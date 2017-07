Gedrevenheid voor het heil der wereld in de theologie tussen de oorlogen

Tjerk de Reus

Kerk en ‘buitenwereld’ is voor de meeste kerken een kernthema. Maar hoe diep willen we daarover nadenken? In het midden van de twintigste eeuw, ten tijde van de Doorbraak, gebeurde dat zeker.

Hebben christenen een geloofwaardig verhaal voor de buitenwereld? Dat is een lastige vraag, zeker nu de kerk steeds verder marginaliseert. Pogingen om ‘het verhaal’ van de kerk bredere relevantie te geven, zijn er in overvloed. Je kunt bijvoorbeeld je kaarten zetten op de redelijkheid van het geloof – we leven tenslotte in een tijd waarin ratio en wetenschap veel aanzien hebben. Maar je kunt ook mikken op dienstbetoon en concrete deelname aan de samenleving, vanuit de gedachte van naastenliefde. In deze optiek moeten christenen de maatschappij in: als vrijwilliger aan het werk bij de voedselbank, het opnemen voor zwakken en misdeelden.

Dit zijn verschillende visies, maar allebei gaan ze uit van de overtuiging dat de grens tussen kerk en wereld geen huizenhoge muur mag zijn. Dat was ook de overtuiging van mensen die zich aangesproken voelden door wat de Doorbraak genoemd wordt, in het midden van de vorige eeuw.

Heil voor de wereld

Het bekendste moment van deze Doorbraak was de toetreding in 1945 van zeven Amsterdamse predikanten tot de SDAP, toentertijd de belangrijkste socialistische politieke partij in Nederland. Het moest gaan, vonden deze dominees, om het heil voor de wereld. De kerk mag zich niet blindstaren op de eigen meningsverschillen. ,,Het gaat niet om de kerk, het gaat om het Godsrijk”, zei ds. J.J. Buskes, een van de vertegenwoordigers van de Doorbraak.

Over de Doorbraak is tamelijk veel gepubliceerd, ongetwijfeld omdat tal van bekende theologen en andere belangwekkende figuren erbij hoorden. Bijvoorbeeld de genoemde Buskes, maar ook theoloog en minister Gerardus van der Leeuw en een theoloog als K.H. Miskotte. Niettemin vond Peter Kromdijk het nuttig om opnieuw te Doorbraak te bestuderen en erover te publiceren.

De titel van zijn boek luidt: Eenheid in verscheidenheid, over de Doorbraak in de Nederlandse Hervormde Kerk en de samenleving tijdens het interbellum. Hij vindt het onterecht dat de aandacht meestal gaat naar 1945 en daarna. Dan hebben we te maken met een sterk politieke toespitsing van het Doorbraak-denken, terwijl de geschiedenis ervan – vanaf de Eerste Wereldoorlog – duidelijk maakt dat het om een veel breder gedachtegoed gaat.

Spanningsveld

Kromdijk schetst in zijn boek hoe dit gedachtegoed ontstond en vorm kreeg, in het zogenoemde Interbellum, dus tussen 1918 tot 1940. Hij laat zien hoe er een vruchtbaar spanningsveld was tussen de inhoudelijke theologie met name van Karl Barth, het socialisme dat veel aantrekkingskracht verwierf, en ten slotte het neocalvinisme, ofwel de geordende kerkelijke wereld van Abraham Kuyper en Klaas Schilder.

Het aardige van het boek is dat er tamelijk veel aandacht is voor wat mensen bewoog en wat zij bijdroegen aan een veranderend klimaat in de kerken. Er was veel variatie, dat laat zich raden. Er waren theologen die vurig hoopten op introductie van het socialisme in de kerken, als tegengif voor de burgerlijke welgedaanheid die er volgens hen heerste. Anderen wilden liever een intellectueel ‘gesprek’ tussen kerk en cultuur, over waarden en inspiratiebronnen. Ook waren er praktische types, die graag mensen hielpen aan de rand van de samenleving, zoals de werkelozen. Er werd veel opbouwwerk opgezet vanuit het idee dat het Koninkrijk van Christus heilzaam is voor de wereld.

Kromdijks boek is een zinvolle aanvulling van wat we al weten over de geschiedenis van het kerkelijke leven in de twintigste eeuw. De belangrijkste ontdekking van zijn studie luidt: de Doorbraak, die zo vaak als een politiek fenomeen wordt opgevat, heeft sterke kerkelijke wortels. Sterker nog, het idee van spirituele bezieling vanuit het evangelie is altijd dominant geweest in het Doorbraak-denken, totdat na de oorlog ‘de religieuzen’ een meer marginale rol kregen in de Partij van de Arbeid. Ook dat is het verhaal van de Doorbraak: de secularisatie die mooie idealen om zeep hielp. Dat laat onverlet dat er altijd nog inspiratie te vinden is in de Doorbraak voor vandaag. Er was destijds een sterke gedrevenheid, die samenging met grondige, veelal theologische visievorming.

Eschatologische verontrusting

De theoloog Miskotte signaleerde dat de kerken teveel in zichzelf gekeerd waren, zonder ‘eschatologische verontrusting’. Hij bedoelde: de kerk beseft niet meer dat het evangelie een ‘verontrustende’ boodschap is. Een boodschap die vertelt over het komende Rijk Gods dat ons staan in de wereld radicaal verandert: van zelfgenoegzaamheid in de eigen kring naar concreet dienstbetoon.

Een andere actuele kwestie was het besef destijds dat de kerk iets te zeggen moest hebben over de dreigingen van de tijd, zoals het opkomend nationaalsocialisme in de jaren dertig. Kortom, het boek van Kromhout kun je gerust opvatten als een trigger voor de kerk van vandaag.

Eenheid in verscheidenheid. Doorbraak in de Nederlandse Hervormde Kerk en de samenleving tijdens het interbellum. Peter Kromdijk. Uitgeverij Verloren, 19,00 euro