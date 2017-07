Theologische worsteling met een beladen geschiedenis met de islam

Opinie

Cees Rentier

Bernhard Reitsma, bijzonder hoogleraar aan de VU in Amsterdam, houdt zich bezig met de kerk in de context van de islam. Onlangs verscheen Kwetsbare liefde. De kerk; de islam en de drie-enige God. Een boek dat veel aansnijdt, maar ook zaken laat liggen.

Het boek Kwetsbare liefde van Bernhard Reitsma is een aanklacht tegen eeuwenlang misbruik van geweld door de kerk. Dat maakt volgens hem het getuigenis naar moslims ongeloofwaardig. Daarom pleit hij voor een bijna pacifistische houding van christenen en is hij erg terughoudend als het om kritiek op de islam of missie (zending) naar moslims gaat.

Reitsma maakt zijn keuzes transparant en geeft ook andere opvattingen weer. Dat maakt zijn boek ook voor wie het niet met hem eens is, de moeite waard om te lezen. Het boek heeft tal van boeiende exegetische uitstapjes, vooral naar het Nieuwe Testament. Vergeleken daarmee komt de islam en de diversiteit van de moslimgemeenschap zelf maar beperkt inhoudelijk ter sprake.

Veel aandacht krijgt ook de plaats van Israël. In mijn ervaring met moslims hier in Nederland is dat zelden een gespreksonderwerp, laat staan een struikelblok voor moslims. Reitsma heeft acht jaar in Libanon gewoond en daar is dat natuurlijk anders. Die ervaring daar heeft wellicht ook een rol gespeeld in zijn erg kritische beoordeling van de christelijke traditie en de neiging naar een pacifistische interpretatie van het evangelie (p.119-120). Wellicht had een verblijf in Egypte of Turkije tot een heel ander boek geleid.

Klassieke karikatuur

De paragrafen over het gebruik van geweld door christenen vind ik niet de sterkste van het boek. Is het zo dat ‘na de zondeval bij Constantijn de verbinding tussen kruis en zwaard in de verdere geschiedenis van het christendom nooit meer echt is ontbonden’ (p.106)? Dat is een klassieke karikatuur. Recht en gerechtigheid kunnen niet zonder het zwaard in stand blijven. We dragen als christenen ook politieke verantwoordelijkheid in de samenlevingen waarvan we deel uitmaken. Dat is geen makkelijke opgave, maar heeft volgens mij ook veel goeds opgeleverd waar wij tot vandaag de vruchten van plukken in onze rechtsstaat.

In het Bijbelboek Handelingen maken de apostelen waar dat mogelijk is, gebruik van de macht van de overheid om hun vrijheid en recht van bestaan zeker te stellen. Reitsma lijkt dit ongepast te vinden (p.188 en 194). Christelijke gemeenschappen in het Midden-Oosten zoeken hierin hun weg en ik zie daarin ook positieve voorbeelden. In plaats van een hard oordeel over christenen elders, kunnen we ons als westerse christenen volgens mij beter in eigen huis verzetten tegen de walgelijke manier waarop de Verenigde Staten en Europa het geweld in het Midden-Oosten faciliteren.

Reitsma brengt waardevolle nuanceringen aan in zijn doordenking van de positie van christenen in de wereld van de islam. Toch vind ik ook hier het geheel wat uit het lood staan. Dat ook moslims lijden, relativeert weinig, want hun lijden heeft vaak ook met de islamitische wet en het beroep op de soenna van Mohammed te maken. Reitsma laat dat grotendeels onbesproken en romantiseert de sharia.

De negatieve beoordeling van de christelijke traditie en de neiging naar pacifisme, hangen volgens mij samen met de hoge verwachting van de kerk die Reitsma heeft. Hij geeft veel aandacht aan het werk van de Geest en ziet de christelijke gemeente als eerste gestalte van de nieuwe schepping (p.219). Reitsma leunt hierbij sterk op het werk van N.T. Wright, de theoloog die hij veelvuldig citeert. In dat spoor bevreemdt het ook niet dat het kruis van Christus theologisch niet zo’n centrale rol speelt in zijn betoog. Waar het kruis ter sprake komt, is het vaak als argument voor een benadering die afziet van iedere vorm van macht en kracht. Ik ben niet zo zeker of dat recht doet aan hoe het Nieuwe Testament daarover spreekt.

Verzet tegen God

Reitsma omschrijft zijn visie als een contextuele benadering, die hij tegenover een antithetische of synthetische benadering plaatst. Veel van wat hij bij antithetisch schrijft, is echter ook op zijn eigen Christocentrische visie van toepassing. Eigenlijk waagt hij zich in zijn boek opvallend weinig aan een theologische beoordeling van de islam, maar als hij dat doet, is het uiteindelijk toch negatief. Hij spreekt daarbij over een vorm van verzet tegen God . Met een contextuele benadering lijkt hij te bedoelen dat Mohammed vanuit zijn tijd beoordeeld moet worden. Reitsma is daar nogal positief over en beroept zich daarbij op theoloog Colin Chapman, die daar volgens mij terecht veel kritischer over is.

Contextueel betekent voor Reitsma vooral dat hij net zo antithetisch is ten opzichte van het christendom als ten opzichte van de islam. Het evangelie moet als een tegencultuur op gelijke wijze het ontspoorde christendom en de ontspoorde islam corrigeren (p.149). Zijn kritische houding tegenover het christendom brengt hem er ook toe om ruimte te bepleiten voor moslims die Jezus gaan volgen, maar geen christen worden. Naar mijn ervaring hebben de meeste bekeerlingen daar juist veel moeite mee en zien zij deze vorm van contextualisatie als een westerse knieval voor de islam die hen alleen maar meer in de problemen brengt.

Reitsma is erg terughoudend als het gaat om de missionaire opdracht van de kerk. Ik vind het jammer dat hij, net als veel anderen, zo negatief is over missionaire activiteiten of christenen die moslims met argumenten willen overtuigen wie Jezus is. Veel moslims die tot geloof in Christus komen, klagen erover dat het zo lang duurde voordat er iemand was die vrijmoedig en enthousiast met hen over Jezus sprak. Ze zitten er vaak helemaal niet op te wachten dat christenen hun eigen traditie relativeren. We dienen moslims volgens mij meer door bescheidenheid die Christus groot maakt, dan door bescheidenheid die de eigen traditie bekritiseert.

Cees Rentier is predikant-directeur van stichting Evangelie & Moslims

Kwetsbare liefde. De kerk, de islam en de drie-enige God. Bernhard Reitsma. Boekencentrum, 19,90 euro.