Twee zijden van de hel

Tamarah Benima

Een kindercrèche moest worden ontruimd. Buurtbewoners zijn gevlucht of schuilen gebarricadeerd in hun woning. Een ziekenhuis kondigde de ramptoestand af. Er is voor miljoenen euro’s schade aangericht.

En natuurlijk zijn de extreem-linkse stadsguerilla’s die dit op hun geweten hebben gemaskerd. Ze laten graag een spoor van destructie achter, maar wel anoniem. ‘Welkom in de hel’ – is de naam van deze demonstratie in Hamburg tegen de G20. Wat zijn het toch lafaards. Met voetbalvandalen zijn de extreem-linkse activisten nu al een halve eeuw het meest destructieve tuig in de westerse wereld. (Maar de moslim-extremisten dan? Die zijn van een ander kaliber, want die moorden, net zoals vijf decennia geleden de linkse terroristen deden in West-Europa en ze nog altijd doen in Zuid-Amerika.) Onder de demonstranten zijn ongetwijfeld duizenden geweldloze volwassen en tieners. Maar steeds weer steken anarchisten letterlijk de fik in het kruitvat van haat tegen het kapitalisme. Op dat kapitalisme, en zeker het graai-kapitalisme, is ontzettend veel kritiek te leveren. Maar verderf verspreiden kan geen juiste vorm van kritiek zijn. Omdat onschuldigen worden getroffen. Niet de leiders zelf.

Trouwens, de officiële groepsfoto van de wereldleiders is fascinerend om te zien. Angela Merkel natuurlijk in een broek met colbert in het midden. Knalrood, dit keer. Links naast haar Xi, daarnaast Poetin en daarnaast Erdogan. Aan de uiterste rechterkant Trump, met velen tussen hem en Merkel in. Hoe gaat zo’n opstelling? Krijgen de regeringsleiders van tevoren een instructie? Wordt daarover gesteggeld? Zijn er leiders die doodleuk op de eerste rij gaan staan, terwijl zij achterin waren gepland? Het arrangeren van de groepsfoto lijkt me de nachtmerrie van elke diplomaat. Menige leider met bloed aan de handen staat op de foto. Maar keurig zijn ze wel. En anoniem door een masker zijn ze niet. Kleuters hoefden niet te worden geëvacueerd voor hen. Maar verder vertegenwoordigen binnen en buiten misschien inderdaad wel twee zijden van de hel. Op aarde.