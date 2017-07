De ruimte en de weidsheid hier maken dat ik kan ademen

Dick Vos

Van oudsher was Friesland een plek waar veel predikanten hun ambtswerk begonnen, of later naartoe kwamen. Voorgangers vertellen over hoe hun levensverhaal een verbinding kreeg met Friesland en de Friezen. Deze keer: dominee Ton van der Wekken uit Dokkum.

Begin dit jaar is hij voor het eerst grootvader geworden en zijn kleindochter is voor het eerst bij hem op bezoek. Ivy Maria is namelijk geboren in Canada. Met haar Canadese man Stanley woont daar namelijk Marielle de tweede dochter van Ton van der Wekken (55), predikant in de Christelijke Gereformeerde Kerk in Dokkum. Ivy moest dus zeker ook op de foto, en bij voorkeur in de tuin.

Uiteindelijk is en blijft Van der Wekken een boerenzoon uit de Noordoostpolder, en in zijn achtertuin staan aardappels, tuinbonen, tomaten, rode bieten, aardbeien en meer. Heel ontspannend, zo’n tuintje, maar ook betekenisvol. ,,De mens zaait, maar God moet wasdom geven”, zegt Van der Wekken. ,,Dat verwondert mij steeds weer.” Als het even kan, gaat hij ’s ochtends eerst ook even naar buiten. Niet om er direct z’n handen in de grond te steken, maar om de dag in alle rust te beginnen.

Gods leiding

Twee jaar staat hij nu in Dokkum. Het was de derde keer dat hij een beroep kreeg van de Christelijke Gereformeerde Kerk daar. De eerste twee keer waren het vooral familieomstandigheden die het lastig maakten om in een andere plaats predikant te worden. Maar toen de gemeente eind 2014 weer contact opnam, zagen Van der Wekken en z’n vrouw er Gods leiding in. Kennelijk moest het zo zijn. Maar er hing wel een prijskaartje aan. De drie jongsten van hun zes kinderen bleven samen achter in het huis in Leusden waar ze eerder als gezin woonden. Daar volgden ze hun opleidingen en verkassen was geen optie, ondanks dat de jongste toen zestien was. ,,Opvoeden is ook loslaten”, zegt Van der Wekken. ,,Maar dat is tegelijk het lastigste dat er is, want ik heb m’n kinderen graag om me heen.” Mede vanwege haar werk in Amersfoort verblijft z’n vrouw om de week een paar dagen bij de kinderen thuis. Het woord offer vindt hij net wat groot in dit verband. ,,Het doet wel pijn. Maar aan de andere kant heeft God nooit beloofd dat hij het ons makkelijk zal maken; wel dat hij bij ons is. Dat is een troost en een houvast.”

Hoe het gaan kan, bleek tijdens het interview. Een van z’n dochters belde een beetje aangedaan, omdat de vader van een bekende veel te jong overleden was. ,,Dan zou je toch liever naast haar zitten…” Gelukkig is de Sintrale As klaar, dat scheelt op veel autoritten snel een kwartier. ,,Je weet het van tevoren, maar je maakt een hoop kilometers. Ook omdat landelijke vergaderingen zelden in het noorden zijn.”

Dit alles neemt niet weg dat Van der Wekken zich helemaal thuis voelt in Dokkum. De contacten zijn prima en het is een prachtige stad om in te wonen. Noorderlingen stug? Het is niet zijn ervaring. ,,Hier groet iedereen elkaar op straat. Mensen kennen elkaar en het gaat er hier veel gemoedelijker aan toe. Omdat het hier wat kleiner is, zijn mensen misschien ook wat meer op elkaar aangewezen.”

Van hart tot hart

Ook uit zijn eerste twee gemeenten, Heerenveen en Winschoten, herinnert hij zich dat. In Amersfoort bleken mensen het niet zo prettig te vinden wanneer hij zomaar op de stoep stond, zonder dat ze een afspraak gemaakt hadden. ,,Hier komt het ook niet altijd uit, maar als het niet past dan kom je gewoon een andere keer weer.” Het is in het noorden ook wat gemakkelijker om tot een goed geestelijk gesprek te komen, is zijn ervaring. ,,Dat gebeurt gewoon, die openheid is hier. Gesprekken van hart tot hart. Daar gaat het om, en dat is mooi.”

De omgang in het midden van het land is over het algemeen wat formeler. Mensen kiezen daar eerder voor een bestuurlijke aanpak; er heerst iets meer een witteboordencultuur, zoals Van der Wekken het noemt. ,,Ik voel me daarin dan al snel de polderjongen. Als er hier iets is, dan praten we erover en regelen we het of lossen we het op.” Die aanpak en die houding passen beter bij zijn karakter, weet hij. Letterlijk en figuurlijk verbindt hij het aan de ruimte en het weidse in het noorden. ,,Hier kan ik ademen.”

Die ruimte ziet hij ook in de samenwerking met andere kerken. ,,Er worden hier meer muren afgebroken dan dat er extra stenen opgelegd worden.” Hij ruilde eens een kerkdienst met de PKN-predikant Herman de Vries, er wordt prettig samengewerkt in de Raad van Kerken, er werd een oecumenische vesper gehouden. ,,Ik vind dat prachtig mooie dingen. Of iedereen dat zo ervaart, is weer iets anders maar daar hoor je verder niemand over. Mensen zeggen eerder: wat fijn dat dat kan – het kon nooit, nu wel.” Dat de opvattingen hierover binnen het verband van Christelijke Gereformeerde Kerken verschillen, weet Van der Wekken ook. ,,Er zijn behoorlijke verschillen in ligging. Er zijn kerken waar ze zich beperken tot de Statenvertaling en liederen in de oude berijming, hier zingen we bijvoorbeeld ook uit Opwekking en de Evangelische Liedbundel. Wat maar het beste past.”

Elkaar nodig

Van der Wekken ziet twee tendensen op het kerkelijk erf. De ene is het zich terugtrekken en de veiligheid van het bekende zoeken. De andere is dat mensen zich realiseren dat de tijden veranderd zijn, en de ontkerkelijking dusdanig is dat ze elkaar meer dan ooit nodig hebben. ,,En daar liggen allerlei varianten tussen, natuurlijk.”

Maar het is niet alleen het kleiner worden van de kerk en het wegtrekken van de jeugd uit sommige streken die mensen soepeler maakt. Er is ook een principiële kant, legt hij uit. ,,Jezus roept om één te zijn in Hem en om die eenheid te zoeken. Voor mij is dat belangrijker dan praktische argumenten – dat gold ook al toen kerken nog groter en onafhankelijk waren.” Hij haalt er een strofe uit het lied Samen in de naam van Jezus bij aan: ‘en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt’. Samenwerking staat en valt wel bij hoe mensen tegenover de Here Jezus staan, voegt hij eraan toe. ,,Hij moet wel gezien worden als de weg, de waarheid en het leven, de Zoon van God, de middelaar die voor ons gestorven is en opgewekt.” Dat is zijn eigen basis en dat moet de basis zijn voor samenwerking. ,,Het belangrijkste is hoe iemand staat tegenover zijn Heiland. En dan maakt het verder niet uit of iemand een stropdas draagt of niet.”

Van der Wekken weet tegelijkertijd dat het spannende tijden zijn. Dat de vrijgemaakt-gereformeerden het sein op groen gezet hebben voor vrouwen in het ambt, zal samenwerking met gemeenten uit dat kerkverband er niet overal gemakkelijker op maken bijvoorbeeld. ,,Het zal ervan afhangen hoe plaatselijke kerken daarmee omgaan.”

Dwarsverbanden

Of de Christelijke Gereformeerde Kerken de meest voor de hand liggende partner kwijtraken wanneer de vrijgemaakten officieel gaan fuseren met de Nederlands Gereformeerde Kerken – de nieuwste ontwikkeling – is een lastige vraag. ,,We zijn altijd een klein kerkverband geweest, maar door Gods genade hebben we het tot nu toe altijd gered.”. In ieder geval is het interessant om te zien wat er op plaatselijk gebied gaat gebeuren, ook bij verschuivingen op landelijk niveau, vindt hij. Daar bestaan heel verschillende dwarsverbanden, tot en met samenwerking met de hersteld hervormde gemeenten aan toe. ,,Laten we de ontwikkelingen waarmee we geconfronteerd worden zien als een uitdaging.”

Dat zijn betrokkenheid op de wereld verder strekt dan Dokkum, dan Friesland, mag blijken uit diverse nevenactiviteiten van Van der Wekken. Hij is bijvoorbeeld al jaren actief in de stichting Gipsy Mission die zich inspant voor Roma-kinderen in landen als Oekraïne, Hongarije en Roemenië. Lange tijd was hij ook voorzitter. Steeds meer gemeenten – ook van buiten de CGK – zijn in de loop der jaren mee gaan doen met de projecten van deze stichting. Hij hoopt vooral jongeren te betrekken bij de projecten van Gipsy Mission, ook om ze te laten ervaren dat de zegeningen en weldaden waaraan we hier gewend zijn, verre van vanzelfsprekend zijn. ,,Eén dag stevig doorrijden en de kinderen lopen er op blote voeten. Als je dat ziet, dringt goed tot je door hoe rijk wij hier gezegend zijn – met eten, drinken en opleidingsmogelijkheden bijvoorbeeld.”

Gloeiende plaat

Als mens en als kerk ben je er niet alleen voor jezelf, legt Van der Wekken uit. ,,Je bent er om te leven tot eer van God, maar ook ten dienste van de mensen die zorg nodig hebben – onze minste broeders en zusters. Je bent geroepen je geloof handen en voeten te geven.” Misschien zijn dit soort activiteiten druppels op een gloeiende plaat, weet hij ook. ,,Maar dat ontslaat ons niet van de verantwoordelijkheid iets te doen. En als iedereen blijft druppelen, dan kan er veel gebeuren.”

Gelukkig is het allemaal niet aan ons, weet hij ook. ,,Jezus heeft ooit gezegd: het is volbracht. Wij mogen rusten in het volbrachte werk van Christus, en dat mag rust en ontspanning geven. We moeten onszelf niet al te serieus nemen, en af en toe maar even om onszelf lachen. Zo probeer ik te leven.”