Neoliberalisme is nog springlevend, ondanks crisis

Pieter Anko de Vries

Er zijn tekenen dat de heersende rol van het neoliberalisme in het economische, sociale en politieke denken wijkt. Maar zover is het nog lang niet. Neoliberalen bepalen nog steeds wat er gebeurt.

Ondanks de schrik van de financiële crisis en de economische gevolgen ervan is het neoliberalisme nog springlevend. Over deze economische stroming en dan vooral de politiek-bestuurlijke effecten ervan is onlangs een boek van de Duitse politicoloog Thomas Biebircher in Nederlandse vertaling verschenen: Onvermoed en onvermijdelijk. De vele gezichten van het neoliberalisme.

Vastgezet

De Nederlandse econoom, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en ex-wethouder van Hilversum Arjo Klamer is een bekende Nederlandse criticus van het neoliberalisme. ,,Ik kan ver meegaan met Thomas Biebircher”, zegt hij. ,,De marktlogica heeft zich vastgezet in het openbaar bestuur. Ik heb dat zelf meegemaakt als wethouder in Hilversum, een functie die ik twee weken geleden heb neergelegd. De ambtenaren denken neoliberaal, zo heb ik ervaren. Dat is landelijk ook zo; een automatisme. De overheid wordt gezien als een bedrijf. Er worden termen gebruikt die typisch neoliberaal zijn. Burgers zijn klanten en blijkbaar kunnen we klanten ‘managen’. De enige waarden die tellen zijn concurrentie en efficiency.”

,,Een belangrijk kenmerk van het neoliberalisme is dat veel elementen van de marktlogica worden overgenomen zoals concurrentie tussen onderdelen binnen het bedrijf, monetaire prikkels en bonuscultuur. Terwijl het heel duidelijk is dat marktdenken in veel gevallen niet werkt. Het werkt alleen bij wat ik ‘koude dingen’ noem. Wel bij ‘huis’, niet bij ‘thuis’. De markt werkt niet bij ‘warme’ dingen als gezin, cultuur, vriendschap, religie. Bij alles wat echt van waarde is, is de markt slecht.”

Klamer zegt dat hij tegen een muur van onbegrip opliep in de gemeentelijke organisatie van Hilversum toen hij wethouder (SP) werd. ,,Ik ben voor sociaal beleid, partnerschap en warmte in de interactie tussen burger en gemeente. Maar het lukte me niet om hiervoor begrip te krijgen. Hoe lang ik bezig ben geweest om het denigrerende woord ‘klant’ eruit te krijgen grenst aan het ongelooflijke. Vanwege het onbegrip en het neoliberale automatisme ben ik gestopt als wethouder, hoewel anderen een heel andere opvatting hebben, zo heb ik wel vernomen. Ze zullen wel blij zijn dat ik weg ben.”

Is de tijdgeest als het om de waardering van het het neoliberaal denken gaat aan het veranderen?

,,Ja, ik merk wel een kentering. Grote bedrijven als Unilever, Akzo en bijvoorbeeld ondernemingen in de hightech-sector hebben begrepen dat het anders kan en moet. Die lopen voorop. Maar de overheidssector is nog lang niet zo ver. Landelijk zie je dat partijen als VVD, D66 en deels de PvdA nog voorstander zijn van neoliberaal beleid. Dan hebben ze het over ‘jeugdzorg inkopen’, aanbestedingen bij van alles en nog wat, meestal ook nog bij zaken die zich daar echt niet voor lenen. Neoliberalen zien praten met elkaar in het poldermodel als een soort samenzwering. Je ziet trouwens hoopvolle ontwikkelingen en initiatieven als Buurtzorg en geluiden van kritiek in het onderwijs. Maar het systeem is taai. In het weekeinde hoor je op congressen hooggestemde idealen en mooie voorstellen maar op maandag gaat iedereen gewoon weer verder.”

Biebricher stelt dat de neoliberale ideologie niet alleen wordt gesteund door traditioneel rechtse politici als in het verleden Reagan en Thatcher maar ook door sociaaldemocraten. Hij wijst op de mensen van de zogenoemde derde weg, zoals Bill Clinton, Tony Blair en onze eigen Wim Kok. Is dat een juiste voorstelling van zaken?

,,Ja het neoliberalisme heeft steun gevonden bij heel wat politieke stromingen. Biebricher noemt ook de wat meer autoritaire regimes die je overal ziet opkomen tegenwoordig, bijvoorbeeld die van Trump en Erdogan, maar daar ben ik het niet met hem eens. Het is moeilijk vast te stellen of ze neoliberaal zijn. In de race naar het presidentschap wezen zowel Sanders (links) als Trump (rechts) op traditionele waarden, op de rol van familie en trouw. Dat gaat in tegen neoliberale logica waar het individualisme voorop staat.”

De auteur heeft fundamentele kritiek op de Europese Unie. Dat moet u als Euro-scepticus aanspreken.

,,Ja de EU koppelt neoliberaal denken aan een enorme beheersings- en controledrift. Dat is een funeste combinatie. Landen worden geforceerd binnen de neoliberale logica die wordt voorgestaan door rijke landen als Duitsland en Nederland. Democratisch gekozen regeringen zijn door allerlei semiautomatische procedures en regelingen – zonder democratische controle – gedwongen tot maatregelen die in de neoliberale smaak vallen: bezuinigen, verkoop van overheidsbezit, verlaging van uitkeringen en pensioenen. Democratische en sociale processen worden buiten de deur gehouden. Die zijn alleen maar lastig.”

N.a.v. Onvermoed en onvermijdelijk. Thomas Biebricher. Valkhof Pers, 15,00 euro