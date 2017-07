Hogere lonen, niet door FNV maar door DNB

Henk van der Laan

Loonmatiging, dat is eigenlijk sinds het Akkoord van Wassenaar (1982) het credo in Nederland. In dat jaar, toen Nederland ook zuchtte onder een economische crisis, spraken vakbonden en werkgevers af dat de lonen gematigd werden in ruil voor arbeidstijdverkorting. Het beoogde resultaat was meer werkgelegenheid. Het onbedoelde neveneffect was het ontstaan van ‘het poldermodel’, die typisch Nederlandse situatie dat werkgevers en werknemers constant met elkaar om tafel zitten, in plaats van vijandig met elkaar omgaan. Zoals in het immer stakende Frankrijk.

Staken, dat is de vakbeweging in Nederland een beetje verleerd. De top van de vakbond bestaat meer uit vergadertijgers dan uit stakingsleiders. In goed overleg spreekt ‘de polder’ van alles af. Soms lukt dat niet en volgt er een actie. Daar merkt de rest van Nederland vaak niks van. Want echte langdurige stakingen die de boel lam leggen zijn hier niet. Wel manifestaties, met ‘ludieke acties’ als protestliedjes en spandoeken met woordspelingen er op.

Het is veelzeggend dat het lerarenprotest in het basisonderwijs van deze week is ontstaan door een Facebook-actie van onderwijzers in Arnhem en niet is bedacht door de FNV-onderwijsbond AOb.

Dat leidt tot het volgende wonderlijke resultaat. Nu het economisch weer de goede kant op gaat zou je verwachten dat dit terug te zien is op het loonstrookje. Dat is niet zo. Alle economische factoren, zoals wereldhandel, werkgelegenheid en het overschot op de overheidsbegroting, stijgen steeds meer. Er zijn echter twee achterblijvers: de inflatie en de lonen. Die groeien wel, maar blijven in verhouding achter.

Bestedingsruimte

Dit is reden geweest voor het Centraal Planbureau en De Nederlandsche Bank om op te roepen tot stijging van de lonen. Hun redenering: meer geld voor werknemers betekent meer bestedingsruimte voor huishoudens. Wat leidt tot meer consumptie en dus tot hogere omzetten in het bedrijfsleven. Al moet gezegd worden dat economen er onderling niet over eens zijn of loonstijgingen wel succesvol zijn.

Werkgeversvoorman Hans de Boer (VNO-NCW) reageerde hierop als door een wesp gestoken. ,,De koopkrachtverbetering moet niet van ons, maar van een nieuw kabinet komen”, zei hij tegen De Telegraaf. De Boer vindt dat de overheid een lastenverlichting moet doorvoeren, dat is gunstig voor werknemers én bedrijfsleven.

Nu kan de overheid inderdaad het goede voorbeeld geven, ze is immers zelf een grote werkgever. Een eenmalige structurele verhoging van het ambtenarensalaris in het nieuwe regeerakkoord zou een trend kunnen zetten. Maar een nieuw kabinet mag het bedrijfsleven best wat prikkelen. Als er geld nodig is weet VNO-NCW namelijk Den Haag altijd wel te vinden voor een innovatieagenda of iets dergelijks.

Het gekke is dat de stem van de vakbonden in deze discussie niet hard klinkt. Al lijkt de actiebereidheid een beetje te stijgen de laatste tijd – zie de onderwijzers, maar ook Holland Casino en Albert Heijn. In elk geval is de loonkwestie een onderwerp dat niet kan blijven liggen op de formatietafel. Waardoor in polderland Nederland loonstijging eerder het resultaat zal zijn van een nieuw liberaal-christelijk kabinet na oproep van economische staatsinstellingen dan door een actief actievoerende vakbeweging.