Gerrit Zalm heeft nu even het rijk alleen

De Haagse week

Henk van der Laan

Kan dat wel, drie weken vakantie midden in een formatie? De vorming van een nieuw kabinet duurt al veel te lang, vandaag precies 129 dagen sinds de verkiezingen van 15 maart.

Nu eindelijk duidelijk is dat de enige optie voor een meerderheidskabinet een combinatie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie is, en die vier partijen nu echt drie weken voluit onderhandelen – met dank aan informateur Gerrit Zalm die de vaart er in houdt – ligt het proces tussen 19 juli en 9 augustus stil.

Dit verwijt is te pareren door er anders, en menselijker, naar te kijken. De (eventuele) partners en kinderen van de onderhandelaars willen ook graag op vakantie met het hele gezin. Aangezien een geheel eigen begroting maken voor Prinsjesdag toch niet meer lukt, en de rest van het land ook met zomerstop is, kan er best een pauze ingelast worden.

Zichtbare kant

Bovendien is het de vraag of er echt een pauze is. De officiële onderhandelingen zijn slechts de zichtbare kant. Ook buiten de door de Rijksvoorlichtingsdienst doorgegeven onderhandelingstijdstippen wordt er ook genoeg gesproken. Een bilateraaltje met een geestverwante partij, het informeren van de eigen fracties, het opstellen van onderhandelingsnota’s en ga zo maar verder. Formeren is geen van-negen-tot-vijfwerk.

Blijft wel dat een formatiezomerstop een unicum is. Zo werd in 1977 en 1994 gewoon door onderhandeld terwijl de rest van het land vakantie vierde.

Duo’s

Een van de trucs die Zalm hanteert is het onderhandelen in duo’s. Dat gebeurt bij de drie onderwerpen die voor de meeste problemen zorgen: klimaat, migratie en medische ethiek. Zalm geeft dan twee partijleiders een onderwerp waarover zij verschillen met de opdracht dat zij een consensusstuk voorbereiden. Als Sybrand Buma (CDA) en Alexander Pechtold (D66) tot een gezamenlijke klimaatparagraaf kunnen komen dan sluiten VVD en ChristenUnie zich daar wel bij aan, zo is de gedachte.

Zalm heeft alle onderwerpen – klein en groot, hamerstuk en conflictstof – laten passeren, maar echte deals zijn er nog niet. Dat kan ook pas bij een totaalbeeld. Schetsen van een regeerakkoord zijn daarom nog niet doorgerekend door het Centraal Planbureau. Wel zijn de adviesbureaus en ministeries naar het schijnt meer om hulp en informatie gevraagd dan in de vorige stadia van de formatie.

Waar de onderhandelaars nu staan in de formatie wilden ze ook niet zeggen toen hun zomerstop woensdag in ging. En wat er gezegd werd, kan ook tactisch zijn. Zo hoeft Pechtold helemaal niet de waarheid te hebben gesproken toen hij vorige week zuinigjes zei dat er geen meters maar slechts centimeters waren gemaakt. Misschien is het waar, het kan ook een signaal naar zijn achterban zijn dat een eventueel akkoord met de ChristenUnie zwaarbevochten is.

Reflecteren

Het ligt ook niet echt stil tot 9 augustus. De vier partijen zullen ongetwijfeld de tijd ook gebruiken om in eigen kring te reflecteren op wat er tot nu toe gedaan is. Wat is klaar, wat niet en waar moet worden bijgestuurd?

Bovendien is er een die niet met vakantie gaat, en dat is Gerrit Zalm. Op zijn persconferentie zaterdag zei hij al met zijn kenmerkende lach dat hij ,,het rijk lekker alleen had”. En dat mag best serieus genomen worden. Er ligt natuurlijk een enorme stapel papier van onderhandelende partijen en ministeries. Zalm kan daar nu rustig naar kijken of hij er een lijn in ontdekt waarmee hij een basis voor een regeerakkoord kan smeden.

Dat is trouwens te hopen, want het duurt nu allemaal wel te lang. Er is een troost: de enige twee formaties die langer duurden, die van 1973 en 1977, resulteerden wel in kabinetten die het tegen de verwachting in lang volhielden. Zo viel het kabinet-Den Uyl slechts twee maanden voor de verkiezingen en zat het kabinet-Van Agt I de rit volledig uit.

Overigens gaan niet alleen de formerende partijen met zomerstop, ook deze rubriek pakt in augustus de draad weer op.