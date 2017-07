Stomme vergelijkingen

Tamarah Benima

De brexit kwam ter sprake naar aanleiding van de roman De Officier van Richard Harris. Onderwerp: de Dreyfus-affaire. De Franse officier Alfred Dreyfus werd in 1894 valselijk beschuldigd van spionage voor Duitsland. In januari 1895 werd hij veroordeeld tot levenslange gevangenschap. De echte spion werd de hand boven het hoofd gehouden en Dreyfus’ gevangenschap op Duivels-eiland was ongehoord wreed.

Er is, denk ik, geen proces dat de wereldgeschiedenis zo zeer heeft beïnvloed als dit. De openbare ceremonie waarbij Dreyfus werd gedegradeerd, voor een menigte die ‘Dood aan de Joden’ schreeuwde, werd door de Weense journalist Theodor Herzl verslagen. De joodse Herzl, die er diep van overtuigd was dat de Joden van Europa moesten opgaan in de niet-Joodse massa, veranderde door wat hij in Parijs zag radicaal van mening. Hij begon een beweging, het zionisme, die de oprichting van een Joodse staat bepleitte. Herzl’ visie werd verwerkelijkt, Israël ontstond. Dat feit heeft de geopolitiek én de binnenlandse politiek van bijna alle landen op aarde diepgaand beïnvloed. Maar het heeft het antisemitisme, zoals Herzl het waarnam in Frankrijk, niet weggenomen. Zelfs de Sjoa, de Holocaust, maakte aan het antisemitisme geen einde. Het leeft als nooit tevoren.

Maar die brexit, hoe kwam die nu aan de orde? Wel, een van mijn gesprekspartners vond dat de leugens (zijn inschatting) die door de brexit-voorstanders zijn gebezigd, lijken op de leugens die de politiek gebruikte om Dreyfus en de Joden te demoniseren. Pardon?! In de campagne voor de brexit is door niemand geschreeuwd: ‘Dood aan de Europeanen.’ Een andere vergelijking: de Europeanen die door de brexit uit Engeland weg moeten (wat nog helemaal niet zeker is) zijn ‘de nieuwe Joden’. Pardon?! Pas later bedacht ik wat ik als repliek had moeten zeggen. ,,Worden er al concentratiekampen en vernietigingskampen voor hen gebouwd? Waar? Daar weet ik niets van.” Maar ja, van iemand die ik al heel lang ken, had ik die stomme vergelijkingen niet verwacht. Maar we gaan ze nog vaak horen, vrees ik.