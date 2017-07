Geweld in Egypte en de beperkte bescherming door de staat

Martin Janssen

In Egypte is het nog altijd niet rustig. Recente moorden op christenen zorgen ervoor dat de kopten bevestigd worden in hun gevoel: wij worden niet beschermd.

Begin juli werd de 26-jarige koptische Nadra Mounir vermoord in haar appartement in een arme wijk van de Egyptische hoofdstad Caïro. De daders bleken tevens haar kapsel kortgeschoren te hebben, wat door christenen in de wijk als een waarschuwing werd gezien. De koptische Nadra droeg immers geen sluier of hoofddoek.

Alles wees in de richting van een religieus gemotiveerde misdaad want er werd niets gestolen. De daders hadden wel alle iconen die aan de muur hingen op de grond gegooid en vernield. Sindsdien leven de christenen in die wijk – in de woorden van een bewoonster – ‘in een staat van angst’.

Geen aanhoudingen

De moord op Nadra was de vijfde moordaanslag op koptische christenen in enkele weken tijd. Begin deze maand werd een christelijke arts vermoord in zijn eigen kliniek; enkele dagen daarvoor werd de 32-jarige koptische artiest Michael Bebawy dood aangetroffen. Zijn dood was bijzonder luguber. De daders hadden zijn ontzielde en onthoofde lichaam op de treinrails gegooid en Michaels familie zou het lichaam later terugvinden. Zijn hoofd werd enkele meters verderop aangetroffen.

Al deze moordzaken hebben met elkaar gemeen dat de politie geen aanhoudingen of arrestaties verricht(te). In het geval van Michael Bebawy schreef de politie in een rapport dat hij zelfmoord zou heben gepleegd. En dit terwijl een treinmachinist had getuigd hoe hij zag dat drie mannen Michaels lichaam op de rails hadden gegooid.

Bishoy Hakim, een plaatselijke koptische priester, verklaarde bitter dat ‘de veiligheidsdiensten zich niet interesseren voor de kopten. Ze schrijven valse rapporten en arresteren niemand. Extremisten kunnen straffeloos hun gang gaan wat anderen weer aanmoedigt om hetzelfde te doen’. Een priester in Caïro zei ‘dat de kopten momenteel slachtoffer zijn van de meest aggressieve campagne tegen hen in de geschiedenis van het moderne Egypte. Sektarisme en discriminatie zijn de bepalende factoren achter deze misdrijven’.

Pion

‘Eshhad’ is een organisatie die de rechten van minderheden in het Midden-Oosten documenteert. Na de aanslag vorig jaar op de koptische kathedraal in Caïro brak er een storm van kritiek los op de Egyptische regering, die duidelijk onmachtig bleek om de kopten te beschermen. Eshhad schreef dat ‘de regering die de daders van deze misdrijven voor het gerecht moet brengen, dezelfde regering is die neerkijkt op christenen en hen als tweederangsburgers behandelt’.

‘De christenen in Egypte zijn afhankelijk van mensen die hun lijden als pion gebruiken bij hun politieke spelletjes thuis en in het buitenland.’ Die houding van stelselmatige uitsluiting is niet iets dat zich ergens in de marges van de samenleving bevindt, want ‘een meerderheid van Egyptenaren is de mening toegedaan dat christenen niet het recht hebben om net als moslims huizen voor de eredienst te bouwen’.

Ongelijkheid

De recente nieuwe wetgeving aangaande kerkbouw bevat regels waar christenen aan moeten voldoen maar die niet voor moslims gelden. Er is dus sprake ‘van een door de staat gesanctioneerde ongelijkheid’, aldus Eshhad.

De staat en het politieke systeem zijn ten diepste sektarisch. De burgers volgen slechts het systeem. Na geweld tegen christenen volgen er verzoeningsbijeenkomsten en ‘in het ergste geval worden de christenen (de slachtoffers!) uit de lokale gemeenschappen verbannen om de spanningen te verminderen. En dit voor hun eigen bescherming.

De staat weigert om haar eigen rechtssysteem te gebruiken en de christenen toegang te verschaffen tot juridische middelen om degenen die hen aanvielen ter verantwoording te roepen. Tegelijkertijd gebruikt de staat het geweld tegen christenen om zichzelf te profileren als hun beschermer. De staat gebruikt vervolgens deze aanslagen om haar repressie te billijken omdat Egypte lijdt onder terrorisme. Met als gevolg dat christenen door radicale islamisten nog meer met dit systeem worden vereenzelvigd. Ze trekken dus altijd aan het kortste einde.

Complete veldslag

Youssef Sidhom analyseerde recentelijk in de krant Watani een incident dat in mei plaatsvond in de wijk al-Khusous in Caïro. Een woordenwisseling tussen een christelijke en islamitische jongeman was ontaard in een complete veldslag waarbij vrienden van beide jongens betrokken raakten. De politie arriveerde ‘die toch de wet en het gezag vertegenwoordigt en die de veiligheid moet garanderen van alle burgers in de wijk die niets met de onrust te maken hadden’. In al-Khusous begonnen lokale moslims vervolgens de gehele koptische gemeenschap te terroriseren. In plaats van de situatie onder controle te brengen – en zonder enige juridische rechtvaardiging – arresteerde de politie echter de vader en broer van de jonge kopt die mede aanleiding was geweest voor de vechtpartij. Bovendien dwong de politie diens moeder en zussen om hun huis te verlaten. In plaats van de wet toe te passen, prefereerde de politie het om de (islamitische) daders te steunen.

De plaatselijke gouverneur deed ook niets. Hij bezocht onder zware bewaking slechts de kerk in al-Khusous. ‘En dan vragen wij ons af hoe het mogelijk is dat er steeds weer opnieuw sprake is van sektarisch geweld’, aldus eindigde Youssef Sidhom sarcastisch zijn analyse.

Martin Janssen is arabist en woont in Jordanië.