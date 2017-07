Leven voltooien tot grote Opdrachtgever roept

Rob Favier

Vorige week heb ik een bezoek gebracht aan een echtpaar dat veel voor mij heeft betekend in mijn jeugd.

Hij was dominee en had zo’n uitstraling dat ik altijd zei: ‘U hoeft niets meer te zeggen als u op het podium staat, want dan zie ik al iets van Jezus’. Het werd een indrukwekkend bezoek. Hij is inmiddels 93 en woont in een verpleeghuis. Zijn vrouw, die nog een stuk jonger is, ‘woont’ daar nu ook, maar slaapt in het huis waar ze altijd samen waren. Toen ik het verpleeghuis binnen stapte, rook ik dezelfde onprettige lucht die ook in het huis hing waar mijn vader zijn laatste dagen door bracht. Ik vroeg me af of ze dat niet kunnen verbeteren met alle moderne techniek.

Toen ik de kamer binnenstapte, zat hij daar in een rolstoel. Hij herkende mij en maakte wat grapjes. Hij zei: ‘Ik weet niet meer zoveel’, waarop zijn vrouw reageerde met: ‘Maar ik ben nu jouw geheugen he’. En dat beaamde hij. Het samenspel tussen deze twee bejaarde tortelduiven was indrukwekkend. Ze verbeterde hem niet, maar legde uit. En hij voelde zich niet bedreigd door haar. Het ging hier over twee mensen die elkaar tot steun zijn tot de allerlaatste dag. Ik heb zelden zoveel liefde gezien in hele kleine dingetjes. Een gebaartje, een woordje op precies het goede moment.

Dankbaarheid

En vooral die dankbaarheid. Dankbaarheid voor alles waar je dankbaar voor kunt zijn. Geen spoor van verzuring en hoe zwaar de ouderdom wel niet is. Aan het eind wilden ze samen met mij bidden en er werd al weer gedankt. Deze mensen hebben in hun leven zoveel betekend voor zoveel mensen dat ze heel vaak bezoek krijgen. Er werd zelfs een tijdje geleden gevraagd of hij een zegen wilde uitspreken over een nieuwe verbintenis. En dat heeft hij gedaan.

Ik had bijna tranen in mijn ogen toen ik weer naar huis ging. Niet van verdriet hoe zielig ze wel waren, maar van dankbaarheid dat ik deze mensen weer mocht zien en dat ze zelfs in hun hoge ouderdom mij nog iets konden leren over de rol die geloof in je leven kan spelen. Temidden van alle politieke discussie, dacht ik: ‘Hier zijn twee mensen die hun leven op een geweldige manier aan het voltooien zijn, net zo lang tot de grote Opdrachtgever ze roept’.

En wat voelde ik me klein.

Rob Favier is zanger, entertainer, cabaretier en theoloog. Recacties: robfavier@gmail.com