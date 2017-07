Het verdriet van Syrische vrouwen

Edwin Visser

Bijna alle Syrische vluchtelingen in Jordanië hebben familie of vrienden die zijn omgekomen of vermist. In een van Medairs projecten komen Syrische vrouwen wekelijks bij elkaar om ervaringen te delen.

Mijn tanden zijn uit m’n mond geslagen toen ze mijn vier zoons wilden arresteren. Ik rende achter hen aan, maar de militairen hielden me tegen. Ze sloegen me in elkaar”, vertelt Shemka uit Syrië. Uiteindelijk lukte het haar om met twee van haar zoons naar Jordanië te vluchten.

,,In Syrië verdienden we ons geld in de landbouw. We verbouwden tomaten, komkommer en aubergine. We hadden ons eigen huis gebouwd. We hadden alles. Maar er is niets van over.”

Shemka’s verhaal staat niet op zich. Onder leiding van een psycholoog praat een groepje Syrische vrouwen over wat ze hebben meegemaakt. Dit project is heel wat anders dan het klassieke idee van hulpgoederen uitdelen. Deze vrouwen krijgen niets tastbaars mee naar huis. Maar uit hun reacties blijkt hoe zeer ze behoefte hebben aan een goed gesprek.

Lege stoel

Onlangs ging ik mee naar zo’n wekelijks gesprek. We noemen het hier een PSC-workshop (Psycho Social Care). Van tevoren had ik wel even geïnformeerd of het goed was dat ik als enige man deze workshop met vijftien vrouwen zou bijwonen. Maar dat was geen enkel problemen, vonden ze. Toen we ’s morgens aankwamen, zaten ze alle vijftien al te wachten. We konden niet, zoals gewoonlijk, beginnen met een kopje thee, in verband met ramadan. Daarom startte mijn Medair collega Duha direct het gesprek.

De vrouwen zaten in een kring. In het midden stonden een lege stoel en een doos tissues. Onderwerp van deze week was ‘gemis’. Duha vroeg de vrouwen wie van hen een familielid verloren was in de oorlog. Elf handen gingen omhoog. De vraag wie familieleden of vrienden uit het oog verloren was, beantwoordden alle vijftien vrouwen bevestigend. ,,Neem iemand in gedachten die vermist is en denk je in dat deze persoon op deze lege stoel zit, wat zou je tegen die persoon willen zeggen”, vroeg Duha.

De stoel werd gedraaid naar een van de vrouwen. Verborgen achter een zwarte sluier vertelde ze dat ze haar beste vriendin in gedachten had. Zij was bij een bombardement om het leven gekomen. ,,Ik mis je. Ik moet elke dag aan je denken. Ik wil graag weten of je kinderen het overleefd hebben.” Veel verder kwam ze niet, overmand door de emoties.

Een andere vrouw beeldde zich in dat haar broer op de stoel zat. Hij was meegevlucht naar Jordanië, maar was daarna teruggegaan naar Syrië om te kijken hoe hun huis ervoor stond. Twee jaar geleden was hij vertrokken en sindsdien had ze nooit meer van hem gehoord. ,,Ik wil weten of het goed met je gaat. Zit je in gevangenis? Doen ze je pijn? Waarom kom je niet terug?”

Tissues

Het idee achter deze oefening is om de vrouwen te laten zien dat ze zich ondanks het gemis en de scheiding toch verbonden kunnen blijven voelen met hun geliefden. Tijdens het gesprek liepen de emoties hoog op. Op een bepaald moment zaten alle vrouwen met tranen in hun ogen en werd de doos tissues gretig gebruikt.

Hoezeer deze vrouwen de workshops waarderen, bleek tijdens het gesprek wel. Een van de vrouwen vertelde hoe ze er iedere week naar uitkijkt. ,,Eigenlijk wil ik hier elke dag wel komen. Ik hoop dat de workshops nooit stoppen.” Een andere vrouw vertelde hoe de workshops ervoor gezorgd hebben dat deze vrouwen elkaar beter leren kennen. ,,Twee weken geleden heb ik een miskraam gehad. De andere vrouwen zijn toen naar mijn huis gekomen om me te helpen.”

De laatste vrouw die aan de beurt was, was Shadia. Ze heeft negen dochters en haar man is door de Jordaanse overheid het land uitgezet. Ze vermoedt dat hij nu in Turkije is, maar ze weet het niet zeker. ,,Laat wat van je horen. Het gaat gelukkig goed met ons. Maar we willen weten hoe het met jou gaat.”

Toen de sessie was afgelopen en de tranen waren gedroogd, vertrokken de vrouwen snel weer. Het was al halverwege de middag en ze moesten naar huis om de maaltijd klaar te maken. Rond acht uur zou de zon ondergaan en mochten ze weer eten. Binnen de kortste keren was de kamer weer leeg. Wat overbleef waren vijftien lege stoelen en een lege tissuedoos.

Edwin Visser werkt namens Medair in Jordanië. Hij woont in de hoofdstad Amman.