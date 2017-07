Macron in de voetsporen van de Zonnekoning?

Achtergrond

Niek van der Molen

Voor het eerst in de twee maanden dat hij Frans president is, kreeg Emmanuel Macron deze week zware kritiek te verduren. Dit nadat de Franse legerleider generaal Pierre de Villiers deze week zijn ontslag indiende na een ruzie met Macron. De Franse president wil tot woede van de legertop bezuinigingen doorvoeren op defensie. Op alle departementen moet worden bezuinigd om aan de Europese begrotingseisen te voldoen, maar de generaal had tijdens de verkiezingscampagne van Macron begrepen dat defensie dit jaar in de begroting zou worden ontzien.

De generaal maakte er geen geheim van dat volgens hem de voorgenomen bezuinigingen niet deugen. De president gaf De Villiers daarop in het openbaar een tik op de vingers. Hij stelde in een speech voor hoge officieren dat het niet gepast is om de vuile was buiten te hangen. ,,Ik ben verplichtingen aangegaan. Ik ben uw baas”, zei hij.

De oppositie neemt het Macron niet alleen kwalijk dat hij zijn woord niet lijkt te hebben gehouden, maar ook dat hij wil bezuinigen op defensie ondanks de terreurdreiging, de nog altijd geldende noodtoestand en de buitenlandse militaire missies. Snoeien op defensie is bovendien niet in lijn met Macrons belofte de uitgaven voor het leger op 2 procent van het bruto binnenlands product te brengen.

Bruusk

Maar wat vooral bij zowel linkse als rechtse partijen verkeerd is gevallen, is de ‘bruuske’ wijze waarop Macron legerleider De Villiers in het openbaar op de vingers tikte. Macron zou ‘autoritair’ zijn, een ‘groot ego’ hebben en niet ‘openstaan voor kritiek’.

Maar dat Macron een autoritaire aanpak heeft, mag geen verrassing heten. Hij wond er in de verkiezingscampagne al geen doekjes om dat hij een monarchaal presidentschap nastreeft en een voorstander is van het ,,democratisch autoritarisme”.

De Fransen verwachten een koning, zei hij in eerder een interview. ,,De normalisering van de figuur van de president heeft een lege zetel achtergelaten in het hart van ons politieke leven”, aldus Macron. Die opmerking lijkt verdacht veel op een sneer richting zijn voorganger François Hollande die te boek stond als een ineffectieve en onhandige president die het iedereen naar de zin wou maken maar van het volk weinig respect kreeg.

Theatraal

Anders dan Hollande die zo graag ‘normaal’ wilde doen, heeft Macron een hang naar het theatrale. In zijn visie belichaamt een Frans president op bijna mystieke wijze de wil van het volk. Macron mag zich de grandeur van het ‘Jupiteriaanse’ presidentschap graag aanmeten, met een verwijzing naar de mythologische god Jupiter.

Bij een koning of een oppergod past imponeergedrag, vandaar Macrons voorliefde voor ceremonies in het pompeuze paleis Versailles, het oude onderkomen van Zonnekoning Lodewijk XIV. Drie weken na zijn inauguratie ontving hij zijn Russische evenknie Vladimir Poetin niet in zijn ambtswoning aan het Elyssée, maar om diens respect af te dwingen in Frankrijks grootste en indrukwekkendste paleis Versailles. In dezelfde entourage vol pracht en praal sprak hij een paar weken later het verzamelde parlement toe, volgens critici alleen vanwege de beeldvorming. Hetzelfde gold voor de uitnodiging aan de Amerikaanse president Donald Trump (die niet eens welkom is in Londen) om op de nationale feestdag 14 juli jongstleden het défile op de Champs-Élysées bij te wonen.

Ook het langdurige handenschudden met Trump bij hun eerste kennismaking moet gezien worden als een strijd tussen alfamannetjes en om de aandacht op hem, als jonge debutant op het wereldtoneel, te vestigen. Qua ambitie en hervormingsdrift wordt Macron al vergeleken met Napoleon Bonaparte en Charles de Gaulle.

’Zonnekoning’ Macron denkt in symboliek en heeft vooral oog voor de beeldvorming. Met zijn geflirt met het ‘democratisch autoritarisme’ en het zinspelen op de oppergod Jupiter is – zo vreest de oppositie – de afslag naar verlicht despotisme snel gemaakt. Generaal De Villiers zal niet de laatste zijn die daarmee kennis maakt.