Parallelle zeepbellen

Sytze Faber

In 1863 schafte Nederland als een van de laatste Europese landen de slavernij af. Daar wordt tegenwoordig jaarlijks (bescheiden) bij stilgestaan. Namens de regering hield dit jaar minister Blok de herdenkingstoespraak. Zijn (geposeerde?) naïviteit viel me het meest op. Hij zei verbaasd te zijn dat Nederland, land van de ware vrijheid, geen antenne had gehad voor de vrijheid van anderen, van de slaven dus. Weet zelfs een liberale burgerheer niet meer waar de mosterd wordt gehaald? Met de slavenhandel werd grof geld verdiend. Zo simpel is het. Daarom is slavenhandel – tegenwoordig in de gedaante van mensensmokkel – van alle tijden en van alle continenten. Jodendom, christendom en de islam gaven er hun zegen aan. Geldzucht, onderdeel van het menselijk DNA-pakket, schroeit geweten en religie vaak dicht. Evenals racisme. Slavernij stond niet op zichzelf. Het hedendaagse Amerika, Canada en Australië vinden bijvoorbeeld hun oorsprong in het grotendeels uitroeien van de inheemse bevolking.

Na 1945 leefde het westen zestig jaar in een ethische bubble, in de zeepbel van mensenrechten.

We wilden graag geloven dat het barbarisme van de nazi’s ‘slechts’ een verkeerde afslag was geweest in de menselijke evolutie. Mensenrechten zouden universeel verankerd kunnen worden. Hoe kon dat wensdenken zo lang standhouden? Dankzij de economie.

Na de Tweede Wereldoorlog was er gedurende een halve eeuw vrijwel ononderbroken economische groei. Zoals na een oorlog iedereen een held blijkt te zijn geweest, zo is bij aanhoudende welvaartstoename iedereen een verdraagzame democraat. Nadat de natuurlijke economische groei tekort begon te schieten, ging de trukendoos open. Economische groei was noodzaak. Als het niet natuurlijk kon dan maar kunstmatig. Daarom werden schulden op schulden gestapeld, draaiden de geldpersen dat het een aard had. De afgelopen tien jaar nam de wereldwijde schuldenberg met liefst 60.000 miljard dollar toe! De Franse premier Philippe afgelopen week: ‘We bevinden ons op een vulkaan van schuld en hij rommelt steeds harder.’

Van de kredietcrisis van 2007 werd dus niet geleerd. Naar het zich laat aanzien ook niet van de Grote Depressie van negentig jaar geleden. Het gaat weer dezelfde kortzichtige kant op: ieder voor zich! Zie Trump, de brexit en het overal aanwakkerende nationalisme.

Praatje

Ook het racisme-gen schittert opnieuw. Zie de vanzelfsprekendheid van het weren van vluchtelingen. Het willen opvangen in de eigen regio is een praatje voor de vaak. Tunesië, Egypte en Libië – landen die daarvoor in ieder geval onmisbaar zijn – voelen er geen barst voor of zijn onmachtig. De invoering van het kinderpardon was destijds een humanitair lichtpunt. Bij de uitvoering worden echter zoveel obstakels opgeworpen dat er van de goede bedoelingen vrijwel niets terecht komt. Het parool: zo weinig mogelijk (echte!) vluchtelingen erin, zoveel mogelijk kindvluchtelingen er uit. Vluchtelingen met een verblijfsstatuswordt het zo lastig mogelijk gemaakt om te integreren. Liever dat ze nomaden in ons land worden, zodat ze zelfs over een jaar of zeven nog weer teruggebonjourd kunnen worden als het in het land van herkomst (in ónze ogen) een pietsje veiliger is, dan dat ze integreren tot keurige nieuwe Nederlanders.

Uit een gezamenlijk onderzoek van onder meer drie universiteiten bleek afgelopen week dat op de arbeidsmarkt sollicitanten met een Nederlandse naam maar met een strafblad een flinke voorsprong hebben op sollicitanten zonder strafblad maar met een buitenlandse naam. Hoe racistisch wil je het hebben?

Als de economische zeepbel knapt, spat ook de ethische uit elkaar. Dat gaat gelijk op. De liefde gaat door de maag. Is ook van alle tijden en van alle continenten.

Reageren? fabersyma@gmail.com