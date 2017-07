Torenbouwers van nu

Contrapunt

Sytze Faber

Opportunistische kletsmeiers, of is dat nog te zacht uitgedrukt? Ik doel op de Kamerleden Bisschop (SGP), Rog (CDA), Beertema (PVV), Kwint (SP) en Bruins (CU). Ze roerden zich over een kwestie waar ze niet over gaan. Over het rechterlijk vonnis over een klassenfoto. Beter: over een niet-klassenfoto, want twee islamitische meisjes uit de klas stonden er niet op. Wat was er aan de hand?

De ouders van de meisjes hadden aan de schoolleiding van hun openbare Montessorischool toestemming gevraagd of de kinderen op 24 september 2015 mochten verzuimen om het Offerfeest te kunnen vieren. Die kregen ze. Op dezelfde dag werd er echter een klassenfoto gemaakt. De ouders voelden zich in de kuif gepikt dat hun kinderen daarop ontbraken. De moeder: ,,Weet u hoe het voelt als je dochtertje van vijf elke dag bij binnenkomst in de klas naar de foto kijkt en thuis vraagt waarom zij ontbreekt?”

Omdat de school en de ouders er na veel gepalaver niet uitkwamen, stapte de moeder naar de rechter. De school beweerde allerlei alternatieven te hebben aangedragen. De rechter concludeerde dat dit niet door feiten werd gestaafd. Hij vonniste dat de kinderen, zoals de wet eist, geen gelijke behandeling hadden genoten. De school moet per kind een schadevergoeding van 250 euro betalen. Een schijntje gezien de kosten van zo’n rechtsgang (griffierechten, advocaat). De ouders schenken de 500 euro trouwens aan een instelling die opkomt voor weeskinderen. Voornoemde heer Rog betichtte hen desondanks van ,,doorgeschoten consumentengedrag”. Ook voornoemde heer Bisschop maakte het bont.

Het was een civiele procedure. Het ging om een geschil tussen een particulier en een organisatie. Het Openbaar Ministerie staat daar buiten. Bisschop vond dat de rechter niet had nagedacht en achtte hoger beroep noodzakelijk om ,,die handel te seponeren”. Sloeg nergens op. Een sepot hoort bij het strafrecht en kan alleen door het Openbaar Ministerie worden toegepast. Onvoldoende feitenkennis, vonnis niet gelezen.

Cyberwoede

De andere Kamerleden namen het de ouders kwalijk dat ze een rechtszaak hadden aangespannen. Nota bene. Het is een hoeksteen van ons rechtssysteem dat burgers een beroep op de rechter kunnen doen als ze zich door medeburgers of organisaties onheus behandeld voelen. Dat zou niet voor deze ouders gelden? De crux is natuurlijk dat het moslimouders zijn. Na het bekend worden van het vonnis liepen de Twitter-riolen over van getier en gescheld. De betreffende Kamerleden speelden in op die cyberwoede. Zo simpel ligt het.

Gelijkwaardigheid van alle burgers. Hét kroonjuweel van onze rechtsstaat. Het meten met twee maten komt echter steeds meer in zwang. De reacties op het klassen-fotovonnis spreken boekdelen. Sollicitanten met een gewone naam en een strafblad hebben voorrang boven sollicitanten zonder strafblad maar met een vreemde naam. De SGP van Bisschop is de drijvende kracht achter de bouw van een megakerk met een toren van bijna vijftig meter op het platteland bij Yerseke. Niks mis mee als dat planologisch kan. De SGP eist daarentegen dat moskeeën absoluut niet mogen opvallen. Vrij baan voor de torenbouwers van Yerseke, onooglijkheid voor gebedshuizen van andersgelovigen. Onlangs vroeg ik me af of een democratie haar eigen beginselen kan verslinden. Sterker: het schransen lijkt al te zijn begonnen.

Of dat hoger beroep over de klassenfoto er komt, hangt trouwens nog. Het schoolbestuur heeft het vonnis kennelijk wél gelezen. Ik las dat het sterk aarzelt of het wel hoger beroep zal aantekenen. Daarmee zou de affaire die wemelt van slordigheden en verdachtmakingen ten einde zijn. Zou verreweg het beste zijn.

