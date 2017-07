Pastoor Van Ulden viert vijftigjarig priesterjubileum

Lodewijk Born

Pastoor L.M van Ulden (75) was afgelopen vrijdag precies vijftig jaar priester. De bekende pastoor, die verbonden was aan de parochies van Drachten, Gorredijk en Sneek, vierde de mijlpaal zondag, met een mis, ,,in dankbaarheid”.

Van Ulden weet nog als de dag van gisteren dat hij op 14 juli 1967 priester werd gewijd. ,,Dat gebeurde door de toenmalige bisschop Bluyssen van ‘s-Hertogenbosch. Het was in een stampvolle kerk in Wijchen.” Het was een ,,hele happening’’ die veel indruk maakte op hem. ,,De plechtigheid duurde meer dan twee uur.” Ook nog op een dag dat het bloedheet was.

Van Ulden behoort tot de Franciscanen Minderbroeders. ,,Ons studiehuis viel toen onder het bisdom ‘s- Hertogenbosch.” Bluyssen was toen nog maar kort de hoogste man in dat bisdom. Hij was op 11 oktober 1966 de opvolger van de bekende bisschop Bekkers.

Priester-droom

Er waren dertien mannen die priester werden gewijd op die juli-dag in 1967. ,,Voor díé tijd was dat weinig”, zegt Van Ulden. In menig katholiek gezin was er vaak een zoon die naar het seminarie werd gestuurd om later in de kerk te dienen. Van Ulden wilde zelf graag priester worden. Voor hem kwam een droom uit. ,,Het ambt van het priesterschap is voor mij de verbinding tussen hemel en aarde.” Tegenwoordig komen er brieven van de paus zelf aan te pas om katholieken te bewegen om het avontuur als priester aan te gaan.

Na zijn priesterwijding werd Van Ulden aangesteld in Drachten, waar hij drie jaar bleef. Die plaats was in die tijd een gereformeerd bolwerk binnen protestants Nederland. Daarna volgde de standplaats Gorredijk. Van Ulden weet exact de periode: ,,12,5 jaar en drie dagen.” Het langst was hij verbonden aan Sneek: liefst 28,5 jaar. De begroeting ‘Met pastoor van Ulden uit Sneek’ werd voor velen een herkenbaar iets bij een telefoontje naar de pastorie aan de Singel. In 2011 nam hij daar afscheid.

Daarmee kwam er ook een eind aan de bestuurlijke werkzaamheden in het noordelijke bisdom. Van Ulden was vicaris-generaal onder de bisschoppen Möller, Eijk en De Korte, met wie hij het ,,uitstekend kon vinden”. Bisschop Nierman maakte hij nog kort mee, in de beginjaren in Gorredijk.

Gardiaan

De pastoor woont nu in Voorhout, bij Leiden, en hij is gardiaan, oftewel overste bij de franciscanen. Vrijwel wekelijks leidt hij een katholieke mis in Leiden, zijn geboortestad. ,,Op zondag en soms ook op zaterdagavond. Ze roosteren me gewoon in”, zegt hij met een glimlach. ,,Trouw en rouwtjes” doet hij niet meer. ,,Dat moeten anderen in het pastoresteam ook leren.” Wekelijks maakt hij nog een homilie (preek). In de bekende toegankelijke stijl, die mensen ook kennen uit zijn vertrouwde columns in het Friesch Dagblad.

De parochie H.H. St. Petrus en Paulus omvat Leiden en ommelanden. De diensten die Van Ulden leidt worden goed bezocht. ,,Niet alleen door ouderen, maar ook jonge mensen.”

In Friesland komt hij bij gelegenheden, voor recepties en partijen. Hij volgt via de media nog het bisdom Groningen-Leeuwarden. Hij voelt zich er zeer verbonden mee, maar dan als ‘geïnteresseerde op afstand’. ,,Ik ben geen factor van invloed meer in het bisdom, en je moet de mensen die er nu zijn ook niet voor de voeten lopen.” Van Ulden is een gelukkig mens. ,,Vijftig jaar priesterschap, er zijn er steeds minder die dat halen. Ik ben er dankbaar voor.”