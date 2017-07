De liefde tussen VVD en PvdA is nu wel over

De Haagse week

Henk van der Laan

Op dit moment wordt er in Den Haag op twee tafels geschaakt. Of misschien beter nog: de VVD is in de Stadhouderskamer aan het klaverjassen met CDA, D66 en ChristenUnie en aan de overkant van het Binnenhof schaken VVD en PvdA.

Ruim vier jaar hielden de politieke tegenpolen VVD en PvdA een verstandshuwelijk overeind. Nu het einde bijna in zicht is, is de liefde wel over. De gemoederen lopen nu zelfs zo hoog op dat het kabinet op de demissionaire valreep nog in gevaar dreigt te komen.

Dat komt door de PvdA. Lodewijk Asscher – vicepremier, minister van Sociale Zaken èn PvdA-fractievoorzitter in de Tweede Kamer – heeft zich geschaard achter de actie van basisschoolleraren voor een hoger salaris.

Dat levert hem een spagaat op. Want sinds Asscher vorige maand heeft onderstreept dat de PvdA definitief niet gaat regeren, kan de partij zich opmaken voor de oppositie. Als oppositiepartij hoeft de PvdA geen compromissen meer te verdedigen, maar kan het met de eigen opvattingen de barricades op. Een probleem: dat nieuwe kabinet laat nog even op zich wachten. Tot die tijd zit de PvdA, weliswaar demissionair, nog in de regering.

Begroting

Het kan maar zo zijn dat het nieuwe kabinet er pas na de zomervakantie is. Omdat de begroting voor 2018 half augustus af moet zijn, zijn het niet D66, CDA of ChristenUnie die die begroting opstellen, maar de PvdA.

De VVD zit hier tussen. Die wil aan de formatietafel goede afspraken maken met de nieuwe coalitiepartners, maar maakt tegelijkertijd een begroting met de oude coalitiepartner. Dat kan alleen goed gaan als er in de begroting geen plannen komen die de afspraken aan de formatietafel in de weg zitten. De VVD wil dus geen gekke dingen in de begroting. De PvdA daarentegen voelt zich al vrij van coalitiedwang en wil in de begroting al voorschot nemen op de oppositie (meer investeren) die het straks gaat voeren.

Asscher heeft inmiddels de nucleaire optie gelicht. Als de salarissen in het basisonderwijs niet omhoog gaan, gaan de PvdA-ministers de begroting niet tekenen. Dat betekent niets anders dan dat er een conflict komt in het kabinet, met als uiterste consequentie het opstappen van de PvdA-bewindspersonen – slechts enkele weken of zelfs dagen voor het einde.

Zetten

Grote vraag is wat Asscher denkt dat hij aan het doen is. Komt hij met dit dreigement om de VVD (en de drie andere onderhandelende partijen) te vermurwen de salarissen in het basisonderwijs te verhogen? Of bedoelt hij te zeggen dat de PvdA het regeren nu zat is en wil hij de onderhandelende partijen tot spoed te manen?

Er is zelfs nog een optie en dat is dat Asscher niet zo’n goede schaker is. Hij heeft nu een opvallende aanvallende zet gedaan, maar heeft hij wel een paar zetten vooruit gedacht? Want wat gaat hij doen na de verschillende opties die de VVD heeft? Het kan best zijn dat het onderwerp onderwijs snel wordt afgehamerd aan de formatietafel en dat die afspraken dan al in de begroting voor 2018 komen.

Wat de VVD wel weet, is dat dit onder Diederik Samsom nooit was gebeurd. De onderhandelingen met de vorige PvdA-leider gingen altijd veel collegialer. Asscher is meer van het harde onderhandelen. En nu dus ook van de harde oppositie.

Oppositie

Want oppositievoeren, dat is de essentie van zijn eis over de salarissen. Als de PvdA zich daar echt zo druk om had gemaakt, dan had ze vanaf 2012 als regeringspartij er wat aan kunnen doen – de minister van Onderwijs is nota bene van de PvdA. Pas nu de sociaaldemocraten definitief de oppositie ingaan, komen ze ermee – fijn inhakend op een actie die veel publiciteit heeft gehad.

Het is het zetten van de toon. In de afgelopen debatten over de formatie was Asscher de scherpste fractievoorzitter. Als GroenLinks het mislukte formatie-avontuur achter zich heeft gelaten, zal ook Jesse Klaver er vol in gaan. Emile Roemer van de SP moet zich nu gaan bewijzen wil hij zijn positie als partijleider vast willen houden.

Het komende kabinet krijgt daarom te maken met drie linkse partijen die vol in de oppositie gaan. De partijleiders van van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie vertellen nu vroom dat zij een kabinet willen dat links en rechts, progressief en conservatief gaat verbinden. Dat is een illusie. Het wordt de komende tijd ouderwets links tegen rechts.