En weer ligt voor Trump schadelijke info op straat

Achtergrond

Niek van der Molen

Donald Trump junior werd in de verkiezingscampagne via een e-mail geïnformeerd dat het Kremlin belastende informatie had over zijn vaders tegenkandidaat Hillary Clinton. Dat meldde The New York Times maandag op basis van drie mensen die van de mail afweten.

Het is niet voor het eerst dat de pers in het bezit komt van geheime informatie die de Amerikaanse president en zijn getrouwen in diskrediet brengt. Zo moest Trumps nationale veiligheidsadviseur Michael Flynn begin dit jaar opstappen nadat The Washington Post schreef dat hij in de campagne verboden contacten zou hebben gehad met Russische functionarissen. Dezelfde krant meldde ook dat Trump aan de inmiddels ontslagen FBI-baas James Comey zou hebben gevraagd het onderzoek naar Flynn in de doofpot te stoppen. Trump en zijn schoonzoon Jared Kushner werden na de publicaties in de pers over mogelijke banden van zijn campagneteam met Rusland, betrokken bij een justitieel onderzoek naar die zaak.

Nepnieuws

Het is duidelijk dat er in de kringen rondom de president stevig wordt gelekt naar de pers. Trump probeert de kwestie te bagatelliseren met de opmerking dat het slechts om ‘nepnieuws’ gaat. Maar hij is dermate gefrustreerd over het feit dat gevoelige informatie op straat ligt, dat hij zijn woordvoerder Sean Spicer de anonieme bronnen heeft laten bedreigen met vervolging op grond van de Presidential Records Act. Volgens deze wet moet in het kader van de staatsveiligheid presidentiële correspondentie jarenlang geheim blijven.

Er zijn meerdere kandidaten die verantwoordelijk kunnen zijn voor het lekken. De geheime dienst CIA en de federale recherche FBI hebben nog een rekening met Trump te vereffenen omdat hij hen beschuldigde van ‘nazi-praktijken’ en FBI-baas James Comey de laan uitstuurde. Medewerkers in het Witte Huis die het politiek oneens zijn met Trump kunnen de media ook voorzien van belastende informatie, mede om later niet het verwijt te krijgen dat zij mogelijk illegale daden door het Trump-regering hebben verzwegen. Volgens het Trump-team wil ook de deep state – de vermeende schaduwregering bestaande uit hoge ambtenaren, militairen en bankiers – afrekenen met de president omdat hij de oorlog heeft verklaard aan de gevestigde orde.

Wíé er ook lekt, de informatie vindt gretig aftrek bij de media die Trump tegen zich in het harnas heeft gejaagd. De president noemt de media „de vijanden van het Amerikaanse volk” en spreekt bij herhaling over „nepnieuwsmedia”.

Openbaar

Eén lek is overigens met naam en toenaam bekend. Voormalig FBI-directeur Comey erkende vorige maand tijdens een hoorzitting in de Amerikaanse Senaat dat hij een vriend heeft gevraagd door hem opgetekende informatie over de gesprekken met Trump in het geheim te delen met de pers. ,,Ik dacht: dat zal leiden tot de benoeming van een speciale aanklager.”

Trump dreigde daarop Comey voor de rechter te slepen omdat hij staatsgeheimen openbaar zou hebben gemaakt.

Overigens springt Trump zelf ook niet zorgvuldig om met gevoelige informatie. Medio mei schreef The Washington Post dat de president supergeheime gegevens van Israël over IS had gedeeld met de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov en de Russische ambassadeur die op bezoek waren in het Witte Huis.