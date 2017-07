Frans-Duitse as tegenover het nieuwe Oostblok

Niek van der Molen

De Amerikaanse president Donald Trump heeft een moeilijke relatie met de Europese Unie. De EU is in zijn ogen geen partner maar een economische rivaal. De brexit bestempelde hij als ,,iets geweldigs”. Ook zijn omstreden vluchtelingenbeleid en het besluit het klimaatverdrag van Parijs op te zeggen, zijn in Europa slecht gevallen. Er is echter een EU-lidstaat waar Trump wel geliefd is. En dat is Polen. Donderdag sprak Trump in Warschau voor een enthousiaste menigte.

De conservatieve Poolse regering van de partij Recht en Gerechtigheid (PiS) heeft ongeveer dezelfde agenda als Trump: zo min mogelijk migratie, een dam opwerpen tegen globalisering en het nationalisme bevorderen. Net als Trump krijgt PiS het verwijt dat het morrelt aan de grondvesten van de rechtsstaat en dat het de persvrijheid wil beknotten. De Poolse regering en Trump zetten het nationale belang voorop en zien zichzelf als vertegenwoordigers van een populistische beweging die afrekent met de liberale elite.

Brussel is bezorgd over de toenadering tussen Trump en Polen. De Europese Commissie heeft zware kritiek op Polen omdat het de onafhankelijkheid van de democratische instituties niet zou eerbiedigen. Dat Trump omstandig de Poolse regering prijst, kan voor Warschau een aanmoediging zijn de eigengereide koers ten opzichte van Brussel te handhaven. Op die manier ondermijnt Trump de solidariteit binnen de EU.

Tegenwicht

Polen kan zich door de steun van Trump gesterkt voelen zich nog meer op te werpen als leider van een blok Oost-Europese landen die een tegenwicht vormen voor het Duitse leiderschap binnen de EU en de onlangs weer opgestarte Frans-Duitse motor. Polen, Hongarije, Tsjechië en Slowakije (de zogeheten Visegrad-landen) verzetten zich al langer tegen de dominantie van Parijs en Berlijn, evenals de negen landen van de Boekarest-negen. Jongste loot aan de stam van de Oost- en Midden-Europese regionale samenwerking is het Drie Zeeën Initiatief, een samenwerkingsverband van twaalf EU-lidstaten tussen de Zwarte, Baltische en Adriatische Zee.

Veel van de landen binnen het oostelijke blok nemen het volgens Brussel niet zo nauw met de democratische rechtsorde. Vooral Polen en Hongarije neigen naar een autocratische regeringsvorm. Als de eenheid binnen Europa verder wordt verstoord doordat de Frans-Duitse as tegenover het nieuwe Oostblok komt te staan, tekenen de contouren van een Europa van twee snelheden zich af. En dan niet in de klassieke economische betekenis, maar van democratische koplopers en achterblijvers.