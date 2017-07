Krijgen boeren weer iemand die hen begrijpt?

De Haagse week

Henk van der Laan

Bij het overlijden van Gerrit Braks deze week, klonk er in agrarische kringen lichte weemoed naar de tijd dat Braks minister van Landbouw was (1980-1981 en 1982-1990). Bijzonder, want hij stelde grenzen aan de agrarische groei met mest- en melkquota, grote ingrepen die de boerensector hard raakten. Braks had dan ook meerdere malen te maken met felle boerenprotesten.

Maar Braks was ‘een van ons’. Hij was een typisch vertegenwoordiger van wat het ‘Groene Front’ heette. Dat was de nauwe verwevenheid tussen boerenbonden, ministerie van Landbouw en politiek (met name KVP en ARP). Als katholieke Brabantse boerenzoon die studeerde in Wageningen en werkte voor het ministerie van Landbouw en de Nederlandse Christelijke Boerenbond was Braks een verpersoonlijking van dit Groene Front.

Dus hoe ingrijpend Braks’ maatregelen voor de landbouwsector ook waren, hij sprak hun taal. Hij kende de sector van binnenuit en was daardoor een gerespecteerd tegenstander.

Kom daar nu nog maar om. Martijn van Dam – de staatssecretaris die vorig jaar zei: ,,Ik zit hier niet voor de boeren” – zal door boeren niet gemist worden als hij per 1 september naar de publieke omroep vertrekt. Al had hij met die uitspraak wel een punt, want hij zei ook: ,,Ik zit hier voor iedereen.” Een landbouwbewindspersoon moet geen boerenvoorman zijn, hij dient het algemeen belang. Maar het helpt wel als hij de sector goed kent.

Tussenstap

Hoofdredacteur Jan Vullings van Boerderij schreef vorige week dat Van Dams vertrek een teken is dat landbouw er niet meer toe doet in Den Haag. De PvdA’er was al de derde staatssecretaris voor Landbouw in dit kabinet. ‘Voor Van Dam is de post duidelijk niet meer dan een tussenstap’ en daarom ‘voelt zijn vertrek nu als een vernedering’.

Eigenlijk ging het mis tussen de sector en het ministerie in 1994, met de komst van de eerste niet-confessionele minister van Landbouw sinds 1958. Topambtenaar en VVD’er Jozias van Aartsen maakte doelbewust een einde aan de invloed van het ‘Groene Front’ op het ministerie. Grote uitbraken van veeziekten als MKZ, BSE en varkenspest waren voor hem en zijn opvolger Laurens-Jan Brinkhorst (D66) aanleiding voor saneringen van de sector.

De laatste klap voor de landbouwsector was het opheffen van het ministerie van Landbouw in 2010. Het signaal was duidelijk: landbouw is niet een speciale sector maar gewoon een van de vele sectoren in de economie.

Van binnenuit

Het CDA kan dat nu veranderen. In de formatie van 2010 werd er flink gesneden in het aantal ministers en staatssecretarissen. Premier Rutte was hier erg voor, maar bewindspersonen klaagden weleens dat ze voor zoveel verantwoordelijk waren dat er geen tijd was voor het ontwikkelen van een visie.

Die kritiek, samen met het feit dat er nu vier partijen formeren die elk mooie posten willen hebben om te profileren, maakt de kans groot dat er weer meer ministers en staatssecretarissen komen. Het CDA wilde in het verkiezingsprogramma onder meer weer een minister van Landbouw. Dat kan bij het verdelen van de ministerposten ook zomaar weer gebeuren. En het CDA zal, met het fosfaatdossier als heet hangijzer, er maar wat graag weer iemand op zetten die de agrarische sector van binnenuit kent.