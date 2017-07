Koppig, eigenwijs en vol zelfoverschatting

Tamarah Benima

Midden in de nacht was ik aan het archiveren. Ik heb nog een stapel van 75 cm hoogte te gaan. De fout was natuurlijk dat ik, slapeloos, uit bed ben gestapt en iets ben gaan doen.

Toen ik omviel van de slaap, maar desondanks niet in slaap viel, heb ik mijn luisterboek aangezet. Dat was fout nummer zoveel.

Soms heb ik een ‘langzame dag’, zoals ik dat noem. Zo’n dag waarop er niks uit mijn handen komt. Meestal is de oorzaak onbekend, nu was slapeloosheid de boosdoener.

Tijgerlijm

Die werd veroorzaakt door de zorgen om anderen. Er zijn een paar mensen in mijn omgeving die echt lijden. Je probeert ze te helpen, maar soms lijkt het alsof ze met tijgerlijm aan hun misère zitten vastgeplakt. Welk advies je ook geeft, ze hebben zich in de nesten gewerkt door eigenwijsheid, koppigheid, gebrek aan realiteitszin en zelfoverschatting, en aan die eigenschappen houden ze vast alsof hun leven ervan afhangt.

Soms ben ik dan op het punt dat ik denk: laat de gemeente dan maar tot ontruiming over gaan. Of: gaat de werkloosheid misschien iets goeds brengen. Of: zij/hij zal wel een onzichtbare reden hebben om nog een ellendig decennium bij hem/haar te blijven.

Aanmodderen

Het is niet dat ik gedesillusioneerd ben over de mogelijkheid dat mensen een einde aan hun ellende maken. Maar het maakt wel eenzaam om vrienden en kennissen te zien aanmodderen. Want je gunt ze zo graag een gelukkiger, schoner, gezelliger leven, met minder spanning, angst en verdriet. En zo lang zij in een emotioneel gat in de grond verschanst zitten, kun je zo weinig samen.

Wat voor individuen geldt, geldt ook voor wereldconflicten. Ook daar lijken de oplossingen voor de hand te liggen, maar ja, ook daar koppigheid, eigenwijsheid, gebrek aan realiteitszin en zelfoverschatting. Plus die giftige drift naar rechtvaardigheid-op-onze-manier, nooit op de manier van de tegenstander.

Alle reden om eens lekker te slapen, weg van de misère, maar zo werkt het leven niet. Slapeloosheid dus.