slaan (Matteüs 5: 39). Zij doen geen onrecht en eisen ook geen rechtvaardigheid op voor zichzelf.

De overheid is echter ingesteld om een uitwendige gerechtigheid te waarborgen, zodat iedereen veilig als burger kan leven in deze wereld. Daardoor hoeven mensen niet bang te zijn voor hun leven, hun gezin of hun eigendom. Het middel waarmee de overheid die uitwendige gerechtigheid waarborgt, is in Bijbelse termen het zwaard (Romeinen 13: 4). Vandaag de dag zouden we zeggen dat het geweldsmonopolie aan de overheid is.

Omdat een christen weet hoe wankel vrede onder mensen is, beleeft hij het gegeven dat er een overheid is die zorgdraagt voor vrede als een weldaad van God. Hij zou daarom alles willen en moeten doen wat eraan bijdraagt dat de overheid in stand gehouden en geëerbiedigd wordt. Dat kan door de overheid te gehoorzamen, haar in haar taak te ondersteunen en zelfs door te participeren in de politiek. Dat kan betekenen dat je de overheid zelfs respecteert wanneer je vindt dat ze niet rechtvaardig handelt. Als ze in principe maar garant staat voor uitwendige gerechtigheid. Een slechte overheid is zo bezien zelfs beter dan überhaupt geen overheid.

Maar in geval van nood is politiek verzet tegen de overheid ook voor Luther geboden, bijvoorbeeld als ze de gewetensvrijheid belemmert of voortdurend tegen de gerechtigheid in handelt. Dan miskent ze namelijk haar van God gegeven taak.

Niet blind

De taakverdeling tussen kerk en overheid is voor Luther heel helder. De overheid waarborgt de uitwendige vrijheid van iedereen door middel van het zwaard, de kerk maakt de mensen innerlijk vrij door het Woord.

Luther waarschuwt daarom voor de overtuiging – van Melanchthon – dat wij rechtvaardig zijn voor God indien wij de overheden gehoorzamen. Die opvatting keurt Luther af omdat die ervan uitgaat dat je door gedrag of werken – een uitwendig gebeuren – rechtvaardig kunt worden voor God. Deze opvatting is echter vooral gevaarlijk omdat het mogelijk is dat de overheid – een staat – op zeker ogenblik iets voor rechtvaardig houdt dat volledig botst met Gods rechtvaardigheid. Blinde onderdanigheid kan nooit een beroep doen op Luthers gedachtegoed.

Markus Matthias is hoogleraar Lutherana aan de Protestantse Theologische Universiteit.