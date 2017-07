Kampen gaststad van ‘verzoeningssynode’

Lodewijk Born

De hoogste kerkvergaderingen van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) en de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) ontmoeten elkaar op zaterdag 11 november in Kampen. ‘Na vijftig jaar vinden de NGK en GKV elkaar weer. Wat begon met een verdrietige en ingrijpende scheuring als gevolg van een reeks conflicten, eindigt nu in verzoening en samengaan van beide kerkverbanden’, zo wordt het op de site van de GKV aangekondigd. De vergadering betekent een mijlpaal in het proces naar hereniging van beide kerken. De bijeenkomst is mogelijk doordat de afgelopen maanden de landelijke vergadering van de NGK en daarna de generale synode van de GKV het eens werden over de ontmoeting. De NGK ontstonden uit een kerkscheuring in de GKV in 1967.

In een verklaring schrijven voorzitter ds. Willem Smouter van de Landelijke Vergadering van de NGK en voorzitter dr. Melle Oosterhuis van de generale synode van de GKV dat er op 11 november gesproken wordt over het procesverloop richting eenwording. ‘We willen luisteren naar wat er leeft in de kerken, we willen als afgevaardigden elkaar ontmoeten en we hopen enkele concrete besluiten te nemen’.

Pijn van scheuring

De beide voorzitters memoreren de kerkscheuring van vijftig jaar geleden. ‘Oudere gemeenteleden dragen de pijn daarvan nog met zich mee, zeker omdat de scheur door kerken en families heen liep. We ervaren het als een onverdiend geschenk van onze hemelse Vader dat we elkaar steeds meer ontmoeten en herkennen als broers en zussen in het geloof’.

Het herstel van de breuk is vrucht van volhardend gebed, aldus de twee predikanten. Op dit moment is er tussen plaatselijke gemeenten van beide kerkverbanden bijna overal sprake van ontmoeting en wederzijdse erkenning. Hier en daar kwam het al tot hereniging. Ook zijn diverse destijds geschorste predikanten al dan niet postuum in ere hersteld.

Op landelijk niveau is er inmiddels al bijna twee decennia contact op deputatenniveau. Er is volgens de voorzitters ‘veel werk verzet door steeds opnieuw naar elkaar te luisteren, vertrouwen te winnen en samen te zoeken naar de weg die God ons wijst’. In 2014 leidde dat tot een ‘ja’ van de GKV-synode op de vraag van de NGK of er gesproken kon worden over hereniging. Recent werd daar helemaal groen licht voor gegeven door de GKV, met als richtdatum een besluit in 2020. ‘We realiseren ons daarbij dat het perspectief van hereniging wel mooi is, maar dat het onderwerp voor kerken en gemeenten nauwelijks leeft. Voor velen is een synode of een landelijke vergadering ver weg, en de geschiedenis van de breuk iets van ver voor hun tijd’.

Het programma van de ontmoeting speelt zich af in de Nieuwe Kerk en in het gebouw van de Theologische Universiteit van de GKV, beiden aan de Broederweg in Kampen. Deze locaties speelden een belangrijke rol bij gebeurtenissen in aanloop naar de kerkscheuring. De invulling van de vergaderdag wordt na de vakantie bekend. De bedoeling is dat er ook een gezamenlijke viering komt.