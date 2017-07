Leren hoe je naar vrede kunt streven in het onderwijs

Pieter Anko de Vries

Vrede is een vak dat je kunt leren, net zoals een taal, wiskunde of motorrijden. Het hippe fenomeen mindfulness kan daarbij helpen op scholen. Maar het mag niet worden opgedrongen.

Steeds als er een aanslag wordt gepleegd gaan er stemmen op voor allerlei maatregelen die bescherming (lees: vrede) moeten brengen, maar die in de praktijk uitmonden in beperkingen van de vrijheid – ingevoerd door de overheid – die juist onze westerse samenlevingen kenmerkt. Thomas d’Ansembourg en David Van Reybrouck geloven niet in beperkende maatregelen en vragen zich af of geweld zich echt met geweld of repressie door de overheid laat bestrijden. Vrede is een vak, zo zeggen ze in het onlangs verschenen essay Vrede kun je leren.

Ze vinden dat onderwijs in vrede op scholen net zo vanzelfsprekend als gymnastiek, tekenen, wiskunde, taalonderwijs en lichamelijke verzorging moet zijn. Hoe je dat dan moet doen? Ze pleiten onder meer voor mindfulness, geweldloze communicatie en compassie op school, op het werk en thuis.

Mentale hygiëne

De schrijvers beweren dat recent wetenschappelijke onderzoek aantoont hoe deze technieken werkelijk leiden tot een beter zelfbeeld, betere leerprestaties en wederzijds begrip. Ze verhogen de mentale hygiëne, zowel van mens als maatschappij, zo schrijven ze. Als tien minuten stilzitten per dag bij scholieren volstaat, waarom doen we er dan decennia over om die gewoonte in te voeren? Maar is het werkelijk zo makkelijk? Zijn hun voorgestelde methoden niet meer dan oude wijn in nieuwe zakken? Psychologen en psychiaters hebben al lang gemerkt dat er met meditatiemethoden veel kan worden bereikt. Ze duiken steeds op onder andere namen, nu is dat mindfulness.

Godsdienstwetenschapper en oud-journalist van Trouw Koert van der Velde zet enkele vraagtekens. Hij schreef vorig jaar het boek Geen gezweef! Mindfulness zonder dat het mindfoolness wordt. Hij zegt geen tegenstander te zijn van het gebruik van meditatietechnieken om bijvoorbeeld cognitieve verbeteringen en gedragsveranderingen bij (opgroeiende) mensen te bewerkstelligen, maar hij deelt niet het enthousiasme van Van Reybrouck en D’Ansembourg.

Wat valt er te zeggen over de effectiviteit van concentratietechnieken om vrede te bewerkstelligen?

,,Daarover bestaat geen duidelijkheid. In Nederland is alleen een studie bekend van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Die komt tot de conclusie dat mindfulness werkt bij depressies die drie keer zijn opgetreden. Andere claims van voorstanders hebben in Nederland geen wetenschappelijke grond. Wat is bijvoorbeeld het verschil als je christelijke meditatiemethoden gebruikt of als je tien minuten lang de rozenkrans bidt?”

Meditatietechnieken zijn van alle eeuwen en van alle plaatsen. Ze hebben meestal een religieuze achtergrond. Hoe zit dat met mindfulness?

,,Mindfulness heeft ontegenzeggelijk bronnen in het boeddhisme. Maar je ziet dat steeds geprobeerd wordt deze religieuze rafelrand onder het kleed te vegen. Ik heb daarover geschreven in mijn boek. Het probleem in ons land is dat religie nauwelijks meer wordt getolereerd in het openbare domein. En als zoiets als mindfulness een hype wordt dan komt religie toch weer binnen. Dat moet eigenlijk worden verdoezeld. Ik zeg niet dat mindfulness niet deugt, maar je moet wel duidelijk zijn over de oorsprong.”

Scholen en instellingen zijn enthousiast over de methode. Je ziet ook dat overheidsinstellingen cursussen aanbieden. Bijvoorbeeld voor de marechaussee.

,,Wederom: daar ben ik niet op tegen. Het wordt een ander verhaal als het verplicht wordt gesteld. Als het een vaste plaats krijgt in het curriculum van scholen, of, zoals bij de marechaussee, het een verplicht onderdeel wordt van je beroep. Dan vind ik dat je er toch vraagtekens bij kunt stellen.”

Waarom dan?

,,Als je claimt dat je bijvoorbeeld jonge moslims die dreigen te radicaliseren, zoals de jongeren in het Brusselse Molenbeek, door meditatietechnieken van hun voornemen kunt afbrengen om eventueel een aanslag te plegen dan maak je een denkfout. Hun idee over religie en welke eisen die aan je stelt, liggen vast in hun hoofd of dreigen dat te worden. Een techniek als mindfulness leert je te concentreren op de dingen die je wilt doen. Het is een methode die ten goede en ten kwade kan worden aangewend. Je kunt bijvoorbeeld mindfulness gebruikten om militairen te leren beter te schieten. Dan stel je de meditatietechniek in dienst van oorlog. Mindfulness is met andere woorden niet een methode die altijd tot vrede leidt, met jezelf of met anderen.”

Kun je vrede leren?

,,Ja , ik denk dat dat kan. Maar dat vergt veel inspanning. Alleen vertrouwen op een methode is niet genoeg. Het gaat er ook om wat je er verder mee doet. In vrijwel alle wereldgodsdiensten is een universele boodschap aanwezig dat we moeten streven naar vrede. Maar er komt vaak weinig van terecht. Je ziet dat er met een beroep op godsdienst veel goede maar ook veel slechte dingen gebeuren. Uiteindelijk komt het erop neer dat je zelf bepaalt wat je met de boodschap doet.”

N.a.v. Vrede kun je leren. David van Reybrouck en Thomas d’Ansembourg. De Bezige Bij, 12,99 euro

Empathie ontwikkelen voor jezelf en de ander

Medeauteur David Van Reybrouck van Vrede kun je leren is historicus en schrijver. Hij schreef onder meer het meermalen bekroonde boek Congo. Een geschiedenis. Hij heeft ook een pamflet geschreven waarin hij kritiek uitoefent op het fenomeen verkiezingen. Hij is voorstander van het verdelen van politieke ambten door middel van loting, zoals dat ook in de klassieke oudheid in bijvoorbeeld Athene het geval was.

Over Vrede kun je leren zegt hij in een interview: „Vroeger loste ik conflicten op door ze te begraven. Ik kon niet goed uiten waar ik behoefte aan had. Vroeger was ik ook niet bezig met mijn geestelijke gezondheid, tot ik in een pijnlijk conflict terechtkwam. Hierna begon ik beter zicht te krijgen op wat er vanbinnen speelde. Sindsdien probeer ik een conflict op te lossen voordat het uitmondt in een ruzie met een ander of met mezelf. Wie een conflict begraaft, begraaft een landmijn.”

,,Ieder van ons kan gewelddadig worden als hij zich onbegrepen voelt of zichzelf niet meer begrijpt. Mindfulness en geweldloze communicatie zijn instrumenten om dit tegen te gaan.”

,,Geweldloze communicatie werd in de jaren zestig ontwikkeld door klinisch psycholoog Marshall Rosenberg. Hij bedacht een methode waarbij mensen leren nadenken over de manier waarop ze zich uiten. Ze leren kijken naar hun reacties, niet te snel te oordelen en scherp te luisteren. Zo ontwikkelen ze empathie voor zichzelf en de ander.”