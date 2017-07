Meteen weg, zou ik zeggen

Tamarah Benima

De ondernemers van winkelcentrum De Weide zijn geïnformeerd. Fijn. Nu weten ze tenminste wat ze te wachten staat. In de buurt komt een asielzoekerscentrum waar de meest onmogelijke vluchtelingen komen te zitten. Ze hebben zich zodanig en zo vaak misdragen, tegenover homo’s, tegen medewerkers, tegen andersgelovigen, wellicht ook tegenover hun eigen vrouw en bloedjes, dat ze nu samen op een andere plek worden gezet.

In Hoogeveen. Die stad heeft al een aso-azc. Dus ervaring. Voor jongeren die dreigen te ontsporen, of al ontspoord zijn, wordt meestal een plek gezocht waarbij ze te midden van normale jongeren kunnen worden heropgevoed. Althans, dat is idealiter zo. Je zet ontsporende en ontspoorde jongeren liever niet bij elkaar. Want voor je het weet worden kleine boefjes grote boeven. De nood moet dus wel zeer hoog zijn bij het COA, dat ze op verschillende plekken aso-azc’s opzet. Onder andere in Amsterdam. Het zijn oude gevangenissen die voor de gelegenheid worden omgebouwd. Naar verluidt mogen de asielzoekers tot 22.00 uur ’s avonds buiten blijven, daarna is er een soort avondklok.

Ik ben soms veel te primitief voor deze wereld, preciezer: voor dit land. Mij dunkt dat asielzoekers die homo’s treiteren of in elkaar slaan, die een grote bek blijven geven aan azc-medewerkers en/of -vrijwilligers, die zich niet aan de regels willen houden, die gewelddadig zijn, die antisemitisch, anti-christelijk, anti-jezidi of anti-welk-geloof-dan-ook zijn, een aantekening in hun dossier krijgen waarmee het einde oefening is. Gedraag je je niet, dan is er in dit land geen plaats voor je. Probeer het beslist in de Verenigde Staten, mijnheer of mevrouw, daar gedraagt u zich waarschijnlijk wel netjes. Of probeer het beslist in Australië, daar zetten ze u eerst vast op een eiland ver weg in de oceaan. Maar ik zei het al, ik ben te primitief soms. Ik ben heel aardig voor iedereen met trauma’s; die zal ik altijd helpen. Maar er zijn grenzen. En dat zullen de ondernemers in Hoogeveen waarschijnlijk ook hebben gezegd. Tevergeefs.