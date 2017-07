Ongelijkheid is helemaal niet ‘eigen schuld, dikke bult’

Pieter Anko de Vries

Als je leven niet loopt zoals je wilt, is dat dan je eigen schuld of hangt dat met meer zaken samen? Ongelijkheid wordt gezien als individuele verantwoordelijkheid maar dat is te makkelijk gedacht.

De laatste tijd zijn er verschillende studies verschenen die het thema ongelijkheid onderzoeken. En dan zijn de onderzoekers niet zozeer alleen geïnteresseerd in financiële aspecten van ongelijkheid, maar ze kijken met name ook naar de invloed van ongelijkheid op ons denken en leven, zoals de Amerikaanse psycholoog Keith Payne het in zijn in het Nederlands verschenen boek De gebroken ladder stelt. Hij heeft onderzocht (zie kader) hoe ongelijkheid in onze sociale omgeving niet alleen financiële gevolgen, maar ook consequenties heeft voor ons denken en bijvoorbeeld onze gezondheid.

,,Dat twee boeken over ongelijkheid vrijwel tegelijkertijd verschijnen lijkt me toeval, hoewel ik het thema als ik door kranten en tijdsschriften blader geregeld tegenkom. Wij zijn er hier op de universiteit in ieder geval al tig jaren mee bezig”, zegt Naomi Ellemers, sociaal psychologisch onderzoeker en expert op het gebied van sociale ongelijkheid. Ze is hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Voor haar werk ontving ze onder meer de NWO Spinozaprijs. Deze week werd de door haar samengestelde bundel Wereld van verschil. Sociale ongelijkheid vanuit een moreel perspectief gepresenteerd.

Marktwerking

Ongelijkheid heeft volgens haar veel te maken met de wijze waarop we naar de samenleving kijken. ,,Lang heeft in Nederland het liberale geloof in marktwerking geheerst. Zoiets van: als je maar de markt zijn werk laat doen, dan heeft iedereen daar baat bij en dan komt alles wel goed. Maar dit wordt helemaal niet ondersteund door modern economisch onderzoek en de beschikbare gegevens. Je kunt wel allemaal meningen hebben, maar je moet naar de feiten kijken en die onderzoeken.”

,,Zo is het argument van president Donald Trump van de VS dat geld van boven naar beneden druppelt in de samenleving aantoonbaar economisch onjuist. Het is niet zo dat armen evenredig profiteren omdat rijken meer zouden gaan kopen en uitgeven als ze rijker worden.”

Ongelijkheid is volgens Ellemers meer dan verschil in inkomen. ,,Neem nou de opwaartse druk in het Nederlandse onderwijs. Iedereen moet een zo hoog mogelijke opleiding hebben. Terwijl bedrijven zitten te springen om vakmensen die er niet zijn en die we uit het buitenland moeten halen. We maken elkaar gek door ons allemaal in het zelfde hokje te persen. En dan krijg je mensen die niet zo goed kunnen meekomen. Dan krijg je winnaars en verliezers. Dan werk je mee aan het vergroten van de ongelijkheid.”

,,Vroeger was dit onderscheid veel minder aanwezig. Vakmensen waren trots op hun vak. De zoon van de bakker vond er eer in zijn vader op te volgen en een goed product te maken.”

Samenhang

Volgens Ellemers is er best beleid te bedenken waarmee iets kan worden gedaan aan de ongelijkheid. ,,Nu wordt ongelijkheid in bijvoorbeeld inkomens of gezondheid vaak als aparte problemen gezien, terwijl wij toch duidelijk is gebleken dat ze samenhangen. De overheid communiceert wel dat er zoveel mogelijk moet worden gedaan aan ongelijkheid maar door alle verantwoordelijkheid bij het individu neer te leggen, kun je dit soort problemen niet oplossen.”

In de deze week gepresenteerde bundel wordt het geloof bestreden dat ongelijkheid alleen het gevolg is van eigen keuze. ,,Er wordt dan gezegd en gedacht: als je je best doet dan kom je er wel. Maar je kunt het niet als een persoonlijke keuze zien. Dat is niet eerlijk. Allerlei factoren buiten de eigen wil spelen een rol mee. Vaak is het voor- of nadeel hebben van ongelijkheid een opstapeling van kleine, subtiele dingetjes die bij elkaar optellen.”

Ellemers noemt als voorbeeld twee jongens die evengoed kunnen leren. Een gelijkwaardig uitgangspunt. ,,Toch spelen allerlei factoren een rol die voor de ene nadeliger uitpakken dan voor de andere: naar welke school gaan je vrienden, word je wel of niet gestimuleerd door je ouders. Het zijn allemaal zaken die bepalen of je wel of niet een extra drempel moet overwinnen.”

Volgens Ellemers wil iedereen wel iets doen aan ongelijkheid in de samenleving maar het is verleidelijk om de ogen te sluiten voor de problemen die er zijn. ,,Daarom heb ik een deel van mijn verhaal in het boek de titel Open je ogen meegegeven. We kiezen ervoor om niet te veel over het onderwerp ongelijkheid na te denken, omdat we daar een ongemakkelijk gevoel van krijgen. Voor mensen die bevoordeeld worden door ongelijkheid geldt dat evenzeer als voor hen die erdoor benadeeld worden. Voor de bevoordeelde is het niet leuk te moeten denken: het is niet alleen mijn persoonlijke verdienste, het is mij ook toegevallen. En als degene die benadeeld wordt door ongelijkheid beseft dat het misschien weinig zin heeft een opleiding te volgen omdat het toch niet zal lukken daarmee een baan te krijgen, is dat heel demotiverend. Dus kiezen we er meestal voor niet te veel na te denken over gelijke kansen. Maar dat zit het vinden van goede oplossingen in de weg. Als je het niet ziet, ga je het ook niet veranderen.”

De gebroken ladder. De invloed van ongelijkheid op ons denkenen leven. Keith Payne. Spectrum, 22,50 euro

Wereld van verschil. Sociale ongelijkheid vanuit een moreel perspectief. Naomi Ellemers (red.) Amsterdam University Press, 14,95 euro