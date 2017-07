Je hele leven kruiden met goddelijke wijsheid en liefde

Recensie

Tjerk de Reus

Het ‘droevige gezicht’ van de monniken kan hij niet meer aanzien, schrijft

Willem van Saint-Thierry ergens in de twaalfde eeuw. Hij heeft een medicijn gereedgemaakt voor deze broeders: het boekje Speculum Fidei.

Het is iets bijzonders, zo’n stem uit de middeleeuwen die je vandaag aanspreekt. In dit geval gaat het om Willem van Saint-Thierry (1075-1148): een vriendelijke, maar ook vurige kloosterling, die te boek staat als de eerste mysticus uit de Lage Landen. Toegegeven, het moet je lukken je open te stellen voor iemand uit het verre verleden. En dan het liefst met de overtuiging dat deze Willem een waardevolle gesprekspartner voor je kan zijn.

Dan moet je ook iets hebben met mystiek: het geloofsleven dat mikt op innerlijke ervaring en zich wil concentreren op Gods liefde, wijsheid en goedheid, en zelfs wil opklimmen tot de allerhoogste goddelijke nabijheid. Niet dat onze Willem altijd met zijn gelovige neus in de wolken loopt, maar zijn geschriften getuigen wel van een bijzonder en intensief geloofsleven. Willem heeft mooie geschriften nagelaten, bijvoorbeeld het boek Speculum Fidei. Recent is dit boekje door Paul Verdeynen uit het Latijn vertaald. Deze Verdeynen is kenner van het werk van Willem van Saint-Thierry en tevens van diens leermeester, de beroemde Bernardus van Clairvaux (1090-1153). Verdeynen heeft al meer vertaald van Willem, tamelijk recent nog een omvangrijke uitgave met drie van zijn geschriften, getiteld Godsliefde. Hij is emeritus-hoogleraar van de Universiteit Antwerpen (UA).

De titel Speculum Fidei betekent spiegel van het geloof. Willem wil dus iets laten zien: hoe het geloof in je leven werkzaam is en hoe het geloof je koers bepaalt. En hoe er ruimte ontstaat voor een liefde die ons besef te boven gaat. Het is allemaal pedagogisch en onderwijzend bedoeld, de toonzetting is uitnodigend.

Groeien in liefde

Verdeynen schrijft dat Willem van Saint-Thierry zelf als mysticus gericht was op het ‘hoge niveau’ van de eenwording met God, maar hij keek beslist niet neer op ‘gewone’ gelovigen. Dit zorgt ervoor dat zijn teksten een sympathieke, begripvolle indruk maken. Willem vindt eigenlijk ook dat de monniken voor wie hij dit geschrift opstelde, een beetje overdreven doen. Alleen al door ‘een licht lichamelijk zingenot’ raken ze in de war en ‘bewenen ze hun lot’. Niet nodig, legt Willem uit, want dergelijke gevoelens zullen er altijd blijven. Wel is het goed om te groeien in de liefde.

Hoe werkt dat dan, groeien in liefde? Willem adviseert: richt je aandacht op de goedheid Gods, en je verlangen zal worden gewekt: ‘de schittering van het hoogste Goed is een permanente en natuurlijke uitnodiging om dat Goed te leren kennen en beminnen.’ Niet vreemd dat het zo werkt, legt Willem uit, want het ligt in onze ‘rationele aard’ dat we de goedheid Gods herkennen als iets van de hoogste orde. Willem schrijft: ‘Dit hoogste Goed trekt ieder rationeel verstand naar zich toe, en dit verstand wordt des te zuiverder naar mate het steeds dichter nadert tot het Goede en steeds vuriger verlangt te zien’.

Zuiver

Natuurlijk moet je ook over een zuiver hart beschikken, want het zien van dit goede ‘wordt beloofd aan mensen met een zuiver hart’ en kan ‘slechts door mensen met een zuiver hart worden waargenomen’. Hier begint het natuurlijk te kriebelen. De monniken die destijds dit geschift lazen op hun harde houten stoelen in het kale klooster hebben hier een beetje moeilijk bij gekeken. Want wie is zuiver, voor het rechtvaardige oordeel van God? Als deze monniken bij een vleugje zinnelijkheid al in de war raken, dan is ‘zuiverheid van hart’ tamelijk onbereikbaar. Maar Willem weet raad: ‘Alleen het geloof kan de harten reinigen om dit te kunnen zien.’ Kortom, dit is iets wat zich voltrekt in de mens die zich richt op God, geen programma voor perfectionering.

Intussen is Willem ook aan het theologiseren, in die zin dat hij de aandacht richt op de waarheden van het geloof. Daarbij merk je dat hij stelling neemt in bepaalde debatten. Verdeynen weet daar veel vanaf, hij legt het een en ander uit in zijn inleiding, maar als je echt wilt weten in welke theologische wereld Willem stond, moet je Verdeynens boek Willem van Saint-Thierry en de liefde (2001) lezen. Dan stuit je ook op Willems ergernis over de spraakmakende theoloog Abelaerdus (1079-1142), die – simpel gezegd – het rationele denken wilde introduceren in de theologie. Willem verzette zich daartegen, die hield denken en persoonlijk geloof graag dicht bij elkaar. Het gaat er per slot van rekening om de goddelijke wijsheid te ontvangen en uit te delen. Met deze goddelijke wijsheid moet je je hele leven kruiden, adviseert Willem, ‘ten gerieve van alle mensen.’

Speculum Fidei. Twaalf hoofdstukken over het geloof. Willem van Saint-Thierry. Uitgeverij Averbode/Berne Media. 19,95 euro