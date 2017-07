Wie zich laat verrassen door Guus Kuijer ziet een actuele waarheid

Gerard van Midden

Guus Kuijer begon in 2012 aan zijn hervertellingsproject De Bijbel voor ongelovigen. Onlangs verscheen het zesde deel in de reeks, over Judit, Daniël, Suzanna en Ester. Gerard van Midden geeft er zijn visie op.

Mijn vader had me gedurende mijn kindertijd van onder tot boven volgepropt met verhalen.’ Dat laat Guus Kuijer (1942) de belangrijkste verteller uit deel 6 van zijn serie De Bijbel voor ongelovigen zeggen. Zo’n vader had ik ook. Elke dag ging de Bijbel thuis open. Later mocht ik al die ontroerende, wonderlijke, verschrikkelijke verhalen zelf doorvertellen.

Vanuit die achtergrond begon ik aan deel 6 van Guus Kuijers serie en ontdekte ik dat mijn kennis me in de weg zat om vrij te kunnen genieten. Het lukte me gelukkig snel om de knop om te zetten. Want wie dat niet kan en de ‘echte’ Bijbel als referentiekader houdt, blijft zich verbazen over de vrijheid die Kuijer neemt in zijn hervertelling van de vier boeken: Judit, Daniël, Suzanna en Ester. En voordat je het weet wordt verbazen ergeren. Dat zou echt zonde zijn.

De meeste van deze vier verhalen laten in samenhang het ontstaan van het antisemitisme zien en de reactie van de Joden daarop. Het kernverhaal is ongetwijfeld Ester dat helaas niet alleen een verhaal van toen is. En dat laat Kuijer ons ook zin na zin beleven. Dan weten we al dat de verteller in zijn versie Mordechai is, de man die Ester, een joods meisje, heeft geadopteerd als pleegdochter. Deze Ester zal haar Joodse volk moeten redden uit de handen van de antisemiet Haman de Agagiet die zijn gruwelijke plannen voor volledige uitroeiing van het Joodse volk heeft laten vastleggen in een onomkeerbare wet van Meden en Perzen.

Climax

Kuijer maakt van dit kleine Bijbelboek een lang verhaal, waarin hij de lezer bijna tergend langzaam naar de climax voert. Het is in zijn versie vooral een psychologisch verhaal waarin de verteller nadrukkelijk zijn eigen meningen ventileert. Het zijn de gedachten van Mordechai die het verhaal over Ester domineren, waarbij Kuijer – feitelijk zelf de verteller – niet nalaat om fundamentele levensvragen aan de orde te stellen. Een van die vragen krijg je meteen aan het begin van zijn boek mee. ,,En waar blijft God”, vroeg ik. Dit was haar antwoord: ,,Als de mensen niks doen, blijft God nergens.”

Alle hoofdpersonages in de vier verhalen zijn sterke figuren die zich verzetten tegen de verwoestende domheid van de macht. Dat laatste onderstreept Kuijer keer op keer met uitspraken als: ‘Machtsbelustheid is een lust die wreed maakt.’ En: ‘Pas als de mens macht bezit, ontdekt hij dat hij een beest is.’

De machthebber in het verhaal over Ester heet Ahasveros. In mijn beeld, en zoals ik hem ook heb neergezet in mijn musical over Ester, is die man echt te dom voor woorden. Hij drinkt en als hij niet drinkt, slaapt hij. Om vervolgens achteloos zijn handtekening te zetten onder de wet die de uitroeiing van het totale Joodse volk legitimeert. Een man die zijn grote liefde, koningin Wasthi, uit zijn leven verbant, omdat hij wordt uitgedaagd door andere dronkenlappen om de schoonheid van zijn vrouw in het openbaar te laten zien. En die daarna als een klein kind zit te kniezen en zwaar depressief raakt. Hemellief, zo’n man regeert de wereld! Mordechai over Ahasveros: ,,Was hij slim, was hij dom, was hij goed, was hij slecht? Ik kwam tot de conclusie dat hij dat allemaal tegelijk was. Maar dit was nog belangrijker: zijn enorme macht had hem gewetenloos gemaakt!”

Knop

Ester wordt de nieuwe koningin en moet haar afkomst verborgen houden. Kuijer neemt alle tijd om de scènes te beschrijven die in de oorspronkelijke vertelling met veel vaart aan je voorbijtrekken. Ik merk dat het me dan minder goed lukt om ‘de knop’ om te zetten. Het gaat me te traag. Voor mij verdwijnt het fascinerende ritme uit het verhaal.

Maar natuurlijk lees ik door. Want het knappe van Kuijer is dat je, ondanks de vertraging die hij aanbrengt, nieuwsgierig blijft. Vooral naar de vragen die hij telkens blijft oproepen. En dat is precies wat een verhaal moet doen: vragen oproepen, je de suggestie geven dat je zelf in het verhaal rondloopt, dat jij Ester kan zijn, jij die Haman de Agagiet, afstammeling van koning Agag, wiens volk door koning Saul bijna was uitgeroeid. Was het antisemitisme maar met wortel en tak uitgeroeid, zegt het verhaal, dan worden er geen nakomelingen als Haman meer geboren.

Hoe je Ester ook navertelt, het is een schitterend voorbeeldverhaal dat zijn spiegelfunctie niet verloren heeft. Kuijer speelt ermee. Of je dat prettig vindt of niet, hij is een taalkunstenaar zoals er maar weinigen zijn. De waarheid telt niet. De kracht van het verhaal des te meer. Kuijer: ,,Waarom het met de waarheid doen als de fantasie bruikbaarder is?”

Gerard van Midden is zelfstandig tekstschrijver in Baarn en werkt voor verschillende opdrachtgevers. Het bekendst is hij als schrijver van Bijbelse musicals, in samenwerking met Gerard van Amstel (muziek).

De Bijbel voor ongelovigen. Deel 6 Judit, Daniël, Suzanna en Ester. Guus Kuijer. Athenaeum – Polak & Van Gennep, 19,99 euro